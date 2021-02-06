Apple Watch, iPhone'unuzun kamerası için vizör ve uzaktan kumanda görevi görmesini sağlayan şık bir özelliğe sahip. Bunun nasıl çalıştığına dair tüm ayrıntılar ve üçüncü taraf bir çözüm arıyorsanız cevabı bu rehberimizde.

Apple Watch'tan iPhone Kamerasını Kontrol Etmek

Bu özellik aslında cihazın 2015'te piyasaya sürülmesinden bu yana Apple Watch'ta mevcut, ancak yeni işlevle birlikte artık her zamankinden daha fazla ilgi topluyor. Şu şekilde çalışır:

Yan düğmeye basarak veya uygulamalarınız arasından bularak Apple Watch'unuzdaki Camera Remote uygulamasını açın

Kamera uygulamasının iPhone'unuzda da açıldığından emin olun

Şimdi Apple Watch'unuzu fotoğrafı / videoyu kareye almak, bir zamanlayıcı ayarlamak, kamera flaş ayarlarını yönetmek ve ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için kullanın

iPhone'daki kamerayı görüntülemek ve fotoğraf çekmek için Apple Watch'unuzu kullanabilirsiniz. Ayrıca deklanşör zamanlayıcısı ayarlamak için Apple Watch'unuzu da kullanabilirsiniz. Video moduna geçmek gibi işlevler için video seçeneğine kaydırmanız yeterlidir. Apple Watch'un uzaktan kamera kumandası olarak çalışması için Apple Watch'unuzun iPhone'unuzun Bluetooth kapsama alanında (10 metre) olması gerek.

Başka bir seçenek

FiLMiC Pro’ uygulamasını da deneyebilirsiniz. FiLMiC Pro, App Store'daki popüler bir üçüncü taraf video kamera uygulamasıdır. Fiyatı 14,99 ABD dolarıdır ve Apple Watch'unuzu video önizleme ekranı olarak kullanma desteğine ek olarak çeşitli başka özellikler sunar.