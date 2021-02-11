iOS 14 ile kulaklık sesinin kalitesinin ince ayarlarını yapmanızı sağlayan bir özellik var. iPhone kulaklık sesini AirPods Pro, AirPods Max ve Beats gibi desteklenen Apple donanımlarıyla nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

iOS 14'te Kulaklık Sesini Özelleştirmek

Erişilebilirlik ayarlarının altında bulunmasına rağmen, birçok kullanıcı – işitme güçlüğü olmasa bile – telefon görüşmeleri, müzik ve filmlerle çalışan yeni Kulaklık Sesi Özelleştirme özelliğini beğenecektir.

Şimdilik yalnızca aktif gürültü giderme özelliği olan "Apple ve Beats Kulaklıklar" ile çalışıyor: AirPods Pro, AirPods Max, Beats Studio 3 ve Beats Solo Pro.

iPhone ve iPad'deki Müzik uygulamasında sesi özelleştirmek için Ayarlar> Müzik> EQ'ya gidebileceğinizi de unutmayın.

Adımlar

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasına gidin (aynı adımlar iPadOS 14'teki iPad için de geçerlidir)

Aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik'e dokunun

Tekrar aşağı kaydırın ve Sesli / Görsel'i seçin

Üstte Kulaklık Kolaylıkları'na dokunun ve özelliği açın.

Özel Ses Kurulumunu Seçin

Müzik, filmler ve telefon görüşmeleri için önerilen özel bir ses profili ayarlayın

Bu adımlar şu şekilde görünür:

Kulaklık Kolaylıkları'nı açmak için düğmeye dokunun. Artık Özel Ses Kurulumu testini çalıştırabilir veya mevcut ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Ses özelleştirmesine başlamadan önce kulaklığınızın (AirPods Pro, Beats Solo Pro veya Beats Studio) iPhone'unuza bağlı olduğundan emin olun, aksi takdirde "Kulaklık Desteklenmiyor" uyarısı görürsünüz.

Şöyle görünür:

Özel ses kurulum testini bitirdiğinizde, standart sesi ve özel profilinizi duyabilir ve hangisini kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Kulaklık Kolaylıkları ayarları sayfasının altında, özel ses profilinin Telefona, Medyaya veya her ikisine de uygulanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz (varsayılan olarak her ikisi için de kullanılır).