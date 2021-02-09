Bu kez konumuz nadir karşılaşılan bir durum olsa da iPhone 13 Pro ön cam değişimi. Çünkü iPhone 13 Pro düşme sonrası ekran kırıldı veya çatladı şeklinde şikayetler ağırlıkta ve bunda Apple'ın iPhone 12'den itibaren kullanmış olduğu Ceramic Shield yani seramik kalkan ön camın etkisi fazla. Yapılan düşme testlerinde bile en fazla arka cam kırıldı veya çatladı gibi bir sorunla karşılaşılıyor. Ön cam kırılması durumu ise ekran kırılmasına kıyasla daha geri plandan geliyor. Normal şartlarda darbe sonucu ön cam kırıldı veya çatladı gibi bir sorunun ortaya çıkması daha mümkün; ancak ekran çoğu zaman daha çaresiz kalıyor. Tabii burada Apple'ın yeni ön cam teknolojisi kalitesini belli ediyor. En nihayetinde bu kadar sağlamlığa karşın tamamen kırılmaz da değil. Önceden iPhone 13 Pro ekran değişimi gereken durumlarda nasıl hareket etmeniz gerektiğini şurada anlatmıştık. Şimdi ise iPhone 13 Pro Ceramic Shield yani seramik cam kırıldı / çatladı nasıl değiştirebilirim sorusuna yanıt arayanlara yardımcı olmayı istiyoruz.

iPhone 13 Pro ekran / gövde oranı yaklaşık yüzde 87 ve bunun kabaca ifade ettiği anlam şu: çerçevesiz bir tasarım. Kenarlara ve köşelere iyice yaklaştırılmış olarak yapılan ekran / gövde oranı artırılması ne yazık ki düşme, kenarlardan ve köşelerden darbe alma durumlarında ilk olarak ön cama zarar veriyor ve bu da iPhone 13 Pro ön cam yenileme işlemi gerektiriyor. Sıradan camlara göre dört kat daha sağlam olan seramik ön cam değişimi elbette biraz daha maliyetli, ekrana doğrudan gelen darbeleri engellemek konusunda bir harika ancak kenar ve köşelerden alınan darbeler konusunda da elinden fazla bir şey gelmeyeceğini tahmin etmek gerek. Öncelikle Apple servisi ve devamında teknik servislerde ön cam değişimi fiyatı nedir, kaç günde yapılır, ekran ve ön cam beraber mi değişir, nerede yapılır, eskisi gibi olur mu ve servis ücreti ne çıkar gibi merak edilen sorularla yazımıza başlayalım.

iPhone 13 Pro ön cam değişimi fiyatı için teknoway / cepmarket.com.tr 'yi ziyaret etmenizi öneriyoruz.

iPhone 13 Pro Ön Cam Değişimi Fiyatı

Apple servisi fiyatı için buradan firmanın ekran onarımı sayfasına baktığımızda iPhone 13 Pro için 2509 TL'lik bir fiyat görüyoruz. Bu aslında ekran onarımı olarak geçen fiyat. Normal şartlarda ön camı kırık veya çatlak iPhone 13 Pro'yu Apple servisine götürdüğünüzde ekran değişimi olarak işlem uygulanıyor. Sizin sıkıntısız şekilde çalışan ekranınız bile değişim görüyor. Bunun temel sebebi Apple servisinde ön cam değişiyor mu sorusuna verilen cevaptan geçiyor; cevap hayır. Ön cam aslında ekranla tümleşik olan bir yedek parçadır ve Apple servisi de dahil olmak üzere piyasadaki birçok özel iPhone servisi ekranı değiştirmeden iPhone 13 Pro ön cam değişimi, yalnız, tek başına, sadece ön camı değiştirme işlemi yapmaz. Ek olarak Apple servisinin işçilik kalitesini ve kullandığı orijinal yedek parça maliyetini hesaba katarsanız, hatta Super Retina XDR ekranın OLED olduğunu düşünürseniz bu normal.

Garantili iPhone 13 Pro için Apple servisi tercih etmek isteyebilirsiniz ve tabii servis süresi ve verileri sıfırlama gibi durumları da göz önünde bulundurmalısınız. Fakat bizim önerimiz her zaman daha az ödemenizden ve kaliteyi elden bırakmamanızdan yana. Yalnız, tek başına, sadece ve ekranı sökmeden iPhone 13 Pro ön cam değişimi için kaliteli bir teknik servis seçimi yapmalısınız. Piyasadaki bazı teknik servisler iPhone 13 Pro ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme işlemi yapamazlar ve size yine uygun fiyatlı başka bir ekran takma önerisi sunabilirler. Burada da dikkat edilmesi gereken yeni ön cam uğruna orijinal Super Retina XDR yani OLED ekranı servise bırakmamak olmalıdır. Alt kalite olan yan sanayi (üst kalite yan sanayiler de var) bir ekran size hemen olmasa bile ilerleyen zamanlarda ekran değişimi sonrası dokunmatik sorunu, ekran titriyor, ekran parlayıp kısılıyor, ekran kendi kendine gidip geliyor tipi sorunlar yaşatabilir.

iPhone 13 Pro ön cam değişimi, ekran değişimi işlemine göre daha uygun fiyatlıdır.

En Ucuz ve Uygun Fiyata iPhone 13 Pro'da Ön Camı Değiştirme

iPhone 13 Pro ön cam fiyatı veya ön cam değişimi ücreti özellikle ekran onarımı düşünüldüğünde son derece makul. Burada öncelikle bilinçli bir müşteri olarak iPhone 13 Pro'da ön cam değişimi işlemi nasıl yapılır bilmeniz gerekiyor. Teknik serviste öncelikle ön cam ve ekran birbirinden ayrılır. Ekranın içine girmiş olan toz ve varsa kırık ekran parçacıkları temizlenir, sonrasında tüm bağlantıların sağlıklı çalışıp çalışmadığına bakılarak yeni ön cam yapıştırılır. iPhone 13 Pro ön cam değişimi teknik servis önerisi almadan önce bu durumu bilerek hareket etmek gerekir. iPhone 13 Pro ön cam onarımı ne kadar sürer diye düşünmeye gerek yoktur. Aynı gün, hatta size öneride bulunacağımız servise yakınsanız bir saatte iPhone 13 Pro yeni ön cam taktırma yapabilme imkanınız bile bulunmaktadır. Bunların dışında özel iPhone servisleri acil iPhone ön cam değişimi hizmeti de sunarlar. Moto-kurye ile cihazın sizden alınıp, onarım sonrası size gönderilmesiyle telefonsuz kalma derdi olmadan iPhone 13 sıfır ön cam taktırma yaptırabilirsiniz.

Ön cam değişimi sonrası kasada açıklık var, ekran iyi algılamıyor, dokunmatik tepkisi azaldı, cihaz yavaşladı, telefondan ses geliyor, görüntü titriyor, seste azalma var, görüşmelerde ekran kapanmıyor, parlaklık sensörü çalışmıyor, ses tuşları iyi basmıyor gibi türlü türlü şikayetler alabilirsiniz. Bu şikayetleri almamak için iPhone 13 Pro ön cam tamiri için cihazı bırakacağınız yerin ne derecede teknisyen tecrübesine ve ekipman imkanına sahip olduğunu bilmelisiniz. Yıllarını ekran değişimi ve ön cam değişimi gibi hassas tamir işlerine ayırmış olan özel iPhone servislerinde yeri geldiğinde Apple servislerinden bile daha fazla memnuniyet garantili olarak ayrılabilirsiniz. Özellikle piyasada güvenilir olan iPhone servisleri size işlem hızı ve onarım sonrası yapılan testlerle gerçek bir müşteri memnuniyeti sunar. Biz işletmelerin Google yorumlarına da göz atmanız gerektiğini düşünüyoruz.

Türkiye'deki ve İstanbul'daki En Hızlı / En Güvenilir / En Uygun Fiyatlı iPhone Servisi

Bizler size gerek yedek parça kalitesi, gerek uygun fiyat, gerekse hızlı onarım ve yüksek müşteri memnuniyeti sunan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi öneriyoruz. Kadıköy bölgesinde 15 yıla varan iPhone servisi tecrübesi ve 5000'den fazla onarım geçmişi ile siz de iPhone 13 Pro ön cam değişimi başta olmak üzere tüm sorunlarınız için firmaya yazabilirsiniz. Firmayı ziyaret edecek kullanıcılar için ücretsiz otopark, tamir süresince ikame cihaz, kredi kartı ile taksitli ödeme gibi imkanlar bulunduğunu belirtelim. Şehir dışı iPhone 13 Pro sıfır ön cam taktırma işleminde ise çift taraflı ücretsiz kargo imkanı ile hizmet alınabiliyor. iPhone 13 Pro ön cam tamiri fiyatı ve diğer konular için buraya tıklayarak firma ile iletişime geçebilirsiniz.