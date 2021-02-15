Pek çoğunun Project CARS GO'nun neredeyse üç yıl önce duyurulduğunu hatırlaması pek olası değil. Bilinmeyen nedenlerden dolayı, bu mobil oyunun geliştirilme süreci normalden çok daha uzun sürdü. Slightly Mad'in mobil yarış oyununu bekleyen kimsenin kaldığından şüpheliyiz, ancak bu tür bir oyunla ilgileniyorsanız, Project CARS GO'nun bundan yaklaşık bir ay sonra piyasaya çıkacağını bilmekten mutluluk duyacaksınız.

3 Yıldır Geliştirilen Project CARS GO'nun Çıkış Tarihi

GAMEVIL ve Slightly Mad Studios, Project CARS GO'nun 23 Mart'ta Android ve iOS'ta piyasaya sürüleceğini açıkladı. Sadece bu değil, aynı zamanda oyun artık App Store ve Google Play üzerinden ön kayıt için hazır. Alışıldığı üzere, ön kayıt yaptıranlar bir miktar ücretsiz hediye alacaklar; satın alımlar için kullanılabilecek bazı oyun içi para birimi olan 100 Elmas.

PC / konsol oyununu oynamadıysanız Project CARS GO'nun hem türün eski oyuncularını hem de sıradan oyuncular için tasarlanmış gerçekçi bir mobil yarış oyunu olduğunu bildirelim.

Oyuncular arabalarında çeşitli boyalar, desenler ve görünümler kullanabileceklerinden, oyun özelleştirmelere oldukça derin yer veriyor. Her arabanın parçalarının değiştirilebileceğinden veya yükseltilebileceğinden bahsetmiyoruz bile. Project CARS GO'da arabaları, yarış pistlerini, drag yarışı konumlarını toplayacak ve çeşitli modları test edeceksiniz.