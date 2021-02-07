iPhone 13 mini ekran değişimi fiyatı nedir, nerede yapılır, kaça yapılır, ucuz ekran fiyatları, uygun fiyatlı güvenilir teknik servis tavsiyesi, yan sanayi ekran çeşitleri, ekran fiyatları, ucuz OLED ekran, Super Retina XDR ekran değişimi ve benzeri konularda aklınıza gelebilecek her türlü konuya cevap vermeye çalıştığımız yeni yazımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 serisi ile birlikte küçük ekranlı mini modelleri üretmeye başladı. Sonbaharda karşımıza gelen iPhone 13'te de bu bu durum sürüyor ve görünüşe göre iPhone 14 ve iPhone 15'te de sürecek. Gerçi biz fikir olarak iPhone adının değişebileceğini ve Apple'ın artık farklı bir model adı tercih edebileceğini de hesaba katıyoruz. Yani bir düşünün bundan on sene sonra iPhone 23 veya iPhone 24 diye modellerden mi bahsedeceğiz yoksa çok çok yeni bir isim ve alt aileler mi olacak? Bize göre ikincisi. Yenilikçi bir firmanın model ismi bulma konusunda bu şekilde hareket etmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Konumuz Apple'ın en küçük ekranlı akıllı telefonu olan iPhone 13 mini ekran değişimi. Bildiğiniz gibi tasarım ve ekran olarak arada iPhone 12 mini ile arada önemli bir farklılık söz konusu değil. OLED teknolojili Super Retina XDR ekran yine farklılık yaratmayı başarıyor ve eğer iPhone 13 mini düştü ekran kırıldı veya çatladı gibi bir kaza yaşarsanız OLED teknolojili Super XDR ekran değişimi yapmanız gerekiyor. iPhone 13 mini OLED ekran fiyatları ve Super XDR ekran fiyatları da pek ucuz sayılamaz. Her ne kadar Apple'ın en küçük ve en kompakt akıllı telefonu iPhone 13 mini olsa da 5.4 inç'lik büyüklük özellikle tek elle kullanımı önemseyen kişiler ve kadınlar için büyük önem taşıyor. O nedenle iPhone 13 mini sevgililer günü, evlilik yıl dönümü ve doğum günü hediyesi olabilme gibi bir potansiyeli de var. iPhone 12 mini ile ilgili adımlara şurada değinmiştik. Hazırsanız iPhone 13 mini ekran değişimi konusunun da detaylarına inelim.

iPhone 13 mini ekran değişimi, serideki diğer modellere göre daha uygun ve bunun da en büyük sebebi ekranın 5.4 inç büyüklüğüü.

iPhone 13 mini Ekran Değişimi Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 13 mini ekran değişimi ihtiyacı farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Suya düştü ekran bozuldu, çatlak ön camdan sıvı teması oldu, üzerine çay / kahve / su döküldü, düştükten sonra ekrana görüntü gelmiyor, ekranda karışık görüntüler çıkıyor, ekranda sabit çizgi çıktı, cihaz açılıyor ama görüntü gelmiyor, ekran ışığı yeşil oldu, ekran sürekli kapanıp açılıyor veya gidip geliyor şeklinde türlü türlü nedenleri sayabilmek mümkün. Demek istediğimiz ekran kırıldı veya çatladı gibi şikayetlerin dışında kısa devre gibi nedenlerden ötürü de iPhone 13 mini ekran değişimi gerekebilir. iPhone 13 mini ekran değişimi fiyatı için ilk etapta Apple servisi ücreti ne kadar tutar buna bir bakalım. Apple servisi iPhone ekran onarımı fiyatları sayfasını kontrol ettiğimizde istenen ücretin 2059 TL olduğunu görüyoruz. Bu fiyat iPhone 12 mini ile aynı çünkü söylediğimiz gibi her iki cihaz da aynı ekrana sahip. Dilerseniz bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Normalde piyasada iPhone 13 mini için yan sanayi, A kalite, OEM, çıkma, ikinci el, revize gibi ekran seçenekleri bulunur ancak iPhone 13 mini ekranı OLED teknolojili olduğu için seçenekler bu kez azalıyor. iPhone 13 mini orijinal ekran fiyatı piyasada daha uygun fiyata ve ucuz bulunabilir. Eğer güvenilir teknik servis olarak bildiğiniz bir yer varsa ikinci el, çıkma ve revize ekranları da değerlendirebilirsiniz. Böylece iPhone 13 için en ucuz orijinal ekran fiyatı elde edebilirsiniz. Bizim tavsiyelerimiz arasında A kalite görüntü kalitesine sahip OLED GX ekranlar da var. Üst kalite yan sanayi olan bu ekranlar hem performans, hem de görüntü kalitesi olarak orijinale çok yakındır ve normal şartlarda ayırt etmesi imkansıza yakın denecek kadar zordur. Cihazınızın garantili, garantisiz, garantisi bitmiş veya yurt dışı olma durumuna göre seçenekleri değerlendirmenizde fayda var.

iPhone 13 mini ekran değişimi fiyatı için teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

iPhone 13 mini En Ucuz ve En Uygun Ekran Çeşitleri

iPhone 13 mini ekran çeşitleri konusunda kafanızda kararınız netleşmeye başladıysa sıra geldi ekran onarımı için teknik servis tavsiyesi almaya… Bizim size bir önerimiz olacak. Fakat öncesinde iPhone 13 mini ekranı olarak en ucuz ve en uygun fiyata kapılmamanız ve kaliteyi ön planda tutmanız. Normal şartlarda IPS LCD ekran kullanan modellerde düşük kalite yan sanayi ekranlarda ekran değişimi sonrası sarı / kırmızı / mavi / yeşil renk, şarj az gidiyor, ekran yavaş çalışıyor, dokunma hassasiyeti azaldı, ekran ışığı çok parlak değil tarzında şikayetler alınabiliyor. Her ne kadar iPhone 13 mini OLED ekran değişimi için şu anda yüksek kalite yan sanayi yedek parça ekran seçenekleri olsa da ilerleyen tarihlerde ucuz ve uygun fiyatlı ancak kalitesiz ekran modelleri de karşınıza çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Asıl önemli nokta ise iPhone 13 mini ekran yenileme fiyatı en ucuz nerede veya en iyi teknik servis hangisi şeklinde araştırma yaparken karşınıza çıkanları düzgün şekilde elemek. İnternette karşınıza gelen her işletmeden memnun kalma garantili hizmet şansı yok. Ayrıca çevrede kapısına teknik servis yazanların da ne derece uzman olduğunu bilemezsiniz. Diyelim ki iPhone 13 mini için en iyi ekran hangisi buldunuz. Uygun fiyata ve ucuza iPhone 13 mini ekranı aldınız, teknik servis ücreti de uygun fiyatı ile kafanıza yattı. Fakat yeterli derecede deneyime sahip olmayan teknisyenlerin yapacağı bir ekran değişimi sonrasında sensör çalışmıyor, ön kamerayı açınca siyah görüntü çıkıyor, kamera görüntüsü bozuk, ahizeden az ses geliyor, Face ID çalışmıyor veya ekran dokunma hissi azaldı şeklinde sorunlar meydana gelebilir. Hatta ekran değişimi sonrası kasa açıklığı sorunu yaşayan birçok kullanıcı olduğunu da biliyoruz. Ekran değişimi işlemi son derece hassas ve uzman kişiler tarafından yapılmalı. İnternetteki videoları izleyerek evde ekran değişimi işlemine de kalkışmamanızı tavsiye ederiz.

En İyi ve En Güvenilir iPhone Servisi Tavsiyesi

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