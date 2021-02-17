Açılmayan Apple Watch'u Ücretsiz Onarmak (Güç Koruma ve Brick)

Apple, Güç Koruma'ya girdikten sonra tuğla haline (brick) gelen Apple Watch Series 5 ve SE için yeni bir onarım programı hakkında ayrıntılar paylaştı. Aşağıda, Apple Watch'un Güç Koruma için ücretsiz onarım uygunluğunun nasıl kontrol edileceğini ve Apple ile sonraki adımları ele alacağız.

Açılmayan Apple Watch'u Ücretsiz Onarmak (Brick)

Apple, Apple Watch Series 5 ve SE kullanıcıları için Güç Koruma hatasını önleyen watchOS 7.3.1 güncellemesini yayınladı.

Ancak maalesef saatiniz sorundan zaten etkilendiyse muhtemelen Apple Watch'unuzu onarım için göndermeniz gerekecek demektir. Tüm Apple Watch SE kullanıcıları garanti kapsamında olsa da, AppleCare olmayan Series 5 sahipleri garanti kapsamı dışındalar. Neyse ki Apple ücretsiz bir onarım programı oluşturdu.

Apple Watch Güç Koruma Hatası için Ücretsiz Onarım

Güç Koruma otomatik veya manuel olarak açılabiliyor ve yalnızca mevcut zamanı ve bir şarj simgesini gösteriyor. Ancak hata hala Apple'ın Apple Watch Series 5 ve SE'de watchOS 7.2 ve 7.3'ü çalıştıran "çok az sayıda müşteri"yi etkilemeye devam ediyor.

Saatinizin etkilenip etkilenmediğini görmek çoğunlukla kolaydır, ancak Apple'ın izlemesi gereken belirli bir adım vardır

Apple Watch Series 5 veya SE'niz Güç Koruma'da sıkışmışsa şarj cihazına yerleştirin.

Şarj olmaya başlayıp başlamadığını görmek için en az 30 dakika beklediğinizden emin olun.

30 dakika geçtikten sonra sonuç alınmazsa ücretsiz onarım almak için Apple Destek ile iletişime geçin.

Not: Apple'ın ücretsiz onarım için tam olarak uygun olduğundan emin olmak için saatinizi incelemesi gerekecektir.