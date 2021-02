2017'ye girerken tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus büyük yankılar uyandırmayı başarmıştı ancak tıpkı iPhone 7 gibi iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu yaşayan kullanıcılar da oldu. iPhone ses entegresi sorunu garantiye girer mi veya fabrikasyon bir hata mı diye merak eden kullanıcıların çoğu ne yazık ki kendi imkanları ile değişiklik yaptırma zorunda kaldılar. Bu sorunun varlığı firmanın iç yazışmalarında bile kabul edilirken, Apple'ın kendi servisinde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için ücretsiz ses entegresi değişimi yapılmadı. Yazımızda iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu nasıl anlaşılır, arızası nasıl düzelir, yedek parça fiyatı nedir, değişimi kaça yapılır, ne kadar sürer, teknik servis tavsiyesi, tamir ücretleri gibi konularda size rehber niteliğinde bilgiler vereceğiz. iPhone 7 Plus kullanıcılarını yakından ilgilendiren ve hemen hemen tüm iPhone 7 Plus modellerinde baş gösteren bu sorunu iPhone 7 kullanıcıları da yaşayabilir. Şu konumuzda iPhone 7 için de detaylı bir paylaşım yapmıştık.

iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu nasıl anlaşılır? iPhone 7 Plus ses entegresi onarım ücreti araştırmalarına başlamadan önce tam anlamıyla ses entegresi arıza tespiti nasıl yapılır buna bir göz atalım. Elbette tam anlamıyla arıza tespiti servis tarafından yapılmalı ancak evde de yapabileceğiniz bazı testlerle fikir sahibi olabilirsiniz. iPhone 7 Plus görüşmelerde karşıya ses gitmiyor, aradığım kişi beni duymuyor, ses kaydında sesler çıkmıyor, sesli mesaj gönderiyorum içi boş gidiyor, Siri komutları algılamıyor, arama sırasında eller serbest açılmıyor, hoparlöre basılmıyor, hoparlör simgesi aktif değil, sesi kapat çalışmıyor, ses kapatılmıyor, mikrofon kapatılmıyor gibi sorunlar ilk etapta mikrofon arızası gibi algılansa da ses entegresi sorununa işaret edebilir. iPhone 7 Plus ses entegresi kesin bozuk mu bu ancak aramalarda hoparlör ve mikrofon simgesinin gri veya pasif olması ile anlaşılabilir. iPhone 7 Plus'ta ses karşı tarafa az gidiyor, boğuk ses sorunu, ses kesik kesik duyuluyor gibi durumlarda da ilk etapta şüphelenmesi gereken ses entegresidir.

iPhone 7 ses entegresi değişimi sonrası silik hoparlör ve çalışmayan mikrofon simgeleri geri gelecektir.

iPhone 7 Plus Ses Entegresi Değişimi Fiyatı

iPhone 7 Plus ses entegresi arızası neden olur? Bunun tam olarak kullanıcı kaynaklı bir sorun olduğunu söylemek mümkün değil. Genelde servis olarak veya işten anlayan kullanıcıların gözünde iPhone ses entegresi sorunu fabrikasyon bir sorun mu sorusuna evet olarak cevap verilmeli. Öncelikle ekrana doğrudan alınan darbelerin veya düşme sonucu iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu ortaya çıktığı görülebiliyor. Bunun temel nedenleri arasında ses entegresi bağlantılarının çok zayıf olması ve darbe sonrası zedelenerek kopması var. iPhone 7 Plus ses entegresi sorununun düşme ve darbe dışında ısınmaya bağlı olarak da ortaya çıkabileceği gözlemleniyor. Ekran parlaklığının sürekli en yüksek seviyede tutulması, telefonu zorlayan ve sıcaklığını yükseltecek oyunların uzun süreli oynanması, nemli ortamlarda uzun süre kalınması ve kalitesiz şarj aletleri veya aksesuarların kullanılması gibi nedenler iPhone 7 Plus ses entegresi bozulması için yeterli sebeplerdir.

iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu henüz ortaya çıkmadıysa yani aramalarda hoparlör kullanılabiliyor ve mikrofon ses kapatılabiliyorsa ses entegresi arızası henüz oluşmamış demektir. Buna rağmen ses kaydında ses yok veya aradığım kişi beni duyamıyor şeklinde şikayetleriniz varsa mikrofon temizliği yapmanızı tavsiye ederiz. Mikrofon temizliğini temiz bir fırçayı mikrofon soketine yavaşça sokarak içindeki tozları ve kumaş artıklarını temizleme yolu ile yapabilirsiniz. Çok yaklaştırmadan basınçlı hava tutmanız ve varsa filtreyi delerek mikrofonun daha iyi ses almasını sağlamak çoğu zaman yeterli çözümlerdir. Ancak hem iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu belirtisi yoksa ve hem de mikrofon temizliğine rağmen sorun yaşıyorsanız bu kez mikrofon arızası veya bağlantılarından şüphelenmeniz gerekir. İster ses entegresi olsun, ister mikrofon tüm arızalar için güvenilir teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmeniz gerekir.

iPhone 7 ses entegresi sorunu kesin çözümü ancak teknik servislerde parça değişimi ve bağlantıların yenilenmesi ile mümkündür.

iPhone 7 Plus Ses Entegresi Değişimi Nasıl Yapılır?

iPhone 7 Plus ses entegresi tamiri aynı gün yapılabilir. Evde iPhone 7 Plus ses entegresi tamiri yapmak imkansızdır. Öncelikle telefonun içi açılır, ses entegresi sökülür ve hatları yenilenerek yeni ses entegresi takılır. iPhone 7 Plus yeni ses entegresi taktırma uygun fiyatlı bir işlemdir ve ancak güvenilir teknik servis bulunarak yapılmalıdır. Deneyimsiz teknik servislerde bu hassas bağlantılara zarar verilebilmekte ve kullanıcıların yok yere canını sıkacak ses entegresi sorunu meydana gelmektedir. iPhone 7 Plus ses entegresi değişimi sonrası hoparlör simgesi ve ses kapa özelliği aktifleşecektir. Bağlantılar da ses entegresi ile birlikte yenileneceği için kullanıcının aynı sorunu tekrardan yaşaması daha zor bir ihtimal haline gelecektir. Özellikle güvenilir teknik servis konusunda hassas olmanız gerekiyor. Deneyimsiz teknik servisler veya iyi niyetli olmayan firmalar basit bir bağlantı sorununu bile ses entegresi değişimine yormakta ve müşteriden gereksiz yere fazla para alabilmektedir. Biz size en iyi, en ucuz fiyatlı ve en deneyimli iPhone servisi nerede bu konuda öneride bulunacağız.

Her ne kadar iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın en çok bilinen sorunu ses entegresi olsa da iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ailesinde de bu sorunlar görülebilmektedir. O nedenle ikinci el cihazda ses entegresi kontrolü ancak aldığınız yere sorarak anlaşılabilir. Genelde özellikle yazımızın konusu olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gibi cihazların yaşamı boyunca bir kere bu arıza kesin olarak oluşabiliyor ancak diğer Apple modellerinde ses entegresi görülme sıklığı çok çok daha düşük. Telefonu sıfırlamadan, teknik servise bırakmadan, aynı gün hatta aynı saat içerisinde yapılabilen iPhone 7 Plus ses entegresi değişimi için en iyi iPhone teknik servisi hangisi diye çıktığınız araştırmada biz size bir öneride bulunup yol göstermeyi istiyoruz. Dediğimiz gibi cihazınızı kesinlikle kendiniz açmaya kalkmayın. Evde iPhone ses entegresi değişimi gibi bir işlem mümkün değildir. Hatta çoğu teknik servis bile ekipman yetersizliği yüzünden yeni ses entegresi takma işlemini yapamaz ve müşteriden cihazı alarak başka servislerde yaptırma yoluna gider.

İstanbul'daki En İyi iPhone Servisi

