Her ne kadar Ceramic Shield, yani seramik kalkan özellikli bir korumaya sahip olsa da iPhone 13 Pro Max için de bazı durumlarda ön cam değişimi gerekebiliyor. Aslında Ceramic Shield yani seramik kalkan kolay kırılır mı sorusuna en baştan hayır demek gerekiyor çünkü Apple'ın açıklamasına göre kaç kat daha sağlam olduğunu biliyoruz. İnternette yapılan basınç testi de iPhone 13 Pro Max ön cam sağlamlığı konusunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bazı istenmeyen kazalarda iPhone 13 Pro Max ön cam kırıldı veya çatladı ise değişimi için fiyatı merak ediyor olabilirsiniz. Biz bu konuda size rehberlik etmek için seramik ön cam değişimi nasıl yapılır, kaça değişir, maliyeti nedir, teknik servis tavsiyesi, ekranı değiştirmek gerekir mi, ekran sağlam ama ön cam kırık, sadece, tek başına, yalnız ön cam değişimi neresi yapar gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Eğer ekran kırıldı veya çatladı ise iPhone 13 Pro Max için bu bağlantıyı da bir inceleyin deriz.

iPhone 13 Pro Max ön cam tamiri fiyatı en uygun ve en ucuz nerede, Apple servisinde iPhone 13 Pro Max ön cam değişimi ücreti kaça, iPhone 13 Pro Max sadece ön cam onarımı yapan yerler var mı, kırık veya çatlak ön cam değiştirme, orijinal ekranı sökmeden ön cam tamiri, tek ön camı yenileme, sıfır ön cam taktırma gibi konular kafanızı kurcalıyor olabilir. İlk etapta Apple servisi iPhone 13 Pro Max yeni ön cam taktırma için geldiğinde nasıl bir işlem uyguluyor ona bir bakalım… Apple servisine göre ön cam ekrana tümleşik bir parçadır. Yani tek başına ön cam bir yedek parça değildir. Bu nedenle Apple servisi ön cam değişimi yapmıyor. Ön cam ile ekranı birlikte değiştirme de kullanıcılar açısından pek de makul olmayan fiyatları ortaya çıkartıyor. Çünkü Apple servisi çatlak ön cam tamiri veya kırık ön cam onarımı için ekran değişimi dışında seçenek sunmuyor. Haliyle bu kez de onarım fiyatı birkaç katına çıkıyor.

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iPhone 13 Pro Max Ön Cam Değişimi Fiyatı | En Ucuz ve En Uygun Fiyat

Apple servisi fiyat listesi incelendiğinde iPhone 13 Pro Max ön cam onarımı fiyatı 2959 TL çıkıyor. Buradaki fiyatın yüksekliği dediğimiz gibi bu şikayetle gelen bir cihaza Apple'ın ekran değişimi yapmak istemesi. Normal şartlarda düştü ekran sağlam ama ön cam kırıldı, düştü cihaz açılıyor görüntü geliyor ama cam çatladı, camda çatlak var, cam dökülmeye başladı, camdan içeri toz giriyor gibi şikayetlerin çözümü ekranı değiştirmek değildir. OLED teknolojili Super Retina XDR ekran değişimi zaten çok maliyetli bir iş. iPhone 13 Pro Max ön cam yenileme bu nedenle ekranı sökmeden, yalnız, tek başına ve sadece ön camı sökerek yapılmalıdır. Eğer garanti durumunu düşünmeniz gerekmiyorsa yani yurt dışı iPhone 13 Pro Max ucuz / uygun fiyatlı ön cam değişimi veya garantisiz iPhone tamiri için teknik servis konusunda daha rahat davranabilirsiniz. İşini Apple servisinden daha iyi yapan yerler de var emin olabilirsiniz.

iPhone 13 Pro Max ön cam değişimi için teknik servis önerisi aldığınızda öncelikle firmanın Google yorumları yüksek, kurumsal kimliği olan ve merkezi yerlerde hizmet verip vermediğine bakın. Bugün kurumsal görünmeye uğraşan birçok firma halen ön cam değişimi işleminin ekranı sökmeden yapılabileceğini bilmemekte. Dahası size Apple servisinden daha düşük fiyata iPhone 13 Pro Max ön cam değişimi yapabileceğini söyleyebilirler ancak ekranın değişecek olması sizi ileride sıkıntıya sokabilir. Sadece, tek başına ve yalnız ön cam değişimi işlemindeki amaç orijinal ekranı korumaktır. Eğer size ön cam ekran değişmeden değişir mi veya ön cam tek başına değiştirilir mi diye soran yerler olursa itimat etmeyin. Yüksek kalite ekipman ve teknisyen becerilerine sahip profesyonel iPhone servisi iPhone 13 Pro ön cam değişimi işlemini uygun fiyatlı ve ucuza sadece bir saatte yapabilir.

iPhone 13 Pro Max ön cam değişimi aynı gün yapılabilen bir işlemdir.

iPhone Ekranı Değiştirmeden Yalnız, Sadece, Tek Başına Ön Cam Değişimi

Tüm iPhone'lar için de diyebiliriz; bu işlem teknik servis yeteneği ile ilgili bir işlemdir. İlk olarak ön cam ve ekranı ayırma işleminin yapılması gerekir. Ardından ekran ve kasada toz veya kırık cam kalıntısı varsa temizlenmeli ve sonrasında yeni ön cam taktırma ile işlem sonlanmalıdır. Tabii cihaz sahibine verilmeden önce ön cam değişimi sonrası dokunmatik yavaşladı, ekran hissi azaldı, ekran yavaşladı, cihazda ağırlaşma gibi problemlerin yaşanmaması için bir dizi testlerin yapılması gerekir. Ayrıca teknik serviste ön cam değişimi sonrası sensör algılamıyor, ses tuşları ses çıkartmaya başladı, ön kamera net çekmiyor gibi şikayetler de alınmaması için bu işin uzman ve eğitimli teknik servis merkezlerinde yapılması gerekir. Bu nedenle İstanbul'daki en iyi iPhone servisi hangisi ve nerede diyerek araştırmaya başlamalı ve bu yönde tavsiye almalısınız.

Hiç şüphesiz iPhone 13 Pro Max alan veya iPhone 13 ve iPhone 12 ailesinden bir cihaz alan her kişi Ceramic Shield yani seramik kalkan kırılır mı, çizilir mi, ekran koruyucu takmaya gerek var mı, dayanıklı mı, düşerse kırılır mı veya çatlar mı diye düşünmüştür. Bu özellik gerçekten de Apple'ın dünyanın en sağlam akıllı telefonu camı üreticisi olmasını sağlıyor ve en sağlam ekranlı iPhone'lar bu şekilde üretilebiliyor. Gerçekten de yapılan testler kırılmayan veya ekranı, ön camı çatlamayan çizilmeyen iPhone görüntüsü verse de arka cam veya ekran pek de işkencelere göre değil. Fakat yine de seramik ön cam değişimi gerekebilir, özel iPhone servisi yedek parça fiyatı araştırırken de ön camın seramik kaplama özelliğine sahip olup olmadığını mutlaka sorup öğrenin. Seramik kaplama olmayan bir ön cam daha uygun fiyatlı ve ucuz olabilir ancak fiyat farkına göre değerlendirme yapın sonuçta iPhone 13 Pro Max gibi üst düzey bir cihaza sahipsiniz.

İstanbul'da En İyi iPhone Servisi

iPhone 13 Pro Max için yeni ön cam, ekran yenileme, sıfır batarya taktırma, ahize tamiri, ses tuşu değiştirme, şarj soketi ve kulaklık girişi onarımı gibi birçok konularda hizmet almak için biz size İstanbul'da en iyi iPhone servisi olarak gördüğümüz teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. 15 yıla yakın süredir aynı yerde hizmet veren ve iPhone konusunda en ucuz ve en uygun yedek parça seçeneklerini size sunacak olan firma ayrıca iPhone 13 Pro Max için kredi kartına taksitli sıfır ön cam taktırma veya işi acil olan kullanıcılar için moto-kurye ile bir saatte ön cam tamiri gibi hizmetler de veriyor. Eğer şehir dışında iseniz ücretsiz kargo ile iPhone ön cam değişimi hizmeti de alabilirsiniz. En ucuz iPhone yedek parça fiyatları ve en uygun teknik servis ücretleri için buraya tıklayarak firmaya ulaşabilirsiniz.