iPad'de Boş Yer Açmak

iPad'inizde depolama alanınız bitiyorsa iPad depolama alanını nasıl hızlı bir şekilde boşaltabileceğinizi göstereceğiz. iPad'de depolama alanı açmaya yönelik yöntemler arasında nelerin yer kapladığını görmek mümkün ve bunlar için yer açmak aşırı basittir.

iPad'de Depolama Alanı Açmak

Ayarlar'a gidin

Genel'e, ardından Depolama'ya dokunun

Üst kısımdaki önerilere bir göz atın ve depolama alanı boşaltmanın hızlı bir yolu olarak isterseniz bazılarını veya hepsini etkinleştirin

Birden fazla öneri varsa, daha fazlasını görmek için TÜMÜNÜ GÖSTER'e dokunun

Bazı öneriler illa ki etkinleştirilmesi gereken bir özellik olmayabilir ve bazı içeriklerin kaldırılması için elle işlem yapılması gerekebilir

Buradan listeden bir uygulamayı kaldırabilir veya doğrudan uygulamayı ana ekrandan silebilirsiniz.

Bu ekran iPad'de şöyle görünür:

Bu ekranda uygulamalarınızın kullandıkları depolama alanına göre listelendiğini göreceksiniz. Başka bir kullanışlı özellik, her bir uygulamanın kullanıldığı son tarihi görebilmektir.

Daha fazla bilgi görmek için tek tek uygulamalara dokunabilirsiniz, bazıları doğrudan verilerini düzenlemenize / silmenize izin verirken, bazıları size uygulama önbelleğini boşaltma seçeneği sunar.

Kullanılmayan Uygulamaları Sil özelliğini kullanmayı ya da uygulamaları elle silmeyi seçerseniz depolama alanında yer açarsınız ancak uygulamadaki kişisel veriler küçük bir alanda yedeklenir. İleride uygulamayı indirirseniz, verileriniz sizin için orada olur.