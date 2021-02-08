iPhone 13 Pro ekran değişimi yazımızla karşınızdayız. Özellikle ekran kırıldı veya çatladı durumuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar en çok iPhone 13 Pro ekran değişimi fiyatı konusunu merak ediyorlar. Yazımızda Apple servisi fiyatları ve özel iPhone servisi kaça yapar bunlara değineceğiz. Bunların dışında özel servislerde orijinal ekran dışında çıkma, yan sanayi, A kalite, OEM, revize, kopya veya başka tip ekranlar var mı, en uygun ekran fiyatları ve en ucuz ekran hangisi gibi birçok merak edilen soruya cevap vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'da olduğu gibi Super Retina XDR ekran kullanıyor. OLED teknolojisi ile görüntü oluşturan bu ekran tipik IPS LCD olan iPhone ekranlarına göre çok daha iyi görüntüler oluşturuyor. Yüksek kalitenin bedeli de yüksek olur dermişçesine OLED ekranın yedek parça olarak da fiyatı ciddi anlamda yüksek. iPhone 12 Pro için de benzer bir yazı hazırlamıştık. Dilerseniz buradan inceleyebilirsiniz.

iPhone 13 Pro özellikle tek elde kullanım için en rahat iPhone modeli. iPhone 13 Pro ekran büyüklüğü 6.1 inç ve ekran çözünürlüğü ise 1170 x 2532 piksel. iPhone 13 Pro Max ekran büyüklüğü nedir sorusuna da yer gelmişken 6.7 inç şeklinde cevap verebiliriz. Haliyle iPhone 13 Pro'nun tek elde kullanım avantajı ön plana çıkıyor. iPhone 13 Pro ön cam malzemesi nedir diye merak edenlere ise Ceramic Shield olarak adlandırılan seramik kalkandan bahsetmemiz gerekir. Normal bir akıllı telefon camından dört kat daha sağlam olan seramik kalkanlı ön cam çoğu düşme ve darbede daha zor kırılıyor ancak ekran için çoğu zaman yapabilecek bir şey olmayabiliyor. Kenarlara ve köşelere ciddi anlamda yakınlaştırılan ekran her ne kadar ekran / gövde oranı olarak zirveye oynasa da bu durumun düşme ve darbe gibi durumlarda dezavantaj olduğu unutulmamalı. Yazımız boyunca iPhone 13 Pro ekran kırıldı, ekran çatladı, görüntü gitti, cihaz açılıyor ama görüntü gelmiyor gibi ekran değişimi gerektirecek şikayetlerde nasıl hareket etmeniz gerektiğini size anlatacak ve yol göstereceğiz.

iPhone 13 Pro ekran değişimi fiyatı, Super Retina XDR ekran fiyatı nedeniyle yüksek ancak en ucuz ve en uygun ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr adresini ziyaret etmenizi öneriririz.

iPhone 13 Pro Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone 13 Pro ekran değişimi fiyatı için hem Apple servisi, hem de özel iPhone servisi ne ister bu konuya değinmeden önce OLED ekran bozulması nasıl anlaşılır bilmekte fayda var. OLED kullanan Super Retina XDR ekranlarda her bir piksel ayrı şekilde aydınlatılır. Bu nedenle siyahlar tam bir siyah olarak görünür. Bu anlattıklarımız en net şekilde karanlık bir ortamda OLED ekranlı ve IPS LCD ekranlı telefonu yan yana koyduğunuzda anlayabilirsiniz. OLED ekranlar bozulduklarında IPS LCD ekranlara göre daha farklı tepki verirler. Örneğin OLED ekran arızalandığında ekranda pikseller öldü, ekranın bir kısmında görüntü gitti, ekranda renkli çizgi çıktı veya ekran yeşil göstermeye başladı gibi sorunlar OLED ekrana özgüdür. Bildiğiniz gibi geleneksel IPS LCD ekranlarda ekranda mürekkep aktı, ekran boydan boya çatladı, ekranın yarısı göstermiyor, ekranda sarı renk sorunu, ekranda yazılar okunmuyor, ekranda görüntü var ama ışık yanıp sönüyor, gidip geliyor gibi şikayetler alınıyor.

iPhone 13 Pro ekran değişimi için Apple servisini ziyaret ettiğinizde karşınıza getirilen rakam 2509 TL. Güncel rakamı bu bağlantı üzerinden kontrol edebilirsiniz. Daha büyük ekrana sahip iPhone 13 Pro Max'ta ise fiyat 3000 TL'ye yaklaşıyor. Apple'ın en iyi akıllı telefon ekranı olarak değerlendirme yapmak gerekirse iPhone 13 Pro için ödenmesi gereken bu ücretin normal olabileceği de düşünülmeli. Ayrıcalıklı ve yüksek teknolojili olan Super XDR ekran değişimi ücreti de bu bağlamda yüksek olarak beklenmeli. Cihazınız eğer garantili ise Apple servisi ücreti değerlendirmeye alınabilir ancak yurt dışı, garantisiz veya garanti süresi dolmuş bir cihazınız varsa özel servislerde daha uygun fiyata ve ucuz iPhone 13 Pro ekranı bulabilirsiniz. Apple servisi fiyatı yüksek çıkma nedenleri arasında elbette kaliteli servis işçiliği ve orijinal yedek parça kullanımı da var. Bunları söylemezsek olmaz. Fakat Apple servisi dışında iPhone konusunda en iyi servis olarak tavsiye edilebilecek yerler de yok değil.

iPhone 13 Pro ekran değişimi aynı gün yapılabilir. iPhone 13 Pro ekran çeşitleri için güvenilir teknik servis bulup fikir almalısınız.

iPhone Ekran Değişimi İçin Servis Tavsiyesi & Önerisi

İlk etapta piyasadaki iPhone 13 Pro ekran çeşitleri nelerdir onlara bir değinelim. Normal şartlarda IPS LCD kullanan modellerde revize, yan sanayi, çıkma, ikinci el, A kalite, orijinal, kopya gibi seçenekler var ancak OLED ekranlı iPhone 13 Pro'da yan sanayi OLED ekran olarak biz sadece A kalite OLED GX tavsiye edebiliriz. iPhone 13 Pro OLED GX ekran fiyatı en ucuz ve en uygun fiyat ile tamir yaptırma şansı sunuyor. Görüntü kalitesi olarak da orijinal mi OLED GX mi sorusuna tam olarak cevap vermeyi başarabilen yok. Demek istediğimiz orijinal ekran fiyatı iki kat ancak buna değer mi diye sorarsanız bizce değmez. Tabii güvenilir servis tavsiyesi alarak hareket etmeli ve bu servislerdeki ekran çeşitlerini de sorgulamalısınız. Çıkma, ikinci el ve revize ekran orijinal kalite sunar. Çıkma ve ikinci el ekran fiyatları makuldür çünkü daha önce kullanılmıştır ancak orijinal olduğu için güvenilir bir servisten aldığınız sürece sorun yoktur. Revize ekran da tamamen orijinal hale gelecek şekilde tamir edilmiş ekrandır. Müşteri memnuniyet garantili onarım hizmeti aldığınız yerlerde tüm bu bahsettiğimiz ekranlara güvenebilirsiniz.

iPhone ekran değişimi için servis tavsiyesi ve önerisi almak doğru bir harekettir ancak bunun için herkese güvenmemenizde fayda var. Eğitimli teknisyenler çalıştırmayan, kapısının önüne teknik servis tabelası koyup merdiven altında tamir yapan, yedek parça stoğu yeterli miktarda olmayan yerlere güvenmemenizi tavsiye ederiz. Bu tip yerlerde yapılan iPhone ekran değişimi işlemlerinden alınan şikayetler genelde şu şekilde oluyor: iPhone ekran değişimi sonrası görüntü titriyor, görüntü gidip geliyor, ekran hassasiyeti azaldı, şarj daha az gidiyor, ekran hassasiyeti azaldı, ekran ağır çalışıyor, kasada açıklık var, sensör ekranı kapatmıyor, kulaklıktan az ses geliyor, kasaya bastırınca ses çıkıyor, ön camın arkasında toz var gibi türlü türlü şikayetlerden bahsedilebilir. Biz size İstanbul'un en iyi, en hızlı ve en güvenilir iPhone servisi ile çalışmanızı, uygun fiyatlı işçilik ve ucuz ekran fiyatı almanızı tavsiye ediyoruz.

Ekran Tamiri ve Onarımı İçin En İyi iPhone Servisi

iPhone ekran onarımı ve değişimi konusunda güvenebileceğiniz fevkalade servisler de var. Hatta Apple servisinden daha iyi iPhone servisi var mı sorusuna cevap niteliğindeler. Biz size 15 yıla yakın süredir bu konuda hizmet veren, 5000 cihazdan fazla onarım tecrübesine sahip, geniş yedek parça seçeneği sunan ve müşterilerine birçok kolaylık sağlayan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Aynı gün ekran değişimi, bir günde ekran onarımı, bir saatte ekran tamiri gibi konularda deneyimli olan firmaya hemen şimdi ulaşıp iPhone 13 Pro ekran fiyatları konusunda bilgi alabilirsiniz. iPhone acil yardım hattı için buraya tıklayarak firma ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer İstanbul'da ve Kadıköy bölgesine yakın iseniz ekranınızın tamirini veriler silinmeden, servise bırakmadan ve teknisyeni izleyerek yaptırabilirsiniz. Türkiye'nin ilk beş katlı teknoloji mağazası olma özelliğine sahip olan teknoway / cepmarket.com.tr 'den alacağınız hizmetler müşteri memnuniyeti garantili.