Robinhood, 2015'ten beri piyasada ancak hisse senedi ticareti ve ücretsiz yatırım konusunda şimdilerde en iyilerden biri haline geldi. Yatırım hesabınızı güvence altına almak için iPhone'da Robinhood 2FA'yı (iki faktörlü kimlik doğrulama) nasıl açacağınıza bakalım.

iPhone: Robinhood Hesabını İki Adımlı Doğrulama ile Korumak

Robinhood’ın popülaritesi son birkaç yılda diğer aracı kurumların normlarını kırarak fırladı. Bir hesap açmak için para gerekmez, kullanıcılar kısmi hisse satın alabilir ve işlem yapmak ücretsizdir.

Ve Reddit liderliğindeki GameStop gibi hisse senetlerinin rallisi ile Robinhood, Apple App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi. Diğer herhangi bir hesap gibi, 2FA'yı açmak, Robinhood hesabınızı olabildiğince güvenli hale getirmek için önemlidir:

Adımlar

iPhone'unuzda Robinhood'u açın

Sağ alt köşedeki hesap sekmesine (kişi simgesi) dokunun

En alttaki Ayarlar'ı seçin

İki Faktörlü Kimlik Doğrulamaya dokunun

2FA'yı açmak için anahtara dokunun

Robinhood ile 2FA'yı nasıl kullanmak istediğinizi seçin

2FA için SMS kullanmanın 2FA kullanmamaktan daha güvenli olduğunu, ancak 1Password, Authy, Google Authenticator gibi doğrulama kodları için özel bir uygulama kullanmanın en doğru yol olduğunu belirtelim.

Sürecin ilk bölümü şöyle görünüyor:

SMS kullanmayı seçerseniz, Robinhood'da kayıtlı telefon numaranızın doğrulandığından emin olmanız gerekir. Kimlik doğrulayıcı uygulaması kullanıyorsanız, sürecin son kısmı şu şekilde ilerler (Bizim durumumuzda 1Password kullandık):