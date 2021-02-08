Mi 11 Android amiral gemisinin küresel lansmanının yanı sıra Xiaomi, Mi TV Q1 75 adında agresif fiyatlı bir 4K TV duyurdu. 120 Hz yenileme hızı, HDR+ ve 192 bölgeli tam dizi dinamik yerel karartmaya sahip 75 inç QLED panelle geliyor. Çerçeveler çok incedir ve kasa ve ayaklık metal bir kaplamaya sahiptir. Panelin arkasına, Dolby Audio ve DTS-HD desteğine sahip bir dizi 30W stereo hoparlör sıkıştırılmıştır.

Xiaomi Mi TV Q1 75 İnç Duyuruldu

G/Ç kısmı üç HMDI 2.1 bağlantı noktasından, bir Ethernet bağlantı noktasından ve iki USB bağlantı noktasından oluşuyor. Yerel TV istasyonu yayınları için dahili bir dijital alıcı da var. Yazılım tarafında önceden yüklenmiş Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube uygulamalarına sahip Android TV 10'umuz var. TV, eller serbest Google Assistant veya Amazon Alexa komutları için dahili bir mikrofonla birlikte gelir.

Xiaomi’nin Mi TV Q1 75 inç ürünü, Mart ayından itibaren 1.299 € (yaklaşık 1.565 $) perakende fiyatıyla Avrupa'da satışa sunulacak. Erken alıcılar 999 €'ya satın alabilecekler. Xiaomi, yeni televizyonunu önce Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya'da sunmayı planlarken, daha sonra daha fazla pazar da satılacak.