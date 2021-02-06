Resmi lansmanından bir yıl sonra, Nvidia'nın GeForce Now bulut oyun hizmeti, her platformu desteklemek üzere genişlemeye devam ediyor. Daha geçen hafta hizmetin beta sürümü Windows ve Mac'te Chrome için kullanıma sunuldu ve Perşembe günü şirket, uygulamanın Rosetta 2 emülatörü aracılığıyla yeni M1 CPU kullanan Apple Mac'lerde çalışacağını duyurdu.

M1 Mac ve Nvidia GeForce Now Desteği

Nvidia'nın sahip olduğunuz bilgisayar oyunlarını hemen hemen her cihazda oynamanıza izin veren servisi, M1 için destek sunan ilk hizmettir. Öykünücüyü yani emulatörü kullanmak genellikle bu tür durumlarda performans düşüşüne yol açar.

Bunun geçerli olup olmadığını görmek için bizzat test etmeniz gerekecek. Ancak bunun yerine her ikisi de M1'de yerel olarak çalışan Chrome veya Apple'ın kendi Safari tarayıcısı altında GeForce Now kullanma alternatifine de sahipsiniz.

Tabii bir servisi uygulama aracılığıyla kullanmak her zaman bir tarayıcıdan daha iyi deneyim sunar – tarayıcılarda bir uygulamada söz konusu olmayan ağ kaynağı kullanım kısıtlaması vardır.