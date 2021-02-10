Eğer bir MacBook sahibiyseniz ve herhangi bir arıza durumu ile karşılaştıysanız MacBook tamir fiyatları konusunda araştırmaya başlamış olmanız son derece doğal. MacBook çok ısınıyor, fan sürekli çalışıyor, şarj olmuyor, şarjı çok kısa gidiyor, açılıyor ama ekrana görüntü gelmiyor, açılmadan kilitleniyor gibi türlü türlü arızaların çok çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin; MacBook'ta ekrana görüntü gelmiyor şeklinde bir şikayette öncelikle güç tuşuna basıldığında cihazın nasıl bir tepki verdiğine bakılır. Güç tuşuna basınca hiçbir şey olmuyor, güç ışığı yanıyor ama fan çalışmıyor, MacBook açılıyor ama ekranda hiç bir görüntü yok şeklindeki şikayetler bilgisayarda anakart ile ekran arası bağlantılardan olabileceği gibi doğrudan anakart veya görüntü birimi arızası tamiri gerektiren durumlardan da kaynaklanabilir. Yazımızda MacBook tamiri için güvenilir teknik servis tavsiyesi, en uygun fiyatlı ve ucuz MacBook parçaları nerede, en hızlı ve garantili MacBook servisi hangisi gibi konularda size rehberlik yapacağız.

MacBook tamir fiyatı ne kadar konusuna en net şekilde teknisyen ve servis merkezinin karar vermesi gerekir. MacBook şarj olmuyor şeklindeki basit bir şikayette siz yeni MacBook adaptör fiyatı araştırıyor olabilirsiniz ancak şarj soketi kırıldı, anakartta şarj entegresi bozuldu veya anakart yandı gibi sanılandan çok farklı boyutta arızalar meydana gelebilir. Durum aslında birçok arıza için bu şekildedir. MacBook arıza tespiti nasıl yapılır, elbette bu teknisyenlerin bilgi birikimi ve eğitimi ile ilgili bir durumdur fakat söylediğimiz gibi bazı durumlarda MacBook'un içini açmadan arıza tespiti ne yazık ki mümkün olmamaktadır. MacBook arıza tespit programı bazı konulara yeterli gelse de yine de ileri düzey bir teknisyen bilgisi olmadan kullanıcıya arıza konusunda bilgi vermek doğru değildir. Garantili MacBook tamiri yapan eğitimli teknisyenler de ancak profesyonel teknik servislerde bulunabiliyor. Bu nedenle tam olarak içinize sinmeyen yerlerde MacBook'un içini açtırmayın.

MacBook bakım fiyatı fazla yüksek olmayan bir işlemdir, anakart temizliği, fan bakımı ve termal macun yenilenmesi ile bile performans artışı elde edebilirsiniz.

İstanbul'daki En İyi MacBook Servisi

MacBook tamir fiyatları konusunda size bilgi verilebilmesi için ilk etapta teknisyen arızayı belirler. Bunun için çoğu zaman cihazın içinin açılması gerekir. MacBook'ta içini açmadan arıza tespiti çoğu zaman mümkün değildir. MacBook'un içi nasıl açılır hiç bilmeyen yerler bile olduğundan bu konuda her yere güvenmemenizi tavsiye ederiz. MacBook arıza tespit ücreti konusunda aklınıza yatan, ucuz ve uygun fiyatlı MacBook yedek parça seçenekleri sunan, garantili ve hızlı onarım yapan servis merkezlerinden memnun kalacağınız şekilde ayrılabilirsiniz. MacBook tamiri için hangi teknik servis diye araştırma yaparken servislerin işlem geçmişini Google'da bulunan müşteri yorumları üzerinden incelemek de sizi fikir sahibi yapabilir. Sonrasında MacBook parça değişimi yaptırabilirsiniz. Bazı durumlarda MacBook'un gücünü artırma da bir ihtiyaç haline gelebilir. Örneğin; MacBook'a SSD nasıl takılır, sabit diskteki veriler yedeklenir ve SSD taktırma gerçekleşir. Böylece MacBook'ta veri kaybı olmadan ve cihazı sıfırlamadan SSD takma işlemi mümkün oluyor.

MacBook'a SSD takmak zor bir işlem değildir ancak uzman teknisyenler tarafından yapılması cihazınızın sağlığı açısından da önem taşır. Cihazın içi açılmışken özellikle fan ızgarası ve fan temizliği de yapılır ve böylece ısınma sorunu yaşayan kullanıcılar için avantaj sağlanmış olur. Cihazınızın SSD'ye uygunluğu veya MacBook'a hangi SSD'ler uyar bu konuda da hem MacBook, hem de SSD modeline göre farklılıklar olabileceğinden uzman teknik servis yönlendirmesi ile karar vermelisiniz Biz size en ucuz MacBook SSD fiyatı, SSD taktırmak ne kadar, yeni SSD ücreti konusunda yardımcı olacak bir teknik servis önerisi yapacağız. MacBook hızı artırma yolları başında SSD ilk sırada gelebilir. MacBook performans artışı içinse RAM yükseltme fiyatları, RAM değişimi, RAM upgrade gibi işlemler de yapılabilir ancak önce RAM miktarını öğrenme ve buna göre artış planlamalısınız.

MacBook parça değişimi klavye, batarya, hoparlör, trackpad veya ekran gibi sık kullanılan bileşenlerin yenilenmesini ifade eder.

MacBook Parça Değişimi ve Bakım Fiyatları

Her zaman MacBook onarımı gerektiren bir durum olmayabilir, parça değişimi veya bakım için de MacBook servislerine uğrayabileceğinizi belirtelim. Bu durum sizin kazancınıza olur. MacBook bakımı nasıl yapılır bunu bilen bir teknik servis hız artışı ve pil süresi uzatma konusunda size şaşırtıcı sonuçlar sunabilir. MacBook bakımında neler yapılır bundan da biraz bahsetmekte fayda var. Eğer MacBook yavaş çalışıyor, ağırlaştı, arada kilitlenme yapıyor, sürekli ısınıyor, fan ses yapıyor gibi şikayetler ortaya çıkmışsa bakım zamanı gelmiştir. MacBook'a yeni MacOS yükleme ile işletim sistemi üzerindeki gereksiz dosyaları temizleme yapılabilir ve böylece bilgisayarınız hızlanır. Tabii öncesinde özel dosyalarınızı yedeklemeniz gerekir. Bunun için şu konumuzu inceleyebilirsiniz. Bilgisayarın içinin açılması da özellikle eski MacBook'lara nasıl bakım yapılır konusunda şart bir durumdur. Merak etmeyin MacBook fan temizliği ücreti ve anakart temizliği ücreti en uygun fiyatlı ve ucuz şekilde yapılabilen işlemlerdir; bilgisayarın performansını artırma yolunda atılacak önemli adımlar arasındadır. Elbette bilgisayarın içi açılmışken işlemci termal macun yenileme fiyatı farkını vererek de yaptırmanızı tavsiye ederiz.

MacBook en uygun bakım fiyatı konusunda bilgi verdikten sonra parça değişimi ücretleri konusunda da bilgi vermeye devam edelim. SSD değişimi fiyatı zaten seçilecek olan kapasiteye göre değişken. Eğer MacBook'un şarjı çabuk bitiyor, pil hemen boşalıyor, şarj dayanmıyor, şarj hızlı eksiliyor gibi durumlar yaşıyorsanız pil değişimi yapmanız gerekir. Bu konuda da uygun fiyatlı ve ucuz MacBook pil seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. MacBook pil değişimi hem cihazınıza daha düzgün enerji sağlayacağı için olası arızaları engelleyecek, hem de performansta hissedilir bir artış getirecektir. Bahsedebileceğimiz diğer parça değişimleri özellikle yurt dışından alınmış MacBook'ta klavyeyi değiştirme şeklindedir. US (Amerika) veya UK (İngiltere) tuş takımını TR (Türkiye) çevirme servislerde mümkün olabilen bir işlemdir ancak MacBook klavye tuş takımı değişimi ve fiyatı için yine servisten bilgi almanız en doğrusu olacaktır. Bunun dışında arıza yapma potansiyeli olan trackpad değişimi, yeni hoparlör taktırma, ekran değişimi veya fleksi kablo değişimi, disk data kablosu değişimi ve son olarak MagSafe adaptör kablosu değişimi gibi işlemlerden de bahsedilebilir.

Ucuz ve Uygun Fiyatlı MacBook Servisi

Biz size MacBook tamiri ve parça değişimi için teknik servis tavsiyesi vermeden önce 15 yıllık tamir deneyimi, özellikle iPhone konusunda aynı gün tamir ve 5000'den fazla cihaz onarımı tecrübesi ile müşteri memnuniyeti ve uygun fiyat dengesini en iyi şekilde kurmuş teknoway / cepmarket.com.tr ile sizi tanıştırmak istiyoruz. Uygun fiyatlı ve ucuz MacBook parçaları konusunda iddialı olan firma aynı zamanda yan sanayi, çıkma, revize ve OEM parçalar konusunda da müşterilerine hizmet vermeye hazır. Hemen şimdi buraya tıklayarak firma ile iletişime geçebilir, MacBook arızası için ön tespit yaptırabilir ve yapılacak işlemler konusunda yaklaşık olarak bir bilgi alabilirsiniz. Fakat yine de altını çizmek isteriz: Tam bir arıza tespiti ve MacBook tamir fiyatları çıkartılabilmesi için teknisyenler tarafından MacBook'unuzun görülmesi gerekir.