Çeşitli sebeplerden dolayı MacBook açılmıyor ise ilk olarak bazı kontrolleri gerçekleştirmeniz gerekir. Eğer bu kontrollerden sonra herhangi bir değişiklik olmuyorsa güvenilir MacBook servisi bularak bilgisayarınızı kontrol ettirmelisiniz. MacBook açılmama nedenleri çok çeşitli olabilir. MacBook açılmıyorsa ne yapmak gerekir, MacBook neden açılmaz, güç tuşuna basıyorum açılmıyor, ışık yanıyor ekrana görüntü gelmiyor, tuşa basınca hiçbir şey olmuyor, Apple logosunda takılı kalıyor, ekranda uyarı işareti var, ekranda pil göstergesi çıkıyor, açılırken yazılar çıkıyor, açıldıktan sonra klavye yazmıyor veya trackpad çalışmıyor gibi belirtiler MacBook açılmıyor arızası için birer tespittir. Fakat biz öncelikle MacBook'ta güç tuşuna basınca hiçbir şey olmuyor şikayetinin neden kaynaklanabileceğine bir bakalım. Çünkü genelde MacBook'ta tuşa basınca görüntü gelmiyor durumu elektriksel kaynaklıdır. Cihazın dış elektrik bağlantılarından başlayarak bir tespit yapmak gerekir. Dış bağlantılarda bir sorun yoksa ve güç tuşuna basınca ekrana görüntü gelmiyor ise arızanın biraz daha kapsamlı olması ihtimal dahilinde. Yazımızda bu konu ile ilgili olası MacBook arızaları ve MacBook tamir fiyatları konusuna değineceğiz.

MacBook açılmama nedenlerinde ilk olarak adaptörün prize düzgün takılı olup olmadığına bakın. Gerekirse bu prizde daha önce başka bir elektrikli cihazı çalıştırın, MacBook adaptörü arıza belirtisi bu şekilde anlaşılabilir. Eğer MacBook adaptörü prize takınca çalışmıyor ise ve prizden eminseniz bir MacBook adaptör tamiri yaptırmanız gerekebilir. Bunu doğrudan bir MacBook adaptör onarımı şeklinde düşünmeyin. MacBook adaptör tamiri kablo değişimi veya uçta temassızlık var ise ucun yenilenmesi şeklinde yapılabilir. Adaptörden eminseniz bu kez MacBook şarj girişi temassızlık sorunu ikinci sırada geliyor. MacBook şarj soketi arızası tamiri zor bir işlem değildir. Şarj soketi bozulması emin olun ilk sizin yaşadığınız bir sorun değildir ve bilgisayarın içi açılarak soketin sağlamlaştırılması ile ve bazen de değişimi ile kolaylıkla giderilebilir. Çok maliyetli bir işlem değildir ve genelde bilgisayarın şarja çok fazla çıkarılıp takılması ile meydana gelir. Genelde eski MacBook'larda şarj girişi sorunu, yeni şarj soketi fiyatı uygun ve ucuz fiyata bulunabileceği için büyütülmemesi gereken bir sorundur.

MacBook açılmıyor ise buna çok farklı sorunlar sebep olabilir. Cihazı sıfırlamak bir çözüm olabilir ama sorunlar halen devam ediyorsa teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

MacBook Açılışta Hata Veriyor

MacBook şarj girişi değişimi ihtiyacı aslında kendisini daha önceden belli eder. Şarj girişinde gevşeme veya oynama sorunu varsa bu bir işarettir ve şarj girişinin değişmesi gerektiğini ifade eder. MacBook'ta şarja taktığım halde pil bitiyor, batarya şarj olmuyor, adaptör bataryayı doldurmuyor, şarja takınca hiçbir şey olmuyor şeklinde sorunların kaynağı şarj girişidir. Şarj girişi tamiri de ancak şarj girişi değişimi ile olur. Eğer şarj girişinin de bozuk olmadığına eminseniz bu kez sırada batarya geliyor. Bataryalar, akıllı telefonlardan da bildiğimiz gibi sonsuz ömürlü parçalar değildirler ve belirli aralıklarla değişmeleri gerekir. MacBook bataryası ne zaman değiştirilir sorusunun cevabı ise değişken. Bilgisayarın ne sıklıkla kullanıldığı, ne kadar sıklıkla şarj edildiği, pil kapasitesi ve ne için kullanıldığı MacBook batarya ömrünü uzatma konusunda belirleyicidir. MacBook yan sanayi şarj adaptörü kullanımı da batarya üzerinde performans düşürücü etki gösterebilir ve bu da MacBook batarya bozulma nedeni arasında gösterilebilir.

MacBook'a su döküldü açılmıyor, çay döküldü, kahve döküldü, kola döküldü gibi sorunlar da cihazın açılmaması için birer sebeptir ancak bu kez daha büyük bir arıza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. MacBook sıvı teması arızası hemen ortaya çıkmayabilir. Sinsi bir arıza şekli olarak düşünebilirsiniz. İlk etapta kurulama veya cihazın içindeki suyu çeşitli şekilde kurutarak kendinizi sorunu çözmüş gibi hissedebilirsiniz fakat oksitlenmeye bağlı olarak asıl sorunlar birkaç ay sonra kendini göstermeye başlar. Özellikle ıslanan MacBook nasıl kurutulur gibi bir sorunu araştırıyorsanız buradaki yazımızı dikkatli şekilde okumanız sizin için çok faydalı olacaktır. Islanma miktarına bağlı olarak -elbette bir sıvı dökülmesi gibi durumlarda- teknik servis tarafından MacBook temizliği ve kurulama işlemlerinin yapılmasında fayda var. MacBook anakart arızası, entegre arızası, ekran arızası, soket arızası, şarj girişi arızası, batarya arızası gibi sorunların tümü güvenilir teknik servis aracılığı ile tamir edilmesi gereken gruba girmektedir. MacBook dönen dünya veya dünya dönüyor gibi sorunlar ise yazılım temellidir ve daha kolay şekilde çözülebilme şansı yüksektir.

MacBook açılmama sorunu adaptör veya batarya kaynaklı olabilir. Eski MacBook'larda şarj soketi değişimi de gerekebilir.

MacBook Elma Işığı Yanmıyor & Elma Logosunda Kalıyor

MacBook elma ışığı yanmıyor, ekranın çalışmadığını yani ekrana elektrik veya görüntü gelmediğini gösterir. Servis tarafından çözülmesi gereken bir sorundur. MacBook elma logosunda kalıyor veya dünya işareti dönüyor açılmıyor şeklindeki sorunlar ise çok büyük ihtimalle işletim sistemiyle ilgili giderilebilecek ve cihazı sıfırlama yolu ile çözülebilecek sorunlardır. Tabii bazı durumlarda MacBook sabit disk arızası da bilgisayarın açılmamasına veya açılışta takılı kalma durumuna sebebiyet veriyor. MacBook açıldıktan sonra donuyor, kullanırken kilitleniyor, bir süre sonra takılı kalıyor, donup tekrar çalışıyor gibi problemler sabit disk, RAM veya anakartla ilgili arızalara işaret edebilir. Elbette kesin bir donanım arızası tespiti için öncelikle verilerin yedeklenmesi ve işletim sisteminin tamamen sıfırlanması gerekir. Sıfır işletim sistemi sorunsuz şekilde çalışmak zorunda olduğu için kilitlenme, donma, reset atma, kendiliğinden kapanma gibi sorunlar bu kez donanım kaynaklı bir sorun olduğunu kesinleştirir. MacBook açılırken kapanıyor, yüklenirken kapanıyor, tuşa basınca açılıyor fakat hemen geri kapanıyor, video izlerken kapanıyor, film açınca kapanıyor, fan sesi çok yüksek gibi sorunlar donanımsal arızalardan kaynaklı olabilir.

MacBook arıza tespiti evde son kullanıcı tarafından yapılması zor bir işlemdir. Ancak bazı tahminlerde bulunabilirsiniz ancak kesin bir tespit için bilgisayarın servis tarafından incelenmesi ve çalışmaya engel olan durumun MacOS sorunu mu yoksa parça arızası mı olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Günümüzde gelişen tamir imkanları ile uygun ve ucuz yedek parça seçenekleri ile sanılandan daha düşük fiyatlara MacBook tamiri yapılabilmektedir ancak MacBook ekran değişimi fiyatı veya MacBook yeni anakart ücreti gibi ciddi konular için aynı şeyi söyleyemeyiz. Özellikle Apple servisi arıza tespiti ve parça değişimi gibi konulara biraz daha zorlayıcı yaklaşıyor. Kullanıcılar Apple servisi tamir ücreti rakamından çok daha ucuz ve uygun fiyatlı onarımı özel MacBook servisleri kullanarak yaptırabiliyorlar. Tabii bu noktada güvenilir teknik servis tavsiyesi almalı ve bu doğrultuda hareket etmelisiniz. Müşteri memnuniyetini birinci sıraya koyan servislerde uygun ve ucuz MacBook yedek parça fiyatları alabilir, çıkma ve ikinci el yedek parça seçeneklerini inceleyebilir ve onarımı daha ucuza gerçekleştirebilirsiniz. Apple servisinin bazen komple değişim dediği parçaları bile küçük onarımlarla kurtarabilirsiniz. Biz size bu noktada ucuza MacBook tamiri yapan ve uygun fiyatlı hizmet anlayışını benimsemiz bir MacBook servisi önerisi yapacağız.

MacBook Servisi Önerisi

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