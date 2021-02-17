Android 12: Oyun Modu, Hızlı Parlaklık Düşürme ve Yenilenen Otomatik Döndürme

Bugün erken saatlerde Android 12'nin (kod adı Snow Cone) yeni bir tek elle kullanım modu ile geleceğini öğrenmiştik ve daha önceki sızıntılarda beklenen arayüz tasarımına göz atmıştık. Şimdi, XDA Developers, yepyeni Otomatik döndürme özelliği, yerleşik Oyun Modu ve azaltılmış parlaklık hızlı ayar geçişi dahil olmak üzere bir sonraki Android işletim sistemi sürümü hakkında bize daha fazla ayrıntı veriyor.

Ufukta Android 12 Özellikleri

Yenilenen Otomatik Döndürme'nin, portreden yataya geçiş yaptığınızı algılamak için cihazınızın ön kamerasına güveneceği bildiriliyor. Mevcut yöntem telefonunuzun ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden alınan birleşik verilere güvenir ve genellikle yönünüzü doğru bir şekilde anlayamaz.

GameManager hizmeti, "oyunla ilgili özellikleri yönetme hizmeti" olarak tanımlanan başka bir Android 12 özelliğidir. Görünüşe göre, daha sorunsuz bir oyun deneyimi için oyunların bildirimleri, parlaklık ve sesleri üzerinde denetim sağlanabilecek ve bunun için geliştiricilere Google'ın kendi Gaming Mode API'ı sunulacak. Bu özellik ile bir oyunu açtığınızda söz konusu ayarlarınız otomatik olarak aktive olmuş olacak ve ayrıca Rahatsız Etmeyin modunu dahi otomatik etkinleştirebileceksiniz.

Sızdırılan diğer bir özellik, ekran parlaklığınızı önceden belirlenmiş bir miktara hızlı bir şekilde getirmenizi sağlıyor. Bunun için hızlı bir menü işlevi sunuyor. Yakında daha fazla ayrıntı görmeyi umuyoruz.

İlk Android 12 Geliştirici Önizlemesi'nin bugün (17 Şubat'ta) yayınlanması bekleniyor.