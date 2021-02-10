Apple sahibi kullanıcıların korkulu rüyalarından biri hiç şüphesiz MacBook sıvı teması durumudur. Su döküldü, çay döküldü veya kahve döküldü gibi şikayetler kimi zaman hiçbir arızaya neden olmazken kimi zaman da bilgisayar açılmıyor, ekrana görüntü gelmiyor, klavyede yazı yazılmıyor, trackpad çalışmıyor gibi daha önemli donanımsal sorunları meydana getirebilir. Hatta MacBook'a su, çay, kahve, kola dökülmesi bir şey yapar mı sorusunun cevabı o kadar geniştir ki bazen bir bardak içecek bile hiçbir zarar vermezken bazen de birkaç damla bile binlerce liralık anakart arızası gibi sebeplerin önünü açabilir. O nedenle ilk olarak mümkün olduğunca dikkatli çalışmayı ve içecekler bilgisayarın yanındayken biraz daha kontrollü hareket etmeyi öğrenmeliyiz. MacBook su geçirmezlik konusunda iddialı bir bilgisayar değil. Sıvı temasına dayanıklı MacBook modelleri var ancak su geçirmez MacBook bambaşka bir kavram. Çünkü su geçirmezlik suyun altında da kullanılabilmeyi ifade edecek kadar iddialı.

MacBook sıvı teması çeşitli şekillerde olabilir, sadece üzerine bir içecek dökülmek zorunda değildir. Havuza düştü, üzerine yağmur yağdı, çantada ıslandı, bavulda üzerine su döküldü gibi çeşitli şikayetlerle servislere bırakılan ürünler vardır. Bahsettiğimiz gibi sıvı teması geniş ölçekli bir durumdur. Hiçbir şey olmamış gibi cihazınızı kullanmaya devam da edebilirsiniz veya birkaç damla su ile binlerce liralık hasar da çıkartabilirsiniz. Hatta bazı zamanlarda MacBook'un üzerine su döküldü bir şey olur mu şeklinde endişeye kapılan kullanıcılar oluyor. İlk zamanlarda olmasa bile büyük oranda ileride arızalanma durumları söz konusu olabiliyor. Su, çay ve kahvenin oksitlendirici etkisi zaman içerisinde kendisini gösterebiliyor. Kolanın yapışkanlığı ve asitlik özelliği apayrı sorunlar maydana getiriyor. Yazımızda MacBook sıvı teması ve onarımı, ücreti gibi merak edilen konulara değineceğiz. Ayrıca sıvı teması durumlarında evde ve servis seçiminde dikkat edilecekleri ele alacağız.

MacBook sıvı teması durumu dünyanın sonu değil. Apple servisi ne derse desin güvenilir özel servislerden de fiyat alınması gerektiğini düşünüyoruz.

MacBook'a Su, Çay, Kahve, Kola Döküldü

MacBook sıvı teması garantiye girer mi veya garanti dışı mı kalır sorusunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Siz son derece özenli şekilde cihazınızı temizleyip servise verseniz bile, içinin açılması ile birlikte sıvı teması durumunun olup olmadığı anlaşılır. Aralardan giren sıvıyı siz dışarıdan temizleseniz bile içeride kalan sıvı anakart arızası, entegre bozulması, ses gitti, klavye basmıyor, mikrofon çalışmıyor, bazı tuşlar yazmıyor gibi sıkıntılara sebep oluşturabilir. Dolayısı ile her türlü sıvı teması ile bozulma garanti dışı bir durumdur. Onarım fiyatı, parça ücreti ve tamir bedeli sizin tarafınızdan karşılanmalıdır. Biz rehberimizde öncelikle MacBook'a su, çay, kahve, kola döküldü gibi durumlarda hemen yapmanız gerekenlerden bahsederek olası sorunları ortadan kaldırmayı veya çıkacak arızaları en aza indirgeme yolunda size tavsiyelerde bulunmayı istiyoruz. Islanan MacBook'a ne yapılır, ilk etapta evde veya işyerinde yapabileceklerinizden hemen bahsedelim. MacBook tamir fiyatları ile ilgili şu konuya da göz gezdirmenizi öneririz.

MacBook'a sıvı teması oldu ne yapabilirim veya sıvı teması MacBook'u bozar mı, ne kadar masraf çıkartır, sıvı teması sonrası anakart bozuldu, su döküldü bilgisayar açılmıyor, çay döküldü yazı yazılmıyor, kahve döküldü ekran tamamen gitti veya kola döküldü bilgisayar kilitlendi gibi kabul senaryoları bir kenara bırakalım. Sıvı teması olduğu anda ilk olarak çok hızlı bir şekilde bilgisayarı güç tuşundan kapatın ve fişi prizden çekin. Adaptörü de bilgisayarın gövdesinden ayırın. Böylece kasa içi elektrik iletimi önemli boyutta azalacağı için ilk etapta olabilecek kısa devre gibi sorunlar engellemiş olursunuz. MacBook'u hızlı şekilde kapatma için güç tuşunu basılı tutma gerektiğini hatırlatalım. O anki çalıştığınız dosyaları artık çok fazla düşünmeyin; çünkü öncelik bilgisayarı kurtarmak. Dosyalar bir şekilde nasıl olsa kurtulur, otomatik yedekleme veya sabit diskten geri alınarak veri kurtarma yapılabilir. Takılı olan klavye, fare, harici disk, USB bellek gibi ek donanımları sökün ve cihazı ters çevirmeye tamamen hazır hale getirin. Eğer hızlı sökülebiliyorsa pili de hemen çıkarın. Tüm bu saydığımız işlemleri mümkün olduğunca hızlı yapmanızda fayda var.

MacBook sıvı teması dışarıdan kurulama ile geçmiş gibi görünebilir ancak cihazın içi bir hafta sonra bile bu şekilde görünebilir. O nedenle mutlaka serviste bir temizlik işlemi yaptırın.

Islanan MacBook'u Kurutma

Islanan MacBook nasıl kurutulur, hızlı kurutma işe yarar mı, saç kurutması yöntemi, pirinç ile sıvı teması tamiri gibi değinilmesi gereken birçok nokta var. Siz şu an hiçbirini düşünmeyin ve serebiliyorsanız masaya bir havlu serin ve cihazı açık olacak şekilde yani klavye tamamen havlu üzerine temas edecek şekilde ters çevirin. Eğer ekran menteşesi tam olarak açılmaya müsaade etmiyorsa ekranı masanın kenarından aşağı da sarkıtabilirsiniz. Cihazı tam olarak açın dememizdeki sebep meyil sebebiyle suyun bir yere birikmesini engellemek. Klavye arasından giren sıvıyı geri çıkarma pek tabi bu yöntemle mümkün olabilmektedir ancak yine de kötü sonuçlara hazırlıklı olmakta fayda var. Eğer kalorifer veya elektrikli ısıtıcı gibi havayı kurutan bir şeyden faydalanma imkanınız varsa bu şekilde ortamda devreye alabilirsiniz. Havluyu aralıklı olarak değiştirmek de işe yarayacaktır. Saç kurutma makinesi ile ıslanan MacBook'u kurutma gibi bir yöntemi önermiyoruz. Saç kurutma makinesindeki yüksek sıcaklık kasada bozulmalara sebep olabileceği gibi hava basıncı ile sıvının cihaz içine işlemesini de kolaylaştırıp ters etkide bulunabilir. Teknik bilgiye sahip olan kişiler cihazın içini açarak -zaten ters duruyor- kurumasını hızlandırabilir, iç parçaları ayrıca kurulayabilir ancak bunu yapmadan önce de garanti iptal olur mu araştırmanızda fayda var.

Diyelim ki evde aldığınız önlemlerle ıslanan MacBook'u eski haline getirme işleminin başarıyla üstesinden geldiniz. Ancak biz yine de ister garantili, ister garantisiz bir modeliniz olsun mutlak surette teknik servise göstermeniz gerektiğini düşünüyoruz. Böylece cihazın içinin daha iyi kurumasını ve parçaların zamanla oksitlenmesinin engellenmesini sağlayabilirsiniz. Burada ıslanan MacBook için teknik servis ücreti konusunu düşünmeyin. Parça arızası yoksa düşük maliyetlerle durumu kurtarabilirsiniz ancak uzun süre nemli kalacak olan parçalarda değişim maliyeti emin olun bu işlemin misli misli üzerinde olacaktır. Garanti durumu da apayrı şekilde ele alınması gereken bir durum. Apple servisinin ücretli değişim veya hiçbir şey yapamayız şeklinde iade ettiği cihazlar bazen kurtarılabiliyor. Garantiden vazgeçerek uzman ve profesyonel MacBook servislerinde cihazı geri kurtarabilme ihtimalinizin olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bundan sonrası için de sıvı temasına karşı klavye koruyucu veya MacBook kaskosu gibi hizmetleri almayı düşünebilirsiniz.

Islanan MacBook Sıvı Teması Tamiri

Islanan veya sıvı teması gören MacBook için tamir masrafı elbette teknisyenlerin arıza tespitinden sonra söylenebilir. En uygun fiyat ve en ucuz yedek parçalar piyasadan da temin edilebilir durumdadır. Apple servisindeki orijinal parçaların zaten epey pahalı olduğu bilinmekte. İsteğinize göre çıkma, ikinci el veya muadil parçalarla sıvı teması sonrası zarar gören MacBook'u çok daha kolay bir şekilde tamir ettirebilirsiniz. Biz bunun için İstanbul'da Apple konusunda en deneyimli teknik servis olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi size tavsiye ediyoruz. MacBook yedek parça fiyatları, en ucuz teknik servis, detaylı arıza tespiti, yan sanayi, revize, çıkma ve OEM parçalar için mutlaka firma ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Hemen şimdi buraya tıklayarak firma ile iletişime geçebilir ve MacBook tamiri için randevu alabilirsiniz. Unutmayın; iş biraz sizde biraz da teknik serviste bitiyor. Bol şans.