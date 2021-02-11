Galaxy A52, Samsung'un bu yılın başlarında sızdırılan yeni orta sınıf akıllı telefonlarından biridir. Geçen ay kısmi özelliklerle birlikte telefonun resimleri çevrimiçi olarak yayınlandı, ancak yakın zamana kadar çıkış tarihinden bahsedilmedi.

Samsung Galaxy A52 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Yeni bir rapor, Samsung'un Mart ayının son haftasında Galaxy A52'yi piyasaya sürmeyi planladığını iddia ediyor, bu yüzden henüz bir aydan fazla bir süre var. Bununla birlikte, telefonun resmi duyurusu biraz daha erken gerçekleşebilir, bu da sızdırılan bilgilerin onaylanmasının sadece birkaç haftadan fazla alacağı anlamına gelir.

Bununla birlikte, aynı rapor, teknik özellikler ve fiyat dahil olmak üzere telefonla ilgili her şeyi ortaya koyuyor. Galaxy A52'nin tam olarak nerede satışa sunulacağından emin değiliz, ancak fiyatı 400 dolar civarında olacak.

Spesifikasyonlara gelince, Galaxy A52'nin Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanı sunması bekleniyor. Ayrıca telefon, 6.5 inçlik devasa bir sAMOLED ekrana, dörtlü kamera kurulumuna (64MP + 12MP + 5MP + 5MP) ve etkileyici bir 32 megapiksel selfie kamerasına sahip.

Samsung Galaxy A52, hızlı şarjlı (25W) 4.500 mAh'lik cömert bir bataryadan güç alacak. Siyah, mavi, lavanta ve beyaz renklerde satışa sunulacak. Galaxy A52'nin 5G versiyonu yaklaşık aynı zamanlarda piyasaya sürülecek ancak Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisiyle donatılacak ve yaklaşık 475 dolara mal olacak.