MacBook çalışırken kapanıyor ise bir şeyler yapmanın zamanı gelmiş demektir. Eğer düşürme veya ıslanma sonrası ortaya çıkmaya başlayan sorunlar yoksa endişe etmenize gerek yok diyebiliriz. Fakat yine de işin boyutu basit bir bakım ile yeni MacBook fiyatları araştırmanız arasında geniş bir ölçeğe sahip olabilir. Biz bu yazıda MacBook kendi kendine kapanıyor, bir anda kapandı, program açarken kapanıyor, pil dolu gösteriyor ama kapanıyor, ısınıp kapanıyor, bir süre sonra kapanıyor, kilitleniyor ve kapanıyor şeklinde şikayetleri meydana getirebilecek ihtimallere ve muhtemel çözüm yollarına odaklanacağız. Genelde MacBook'un kendi kendine kapanması neden olur bunu tahmin etmek güçtür fakat neler yapıldıktan sonra kapanıyor veya kapanma süreleri gözlemlenerek fikir sahibi olabilir. Açılırken kapanma, güç tuşuna basar basmaz kapanma, logo geldikten sonra kapanma veya bilgisayar açıldıktan sonra kapanma gibi durumların tümü farklı şekilde yorumlanabilir. Öncelikle sizin yapacağınız birtakım takip ve denemelerle bir ön arıza tespiti yapabilirsiniz. Tabii sonrasında güvenilir MacBook servisi tavsiyesi alıp yola devam etmeniz doğrusu olur.

İlk etapta MacBook'un düşme, darbe alma veya ıslanma gibi geçmişinin olup olmadığını anımsamaya çalışın. Koruyucu çanta içerisinde düşürseniz bile bilgisayarda bazı parça veya entegrelerin zarar görme ihtimali var. Kapanma buna bağlı olarak gerçekleşebilir. Bunun dışında artık ikinci el MacBook piyasası çok popüler. İkinci el MacBook fiyatları uygun olduğu için burada ivmelenmiş bir sektör var. Fakat güvenilir ikinci el MacBook nereden alınır bunu birçok kullanıcı zaman içerisinde anladı. Vakti zamanında almış olduğunuz ikinci el MacBook kapanma sorunu ortaya çıkardıysa bu sizden önceki sahibinde yaşanan bir kazanın kalıntısı olabilir. Tabii böyle bir durumun tespiti için teknik serviste arıza tespiti yapılması gerekir. MacBook sıvı teması durumu sadece bilgisayarın içi açılarak anlaşılabilir ve MacBook kapanma sorununu ortaya çıkarabilecek bir durumdur. Kullanıma bağlı batarya şarj olmuyor, pil çabuk bitiyor şarj cihazı şarj etmiyor, sabit diskten ses geliyor veya fan sürekli çalışıyor gibi durumlar da MacBook'ta kapanma sıkıntısına neden olan şikayetler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde MacBook açılmama sorununu incelemiştik. Bu bağlantıdan göz atabilirsiniz.

MacBook çalışırken kapanıyor ise sorunlar çok çeşitli olabilir. İlk hedefiniz güvenilir teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmek olmalı. Biz size bu konuda n teknoway / cepmarket.com.tr firmasını tavsiye ediyoruz.

MacBook Kendiliğinden Kapanıyor

MacBook kendiliğinden kapanıyor ise ilk etapta kapanma sürelerini gözlemleyerek tespite başlayalım. MacBook güç tuşuna basar basmaz kapanıyor veya açar açmaz kapanıyor ise bunun sorunu yüksek ihtimalle batarya olabilir. Eğer şarj aleti takılı değilse şarj aletini takıp tekrar açmayı deneyin. Eğer yine ışık yanar yanmaz kapanıyor ise bir süre bilgisayarın şarj olmasını bekleyin. Eğer şarj LED'i yanmıyorsa veya şarj LED'i yansa bile MacBook açıldıktan sonra şarja takılıyken bile kapanıyorsa önce şarj aletini, bir sorun yoksa da bataryayı kontrol ettirmenizde fayda var. Bu sorun yüksek ihtimalle MacBook bataryası ömrü ile ilgilidir ve batarya değişimi yaptırılarak düzelir. Piyasada uygun ve ucuz MacBook bataryaları satan yerler var. Size bu konuda teknik servis tavsiyesi yaparak en iyi hizmeti en uygun fiyata almanızı sağlayacağız. Tabii MacBook batarya arızası veya yeni şarj cihazı gerektiren bu durumlar en büyük ihtimaller. Diğer ihtimallere de bakmak gerekir.

MacBook'a su, çay, kahve, soda gibi içecek döküldü durumları ilk etapta basit kurulama işlemleri ile çözüldü gibi görülse de bir süre sonra kasa içerisinde kalan sıvının parçalarda oksitlenmeye neden olması MacBook kapanma sorunu nedenleri arasında yer bulabilir. Bu durumda batarya ve şarj aleti yeni olmasına rağmen MacBook'ta kapanma sorunu ortaya çıkabilir. Eğer sıvı temasına dair şüpheleriniz varsa ve batarya / şarj aleti sağlığından eminseniz bilgisayarınızı bir teknik servisin incelemesi gerekir. Teknik serviste MacBook arıza tespiti fiyatı çok yüksek değildir hatta ücretsiz MacBook arıza tespiti yapan servisler de var. Eğer MacBook ilk açıldığında sıvı teması olduğu kesinse teknisyenin detaylı analizi sonucunda hangi parça veya parçaların arızalı olduğu ve maliyeti ortaya çıkacaktır. MacBook onarım fiyatları değişkendir. En ucuz ve en uygun fiyatlı MacBook tamiri için yedek parça seçeneği geniş, yan sanayi, orijinal, çıkma ve OEM gibi parça seçeneklerine sahip bir teknik servis tercih etmelisiniz.

MacBook bakımı, termal macun yenileme ve fan temizliği işlemlerinden oluşur.

MacBook Bakımı Nasıl Yapılır?

MacBook'un kendi kendine kapanması en iyi ihtimalle bakımsızlıktan kaynaklanır. Zamanla fan ızgaralarının toz ve kumaş artıklarından dolayı tıkanması, kasa içi hava dolaşımını engeller. Fan gereğinden fazla çalışsa bile bilgisayarın soğumasını sağlayamaz. Performans düşüşü ile birlikte batarya daha hızlı bitmeye başlar. Bunun için hava girişi ve hava çıkışı için bırakılan ızgaraları silebilir veya basınçlı hava ile temizleyebilirsiniz. Bir tık daha ötesi MacBook fan temizliğidir. Evde MacBook fan temizliği nasıl yapılır bu konuda birçok rehber var ancak cihazın içini daha önce açmamışsanız bu konuda fazla inat etmeyin. MacBook fan temizliği ve termal macun yenilenmesi gibi işlemler bilgisayarın ısınma ve kapanma sorunlarını ciddi anlamda düzeltecektir. MacBook'ta oyun açınca ısınıyor veya fotoğraf / video düzenleme sırasında kapanıyor, film izlerken ısınma sorunu gibi durumlar böylece çözülecektir. Bu sorunlar MacBook'a özel değildir. Her bilgisayarın toz temizliği ve termal macun yenilenmesi düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

MacBook'un donanımsal temizliği bu şekilde oluyor. MacBook temizliği ücreti diğer donanımsal arızaların karşısında çok çok düşüktür ve düzenli yapılan temizlik işlemleri diğer parçaların da ömrünü uzatır. Hatta isterseniz MacBook hızlandırma için yazılımsal bir temizlikle performansı da çok daha üst bir noktaya çekebilirsiniz. MacBook'ta yazılımsal temizlik için en garantili yol yeni MacOS yükleme veya işletim sistemini sıfırlama şeklindedir. Eğer birçok program ve dosya varsa ve sıfırlama işlemi gözünüzde büyüyorsa yedekleme de iyi bir yöntemdir. Film, video, müzik ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarınızı bir USB belleğe veya taşınabilir diske alabilirsiniz. Yardımcı temizlik programları ile eskiden kullanmış olduğunuz programların bıraktığı artık dosyaları, kullanmadığınız programları, geçici dosyaları ve tarayıcıların önbellek dosyalarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Böylelikle hem bilgisayarın sabit diskinde yer açmış, hem de hız kazandırmış olursunuz. MacOS'un yavaş çalışması da MacBook'un kendi kendine kapanma nedenleri arasındadır.

MacBook Kapanma Sorunu Çözümü

MacBook çalışırken kapanıyor sorunu çözümü için öncelikle güvenilir bir teknik servis tarafından arıza tespiti yapılması gerekmektedir. Biz size 15 yıla varan tamir tecrübesi, geniş yedek parça seçenekleri ve hızlı onarım ile birlikte müşteri memnuniyet garantisi sunan teknoway / cepmarket.com.tr firmasını tavsiye ediyoruz. MacBook arıza tespiti, onarım, uygun fiyat ve ucuz yedek parça konusunda İstanbul'un en iyi MacBook servisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firma ayrıca şehirler arası kullanıcılardan ücretsiz kargo ile de ürün kabul edebiliyor. İstanbul içi ziyaret etme imkanınız varsa siz de Kadıköy MacBook servisi olarak bilinen firmaya cihazınızı kendiniz götürebilir ve ücretsiz arıza tespiti yaptırabilirsiniz. Eğer parça değişimi gerektiren bir durum varsa ve hangi parçanın değişeceği konusunda eminseniz buraya tıklayarak WhatsApp üzerinden de firma ile iletişim sağlayabilirsiniz.