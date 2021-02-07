Gartner'ın tahminine göre akıllı telefon dünyası 2021'de büyümeye dönecek. Araştırmacı, 2020'ye göre satışlarda %11,4'lük bir artış öngörüyor ve bu 1,5 milyardan fazla akıllı telefonun sevk edileceğini gösteriyor.

Akıllı Telefon Satışları 2021'de %11 Artacak

Pazar, salgın nedeniyle 2020'de satışlarda %10,5 düşüş kaydedildi. 2019'daki 1.540 milyar telefona kıyasla 2020'de toplam 1.378 milyar telefon gönderildi. Gartner, Asya Pasifik, Batı Avrupa ve Latin Amerika pazarlarının 2021'de en güçlü büyümeyi göstermesini bekliyor. Özellikle Çin'de 40 milyon telefon satışı yapılması bekleniyor. Bu da geçen yıldan fazla.

5G telefonlar, küresel akıllı telefon satışlarının %35'ini oluşturacak. Ayrıca, 5G ağlarının daha geniş kullanılabilirliği ve 5G telefonların daha düşük başlangıç ​​fiyatı – yaklaşık 200 dolar seviyesine indiler – 5G telefon satışlarının 2020'ye göre iki katına çıkması bekleniyor.

Akıllı telefon satışlarında beklenen artışa rağmen, 2021 muhtemelen 2019 rakamlarıyla eşleşmeyecektir.