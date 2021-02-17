Güç tuşu bozulan iPhone'u açmak ve kapatmak için ne yapılması gerektiğini ele alıyoruz. Apple'ın iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarında güç tuşu şüphesiz oldukça önemli bir yere sahip. iOS işletim sisteminin geçmişinin önemli bir kısmında cihazı kapatmanın tek yolu bu tuşu kullanmaktan geçiyordu. Kullanıma sunulan iOS 11 işletim sistemi güncellemesiyle bu durum değişti. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına cihazlarını kolayca kapatma imkanı sunan yazılımsal bir buton / seçenek sunuyor.

Güç Tuşu Bozulan iPhone'u Açmak ve Kapatmak

Eğer sahip olduğunuz iPhone, iPad veya iPod Touch'ın güç tuşu bozulduysa cihazınızı açmak veya kapatmak için aşağıda ele aldığımız işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır. iPhone'u güç düğmesi olmadan nasıl kapatacağınızı öğrenin. iPhone ekranınızı kilitlemek için AssistiveTouch'ı kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu düşürürseniz, arıza yaşarsanız veya güç düğmesiyle ilgili başka bir sorunla karşılaşırsanız (iPhone modelinize bağlı olarak resmi olarak Üst veya Yan düğme) kullanışlı bir özelliktir. Bu özellik, aynı zamanda, düğmelere basmakta zorluk çeken kişiler için de yararlıdır.

iPhone'unuzu Güç Düğmesi Olmadan Nasıl Kapatabilirsiniz?

Ayarlar > Genel'e gidin

Aşağı kaydırın ve Kapat'a dokunun

Güç kapatma kaydırıcısını soldan sağa kaydırın

iPhone ekranınızı kilitleyebilmek (uyku moduna geçirmek), ekran görüntüleri almak ve daha fazlasını yapmak için çalışan bir güç düğmeniz yoksa bunu ekranınızdaki AssistiveTouch ile yapabilirsiniz. Ses seviyesi düğmelerinizden veya sessiz anahtarınızdan herhangi biri bozuksa da yararlıdır.

Ayarlar → Erişilebilirlik'e gidin

Şimdi bu özelliği açmak için → AssistiveTouch'a dokunun.

Ekranınızda kayan bir düğme olacak, ona dokunun

Ardından Cihaz → Ekranı Kilitle'ye dokunun.

Güç Butonu Çalışmayan iPhone Nasıl Açılır?

Güç tuşu bozuk iPhone'u nasıl kapatabileceğinizi anlattık, peki cihaz nasıl açılacak? Bunun çok basit bir çözümü var: Güç tuşu bozulan iOS cihazınızı basitçe şarja takınca cihaz saniyeler içerisinde otomatik olarak açılacaktır. Sizin başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.