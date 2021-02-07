Silinen Instagram Paylaşımını Kurtarmak (Gönderi, Hikaye, Fotoğraf, Video vb.)

Instagram bugün, kullanıcıların fotoğraflar, videolar, hikayeler ve daha fazlası dahil olmak üzere gönderileri kurtarmasına olanak tanıyan kullanışlı ve yeni bir Son Silinenler özelliğini kullanıma sunuyor. Daha fazla ayrıntı ve silinen Instagram gönderilerinin nasıl geri yükleneceği için okumaya devam edin.

Silinen Instagram Paylaşımını Kurtarmak

Instagram için yeni özellik Apple kullanıcıları için tanıdık olacak çünkü son silinen gönderilerin iOS Fotoğraflar uygulamasında 30 gün tutulduğu aynı mantığı kullanıyor. İçeriği tamamen silebilmeniz için kimliğinizi metin / e-posta yoluyla onaylamanız gerekeceğinden, kazalı silmeler için kullanışlı olacaktır ve Instagram hesapları saldırıya uğramış kişiler için faydalı olacaktır.

Silinen tüm içerikler, 30 günlük sürenin ardından otomatik olarak kalıcı şekilde kaldırılır. Yeni Son Silinenler ve geri yükleme seçeneği, Instagram'ın arşiv seçeneğine ek olarak geldi.

Silinen Instagram gönderileri nasıl geri getirilir?