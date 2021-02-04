Apple bugün, iOS 14.5 ve watchOS 7.4'ün ilk geliştirici betalarını yayınlayarak, iPhone ve Apple Watch arasındaki entegrasyona büyük bir değişiklik getirdi. Artık ilk kez bir yüz maskesi takarken iPhone'unuzun kilidini açmak için Apple Watch'unuzu kullanabilirsiniz. Nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır.

Hemen dikkat çeken birkaç şey var. Öncelikle ve en önemlisi, bu iOS 14.5 ve watchOS 7.4'ün en son geliştirici betalarını gerektirir. Şu an itibariyle, herkese açık bir beta yok, ancak bu hafta en kısa sürede yayınlanmasını bekliyoruz. Ardından, iOS 14.5 ve watchOS 7.4'ün önümüzdeki birkaç ay içinde herkese ulaşmasını bekliyoruz.

iPhone'un Kilidini Apple Watch ile Açmak

Apple Watch ile Kilidi Aç özelliğini etkinleştirmek için iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın, ardından "Face ID ve Parola" ayarını arayın. Bu özelliği bir kez açtığınızda Apple Watch'unuz aşağıdaki koşullar yerine getirildiği sürece iPhone'unuzun kimliğini doğrular:

Face ID bir maske algılarsa

Apple Watch'unuz yakındaysa

Apple Watch'unuz bileğinizdeyse

Apple Watch'unuzun kilidi açıksa

Apple Watch'unuzda etkin bir parola varsa

Burada akılda tutulması gereken bir diğer nokta Apple Watch bilek algılama özelliğini devre dışı bırakırsanız, iPhone'unuzun kilidini Apple Watch'unuzla açamamanızdır.

Özelliği etkinleştirdiğinizde iPhone'unuzun kilidi siz yüz maskesi takarken bile Apple Watch'unuzla otomatik olarak açılır. iPhone'unuzun kilidi açıldığında, Apple Watch'unuzda iPhone'unuzun kilidinin Apple Watch tarafından açıldığını söyleyen dokunsal bir geri bildirim alırsınız. Bu Apple Watch bildiriminde iPhone'u doğrudan hızlı bir şekilde "Kilitleme" seçeneği de var.

Bu özellik, Apple Watch kilit açma özelliğinin Mac'teki sürümüne benzerdir ancak hem daha hızlı hem de daha güvenilir görünüyor.