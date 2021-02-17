MacBook Açılış Sırasında İlerlemiyor

MacBook açılış sırasında ilerlemiyor konulu yazımızla karşınızdayız. Eğer MacBook açılışta zorlanma yaşıyorsa veya uzun süre bekleme yaparak canınızı sıkıyorsa önemli bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bazı durumlarda daha basit şekilde çözülebilecek sorunlar da karşınıza çıkabilir. Gerek donanımsal, gerekse yazılımsal yönden bakımlı bir MacBook'un kısa bir süre içerisinde açılması gerekir ancak MacBook çok yavaş açılıyor ise, buna bir sistem dışı yazılımın yüklenmesi veya disk doluluğu neden olabilir. MacBook'un güç tuşuna bastıktan sonra açılış ekranında takılı kalması ve ilerlemiyor şikayeti genelde evde yapabileceğiniz birkaç bakımla genelde bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bazı durumlarda donanım kaynaklı sorunlar da MacBook'un açılmama sebebi olabilir. Eğer MacBook açılış sorunu çözümü için araştırma yapıyorsanız, öncelikle sorunun ne olacağını araştırarak açılışta ilerlememe sorununun nedenini tespit etmelisiniz.

Eğer MacBook çalışırken kapanıyor ise sorununuz daha ciddi olabilir. Evde kendinizin yapabileceği basit arıza tespit yollarına ve bu sorunun neden kaynaklanabileceğine şurada yazdığımız makalede etraflıca değindik. MacBook'ta sorun yaşamanızın nedenleri çok çeşitli olabilir ve açılış sırasında ilerlemiyor sıkıntısı da nemli ortamlarda bulunma, tozlu, tüylü ortamlarda çalışma, fiziksel darbe, çarpma, düşürme, yan sanayi veya muadil adaptörle kullanma, bilinçsiz yapılan servis müdahaleleri veya periyodik bakım yapılmamasından kaynaklanabilir. En basit haliyle MacBook açılış sırasında ilerlemiyor sorunu şişkin bir MacOS ile alakalıdır. Yeni MacOS yükleme veya yedekleme ve kaldırma yolu ile MacOS temizleme sonrası herhangi bir ücret ödemeden, kendinizin yapabileceği ve kolay şekildedir ancak tüm bunları denemenize rağmen MacBook yeniden açılış sırasında ilerlememe sorunu yaşatıyorsa o halde bir teknik servise görünmeniz şart anlamını çıkartabiliriz.

MacBook açılış sırasında ilerlemiyor ise bunun basit veya ileri düzey nedenleri olabilir. Biz size her konuda destek olacak z teknoway / cepmarket.com.tr ile tanışmanızı tavsiye ediyoruz.

MacBook Açılışta Takılıyor

MacBook açılışta takılıyor ise ekrandaki simgelerden sorunun ne olduğu bir ihtimalle anlaşılabilir. Bu sorunları şu şekilde listeleyebilmek mümkün.

MacBook açılırken üzerinde çizgi bulunan daire / yasak simgesi hatası

MacBook açılırken soru işareti ve klasör simgesi hatası

MacBook açılırken sabit disk ve seçenekler dişli çark simgesi hatası

MacBook açılırken gri ekran, siyah ekran, mavi ekran hatası

MacBook açılırken Apple elma logosu ve ilerleme çubuğu hatası

MacBook açılırken dünya işareti uyarı simgesi hatası

MacBook açılırken kilit işareti ilerleme çubuğu hatası

MacBook açılırken sistem kilidi PIN kodu hatası

MacBook açılırken oturum açma penceresi hatası

MacBook açılırken üzerinde çizgi bulunan daire / yasak simgesi hatası, bilgisayarın depolama biriminde bulunan MacOS'un bilgisayar tarafından çalıştırılmaya uygun olmadığını ifade eder. MacOS kurtarma yolu ile yeniden yükleme yaparak sorunu çözebilirsiniz. Eğer MacBook açılırken soru işareti ve klasör simgesi hatası alıyorsanız NVRAM sıfırlama yolu ile sorunu çözebilirsiniz. NVRAM nedir diye soracak olursanız Intel işlemcili MacBook'larda bulunan bu özellik Mac'in belli ayarları saklamak ve hızlı şekilde kullanmak üzere erişim sağladığı bir bellek olarak özetlenebilir. MacBook açılırken sabit ve seçenekler dişli çark simgesi hatası ise işletim sisteminin yeri bulunamadığında belirir. Disk seçimi yapıp sürdür komutunu vererek sorunu çözebilirsiniz. Eğer MacOS düzgün açılmıyor ise kurtarma yapabilir veya diski onarabilirsiniz. MacBook açılırken gri ekran, siyah ekran ve mavi ekran hatası şüphesi varsa bu kez de Disk İzlencesi açılarak diski onarmanız veya silmeniz gerekir. Eğer içerisinde kurtarmanız gereken bilgiler varsa bir teknik servis desteği almalısınız.

MacBook açılırken Apple elma logosu ve ilerleme çubuğu hatası alıyorsanız MacOS yüklemenizde sorun olabileceğinden bahsedilebilir. Apple işlemcili MacBook'lar için teknik servis desteği almanız gerekir. Intel işlemcili MacBook'larda ise Disk İzlencesi kullanarak başlangıç diskinizi onarmanız veya yeniden MacOS yüklemeniz önerilmektedir. Bir başka durum da MacBook açılırken dünya işareti ve uyarı simgesi hatası gelmesi şeklindedir. MacBook kurtarma anlamına gelen bu işarette sadece dünya varsa internet üzerinden kurtarma başladığını gösterir. Üzerinde hata işareti varsa internetten kurtarma başarısız anlamına gelir ve bu durumda ağ bağlantınızı kontrol etmeniz gerekir. MacBook açılırken kilit işareti ilerleme çubuğu hatası ise firmware parolası kullanımı ile ilgili bir hatayı gösterir. MacBook açılırken sistem kilidi PIN kodu hatası bilgisayarın uzaktan kilitlenmiş olduğunu gösterir ve devam etmek için dört haneli veya altı haneli kod girişi gerektirir. Son olarak MacBook açılırken oturum açma penceresi hatası konusundan bahsetmeliyiz. Burada da kullanıcı hesabı parolanızı girerek bilgisayarın açılmasını sağlayabilirsiniz.

MacBook açılış sırasında ilerlemiyor ise açılış ekranındaki hatanın anlamını araştırmak faydalı olabilir.

MacBook Açılırken Kilitleniyor

MacBook açılış sırasında ilerlemiyor ise bu kilitleniyor olmasından da kaynaklanabilir. Kilitlenme genelde donanımsal bir sorundur ve donanımsal sorunları da bakımla giderilebilecek ve parça değişimi ile giderilebilecek şeklinde ikiye ayırmak mümkün. Öncelikle MacBook açılırken kilitleniyor ise bunun için işlemci fanının ne derece etkili çalıştığını ve termal macunun ne zaman yenilendiğini araştırmanızda fayda var. MacBook termal macunu yenileme işlemci fanının soğutucu üzerindeki etkisini artırır ve böylelikle açılışta kilitlenme veya program çalıştırırken kilitlenme gibi sorunlar sona erer. Tabii bunun uzman bir teknik servis tarafından yapılması gerekir. İşlemci fanı da hem MacBook'un hem de içerisindeki parçaların sağlığı adına önemli bir parçadır. Uzun süre kullanımda MacBook'ta fan sesi sorunu veya yüksek fan sesi problemi yaşanabilir. Fanın görevini düzgün yapmaması da MacBook'un açılışta kilitlenmesi için yeterlidir. Soğutma sistemini oluşturan termal macun, fan ve hava kanalları temizliğinden oluşan MacBook bakımı düzenli aralıklarla yaptırılmalıdır. Özellikle masa örtüsü, çarşaf üzerinde çalışan bilgisayarlarda bir süre sonra kanallar tıkanabilmektedir. Evcil hayvan besleyenlerde de MacBook hava kanalı tıkanması sorunu sıklıkla görülen sorunlar arasındadır.

MacBook'un açılırken kilitlenmesi bakımla ilgili değilse, yani bilgisayarınızın soğutma sisteminin verimli çalıştığını düşünüyorsanız sabit diskteki bir sorun da buna neden olabilir. MacBook sabit disk sorunu düzgün olmayan enerjiden, yani batarya veya adaptör kaynaklı olabileceği gibi çalışma sırasında darbe veya tam kapanmadan taşınma sonrasında da meydana gelebilir. Böyle bir problemde sabit diskteki verilerin yedeklenip yeni bir diske aktarılması yani MacBook'ta sabit disk değişimi yapılması gereklidir. Eski diskte hasarlı olan bölge eğer sistem açılış dosyalarını bulunduruyorsa MacBook açılmama sorununun muhtemel sebebi budur. MacBook'a yeni sabit disk taktırma profesyonel müdahale olmadan, yani gerçek anlamda bir tamir işlemi değil parça yenilemesi şeklinde olur. Bunun dışında RAM testi gibi testlerle de MacBook açılışta takılıyor sorunu çözülebilir. Diğer parça değişimi gerektiren sorunların ile profesyonel şekilde arıza tespiti ile ortaya çıkartılması gerekir.

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