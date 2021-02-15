Clubhouse Nedir ve Nasıl Davetiye Alınır?

Clubhouse, yalnızca davetle kullanılabilen yeni bir ses tabanlı sosyal medya uygulamasıdır. Hemen hemen her modern sohbet uygulamasında bir tür sesli mesaj özelliği, odalar ve konferans sohbetleri / aramaları vardır. Clubhouse biraz farklıdır – size katıldıktan sonra bilim, kripto, girişimler, siyaset vb. gibi ilgi çekici konuları seçtirir. Uygulama daha sonra katılmanız için konuşma odaları ve takip etmeniz için bireyler önerir.

Clubhouse nedir ve nasıl davetiye alırsınız?

Uygulamaya girdikten sonra, seçtiğiniz konulara göre katılabileceğiniz odaların bir listesini göreceksiniz. Bir odaya katıldığınızda, katılımcıların bir listesini göreceksiniz ve muhtemelen insanların belirli bir konu hakkında konuştuğunu duyacaksınız. Kulüp odaları, uzmanlar, ünlüler, girişimciler, gazeteciler ve daha fazlası Clubhouse kullanır. Podcast / Skype / Google Meet karşımını düşünün ve bir tutam ayrıcalık ekleyin.

Takip edebileceğiniz kişileri ve kulüpleri bulmanızı sağlayan bir arama seçeneği vardır ve ayrıca bir kulüp veya kendi seçtiğiniz bir oda kurabilirsiniz. Tabii kimsenin hemen katılmasını beklemeyin.

Clubhouse'a nasıl katılabilirsiniz?

Şu anda Clubhouse beta durumunda ve iPhone sürümü tam olarak çıkmadı ve Android ise hazır bile değil. Ancak Clubhouse'a katılmanın biri diğerinden daha hızlı ve daha güvenilir olan iki yolu var.

Clubhouse'a katılmanın birinci yolu: Clubhouse üyesi olan birini tanıyorsanız, size bir davetiye göndermesini isteyebilirsiniz. Uygulamaya katılan üyeler diğerlerine en az 2 davetiye gönderebilir. Davet edilirseniz, telefon numaranıza kısa mesajla gönderilen ve sizi uygulamadaki bir kayıt sayfasına yönlendiren bir bağlantı alırsınız.

Clubhouse'a katılmanın ikinci yolu bir kullanıcı adı rezerve etmek ve beklemektir. Uygulamanın popülerliği göz önüne alındığında bekleme listesi çok büyük olmalı, bu yüzden umutlarınızı yüksek tutmayın. Yakın tarihli bir blog gönderisinde, Clubhouse geliştiricileri, uygulamanın bir Android sürümü üzerinde çalıştıklarını, Clubhouse'u beta sürümünden çıkardıklarını ve herkesin katılmasına izin verdiklerini duyurdular. Alınan son yatırımlar ve kullanıcı tabanının katlanarak büyümesi göz önüne alındığında, Android çıkışı düşündüğünüzden daha erken gerçekleşebilir. Peki bu şey neden bu kadar popüler?

Clubhouse neden bu kadar popüler oldu?

Clubhouse Nisan 2020'de çıktı ve Mayıs 2020'ye kadar sadece 1.500 kullanıcısı vardı. Aralık 2020'de Clubhouse yaklaşık 500.000 kullanıcısı olan küçük bir girişim halini aldı.

Büyüme GOOD TIME kulübünün bu Ocak ayında uygulamadan yaptığı Elon Musk röportajı ile oldu. 10 Şubat 2021'de Musk, Kanye West ile Clubhouse yapmayı kabul ettiğini tweetledi ve bu ayın sonlarında Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir konuşma için Clubhouse'da kendisine katılmasını istedi.