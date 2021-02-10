Steam dünyanın en büyük oyun pazarı olan Çin'de lanse edildi. Valve, hizmetini yerel bir yayıncıyla ortaklık yoluyla sunuyor. Çin için alışılmış bir durum. Bu durumda ortağı MMORPG uzmanı Perfect World oldu.

Steam, Çin'de Çıktı, 48.000 Oyun Yerine 41 Oyun

Ülkenin sıkı denetimi, Steam China'nın piyasaya sürülürken küresel versiyondaki 48.000'in üzerinde oyun yerine yalnızca 41 oyunla gelmesine neden oldu. Öngörülebilir gelecekte bu sayı çeşitli yeni eklemeler ile artabilir ancak Çinli oyunlar için pek bir umut yok.

Çin’deki devlet oyun kurulu daha önce Mahjong ve poker gibi Çin’in imparatorluk geçmişine dayalı oyunlar ve kan veya ceset içeren oyunlar için yasaklar koymuştu. Bunu genç oyuncular arasında şiddet ve video oyunu bağımlılığına neden olacak oyunlar olarak açıkladı. Tencent (PUBG ve Fortnite yayıncısı) gibi büyük yerel geliştiricilerin oyunları dahi çeşitli düzenlemeler ile yayınlanabiliyor.

Bu nedenle Steam'deki her oyun yayınlanmadan önce Çin hükümeti tarafından onaylanması ve incelenmesi gerekiyor. Lansman Valve için büyük bir genişleme anlamına gelmiyor zira şirket CS:GO ve Dota 2 gibi oyunları için zaten özel sürümler sunuyordu. Mağaza esasen Perfect World oyunları ile dolu.