Mi 11, bugünkü etkinliğin ilgi merkeziydi ancak Xiaomi şimdiye kadarki ilerlemesini bildirme fırsatı da buldu. Geçen yıl şirket dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi haline geldi (elbette Huawei’in gerilemesi de buna yardımcı oldu).

Xiaomi En Büyük 3. Telefon Markası Oldu

Şu anda 10 pazarda 1 numara ve 36 pazarda ilk 3'te yer almaktadır. Xiaomi, 2020'nin 3. çeyreğinde yıllık %3.639'luk etkileyici bir büyüme ile üst sınıf segmentte en hızlı büyüyen marka oldu (500 $+ segmentte Canalys verilerine göre).

Xiaomi, 2019'un 4. çeyreği ile 2020'nin 3. çeyreği arasında araştırma ve geliştirmeye 1,3 milyar dolar yatırım yaptı. Ve karşılığını alıyor – Eskiden 3-4 gün süren 2.143 adet kamera testi tamamen otomatikleştirildi ve şimdi sadece 1 gün sürüyor.

Xiaomi Mi 10 Pro, 48 gün boyunca DxOMark kamera sıralamasında zirveye oturdu, Mi 10 Ultra yaklaşık iki buçuk aydır zirvede kaldı. Ses laboratuvarı da başarıyı kutluyor, Mi 10 Pro, 2020'nin çoğu için DxO Audio testlerinde en iyi telefon oldu.

Xiaomi'nin 5G bağlantısı, ekran geliştirme, telefonun kararlılığını artırma ve daha fazlasına yardımcı olan artık daha fazla laboratuvarı var.

Redmi alt markası da mükemmel bir iş çıkarıyor. Özellikle dünya çapında 200 milyondan fazla birim sevk eden Redmi Note serisi öne çıkıyor. Karşılaştırma için, bu sayı geçen yılın Kasım ayında sadece 140 milyon ve Ekim 2019'da 100 milyondu.