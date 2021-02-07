Aşağıda, hem açık hem de geliştirici iOS 14.5 beta sürümünü nasıl edineceğinizi ele alacağız. Açık beta yeni geldi ve geliştirici betası 1 Şubat'ta çıktı. En çok dikkat çeken yeni özellik, iPhone ekran kilidini açma özelliğidir ve Apple Watch ile Kilit Açma denir. Yüz maskesi taktığınızı algılar ve saatinizi kimlik doğrulaması için kullanmanıza ve parolanızı atlamanıza izin verir.

iOS 14.5 Beta ve WatchOS 7 Beta Nasıl Kurulur?

Not: iPhone için yeni Apple Watch ile Kilit Açma özelliğini kullanmak için watchOS 7.4 beta gerekir.

iOS 14.5 açık beta sürümüne yükseltin

iPhone'unuzu yedekleyin.

iPhone'unuzda beta.apple.com adresine gidin

Biraz aşağı kaydırın ve Kaydol'a dokunun veya zaten kayıtlıysanız, sağ üst köşedeki oka ve Oturum Aç'a dokunun.

Üst tarafa yakın bir yerde iOS seçiliyken aşağı kaydırın ve iOS cihazınızı kaydettirin.

Aşağı kaydırın ve Profili indir'e dokunun

İzin Ver'e ve ardından Kapat'a dokunun

Ayarlar'a gidin ve en üstte İndirilen Profil'e dokunun

Yükle'ye dokunun

Açık beta profilini yüklemeyi tamamlamak için Yeniden Başlat'ı seçin

iPhone'unuz yeniden başlatıldıktan sonra, Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin.

Şimdi iOS 14.5 beta'yı görmelisiniz, İndir ve Yükle'ye dokunun.

Şimdi beta profilini ve ardından iOS 14.5 beta sürümünü yüklemeyi bitirmek için talimatları izleyin.

WatchOS 7.4 açık beta sürümünü yükleme

iOS 14.5 beta sürümünü yükledikten sonra, o beta sürümüne kayıtlı olduğunuz sürece watchOS 7.4 beta görünür.

Henüz yapmadıysanız, iOS açık beta için uyguladığınız adımların aynısını izleyin, ancak beta.apple.com'un ilk ekranında watchOS'a dokunun.

Cihazınızı kaydetmeyi seçin, profili indirip yükleyin, Apple Watch'unuzu yeniden başlatın

Ardından watchOS 7.4 beta'yı indirip yüklemek için iPhone> Genel> Yazılım Güncelleme'deki Watch uygulamasına gidin

iOS 14.5 / watchOS 7.4 geliştirici beta sürümünü yüklemek