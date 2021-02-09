Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 13 Pro Max ekran değişimi fiyatı son günlerde oldukça merak ediliyor. Bir önceki seride amiral gemisi olan iPhone 12 Pro Max'ın yerine artık iPhone 13 Pro Max geldi. Özellikler yönünden ekran büyüklüğü, çözünürlük, batarya kapasitesi ve ölçüler dışında iPhone 13 Pro'ya oldukça benzeyen bu model, Apple'ın aslında iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan eski seriyi komple donanımsal yönden güçlendirmiş olduğunu gösteriyor. Tasarım ve ekran yönünden pek bir yenilikten bahsetmek mümkün değil. Muhtemelen iPhone 14, iPhone 14 mini, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi modellerde bariz bir yenilik göreceğiz. Yazımızda ailenin en iyi modeli olan iPhone 13 Pro Max ekran değişimi süreçlerinden bahsedeceğiz; Apple servisi fiyatı ve özel servislerde ne kadara yapılır gibi konulara değineceğiz. iPhone 12 Pro Max ekran değişimi nasıl yapılır, nerede yapılır, kaça yapılır, ekran fiyatları, ekran çeşitleri ve tamir ne kadar sürer, garanti bozulur mu şeklinde merak edilen soruları içeren benzer bir yazı kaleme almıştık. Dilerseniz bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

iPhone 13 Pro Max, şu an için Apple'ın en büyük ekranlı akıllı telefonu hangisi sorusuna cevap niteliğinde. Daha önceden bu unvana iPhone 12 Pro Max sahipti ancak iPhone 13 Pro Max, yine 6.7 inç olan ekran büyüklüğü ile bayrağı devralmış oldu. Apple'ın iPhone X serisinden itibaren kullanılmaya başlanan OLED teknolojili Super Retina XDR ekran, iPhone 13 Pro Max'te de tahmin edilebileceği gibi görev yapmayı sürdürüyor. Dolayısı ile ekran değişimi yapılması gereken durumlarda teknik servisin yapacağı işlem Super Retina XDR ekran değişimi veya OLED ekran değişikliğidir denebilir. Apple'ın yedek parça fiyatı yüksekliği, OLED ekranların halen ciddi bir fiyat etiketine sahip olması ve servis işçiliği gibi bileşenler Super XDR ekran değişimi fiyatı üzerinde büyük etki gösteriyor. Biz bu yazıda size iPhone 13 Pro Max ekran değişimi en ucuz fiyat nerede, en uygun servis ücreti kim verir, teknik servis tavsiyesi, memnuniyet garantili teknik servis tavsiyesi gibi konulara değineceğiz.

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iPhone 13 Pro Max Ekran Değişimi Fiyatı

6.7 inç'lik ekran büyüklüğü sebebi ile iPhone 13 Pro Max ekran değişimi fiyatı da Apple için en yüksek diyebileceğimiz düzeyde. Elbette bunun baş nedeni iPhone 13 Pro Max ekranının Apple'ın en iyi telefon ekranı olması. iPhone'larda kullanılan en iyi ekranlarda düşme sonrası kırıldı, çatladı veya hiç göstermemeye başladı gibi şikayetler alındığında maliyet de tahminlerin üzerinde çıkabiliyor. İlk olarak iPhone 13 Pro Max ekran değişimi Apple servisi fiyatı ne kadar buna bir göz atalım isteriz. Buradaki bağlantıdan da görülebileceği üzere iPhone 13 Pro Max yeni orijinal ekran taktırma ücreti 2959 TL. Güncel fiyatlar değişebilir. Elbette buna söylediğimiz gibi orijinal Apple ekran fiyatı, kaliteli servis işçiliği de neden oluyor. Başka yerde uygun fiyata iPhone 13 Pro Max ekran değişimi yaptırılabilir mi; evet bu mümkün. Ayrıca bir diğer detay da görülebileceği gibi iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max ekranı aynı mı sorusunu sordurtuyor.

iPhone 13 Pro Max düşme sonrası ekrana görüntü gelmiyor, su döküldü görüntü gitti, ekran titremeye başladı veya ekranda kalıcı leke oluştu gibi şikayetler oluşabilir. Yani ekran değişimi için mutlaka ekran çatlaması veya ekran kırılması sorun olur mu gibi düşünmeden, fiziksel bütünlüğü zarar görmemiş ekranlar da eğer kurtarılamıyorsa ikinci el, OEM, yan sanayi, kopya, revize, çıkma, A kalite veya yüksek görüntü kalitesi sunan OLED GX gibi ekranlarla değişim yapılabilir. Özellikle Super Retina XDR ekran yanması sorunu da yaşayabilirsiniz. Bunu tipik bir yanma gibi düşünmeyin. OLED ekranlardaki yanık izi genelde ekranda leke oluştu, yazılar ekranda kaldı, ekran kapalıyken ekranda şekiller duruyor, ekranda sabit leke var şeklinde geliyor. Eğer çok rahatsız edici boyutta ve iPhone 13 Pro Max'i kullanmaya mani oluyorsa ekran yanığı tamiri veya onarımı mümkün bir şey olmadığından yeniden sıfır ekran taktırma yapmanız gerekmektedir.

iPhone 13 Pro Max ekran değişimi, Super Retina XDR yani OLED ekranı yenileyerek yapılan bir işlemdir.

iPhone 13 Pro Max En Ucuz / En Uygun Fiyatlı Ekran Çeşitleri

iPhone 13 Pro Max ekran değişimi için piyasadaki teknik servislere göz gezdirerek en ucuz ve en uygun fiyatlı ekran çeşitlerine göz gezdirebilirsiniz. Fakat bizim tercihimiz öncelikle güvenilir teknik servis tavsiyesi almanızdan yana. Türkiye'de ve İstanbul'da iPhone tamiri konusunda en iyi teknik servis denince gerçekten de hizmet kalitesi ve kullanıcının tarafında biraz daha duran, kullanıcı dostu fiyatlar çıkartan işletmeler yok değil. Bu tip işletmelerde zaten karşınıza iPhone 13 Pro Max yedek ekran seçenekleri getirilecektir. Piyasadaki iPhone 13 Pro Max orijinal ekran fiyatları kesinlikle Apple servisinden daha düşük olacaktır. Ayrıca ikinci el, çıkma ekran fiyatları da en ucuz ve en uygun bir seçenek olarak aklınızda olsun. iPhone 13 Pro Max revize ekran fiyatı da mutlaka sorun. Küçük müdahalelerle tamir edilen bu ekranları kullanarak da ciddi kazanç sağlayabilirsiniz. Sonuçta en ucuz fiyata orijinal iPhone 13 Pro Max ekranı bu şekilde de temin edilebilir. Ancak ille de piyasadaki sıfır ekran fiyatları nedir diyorsanız OLED GX'i de tavsiye ederiz çünkü orijinal kalitede görüntü verir.

iPhone 13 Pro Max için ekran seçimi sonrasında elbette güvenilir teknik servis nerede, hangi teknik servise verebilirim, iPhone tamiri için teknik servis önerisi gibi araştırmalara girmek isteyebilirsiniz. Biz size bu konuda öneride bulunacağız. Şunu unutmayın: en kaliteli ekranı kullansanız veya orijinal ekran bulsanız bile eğer iyi bir şekilde cihaza taktırmazsanız ekran değişimi sonrası algılama sorunu, dokunmatik hassasiyeti azaldı, görüntü gidip geliyor, kasada açıklık var, ekranda titreme var, ekran parlaklığı otomatik değişmiyor, yakınlık sensörü çalışmıyor, ön kamera net çekmiyor gibi türlü türlü sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü ekran değişimi başlı başına çok dikkat edilerek yapılmalı ve cihaz işlem sonrası testler yapılarak müşteriye teslim edilmeli. Aksi halde paranız boşa gidebilir ve tekrardan servise verme zorunda kalabilirsiniz.

iPhone Ekran Değişimi İçin En Güvenilir Teknik Servis Hangisi

Yazıda bahsettiğimiz gibi Apple servisinden daha iyi ekipmana ve teknisyen deneyimine sahip teknik servisler yok değil. Yani şöyle söyleyelim Apple servisinde halen bir iPhone 13 Pro Max ön cam değişimi hizmeti yok. Ekranı komple değiştirme yapmak istiyorlar ancak gerçekten profesyonel olan iPhone servislerinde bu işlem mümkün. Biz size öneride bulunarak iPhone ekran değişimi için en güvenilir teknik servis hangisi, nerede bu konularda yardımcı olmak istiyoruz. Türkiye'nin en iyi iPhone servisi, hatta İstanbul'daki en iyi iPhone servisi olarak nitelendirebileceğimiz teknoway / cepmarket.com.tr 15 yıla yakın süredir aynı yerde hizmet veriyor. Aynı gün ekran tamiri, kargo ile ekran değişimi ve geniş yedek parça seçeneği ile öne çıkan firma ayrıca 5000 cihazı aşkın bir onarım tecrübesine sahip. Eğer siz de iPhone 13 Pro Max ekran fiyatları veya diğer iPhone onarımları konusunda bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak WhatsApp üzerinden firmaya ulaşabilirsiniz.