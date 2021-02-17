Microsoft, uzun bir süre sonra ilk kablosuz Xbox kulaklığını açıkladı – 16 Mart'tan itibaren 100 dolardan satışa sunulacak, ancak hemen sahip olmak istiyorsanız bugün ön sipariş verebilirsiniz. Bu Xbox Kablosuz Kulaklık, PC'lerin yanı sıra Xbox Series X veya Series S'de oyun oynamak için tasarlanmış. Aynı anda telefonunuza da bağlayabilirsiniz böylece telefon çaldığında duyabilirsiniz. Hatta aramayı kabul edip oynamaya devam edebilirsiniz.

Microsoft Xbox Kablosuz Kulaklığını Satışa Çıkardı

Uygun bir oyun kulaklığı olmasına rağmen bir mikrofonu var (kullanılmadığında saklanabilir). Mikrofon ve ses yalıtımı ayarı, kulaklığın sesinizi arka plandaki seslerden ayırmasına yardımcı olur. Ayrıca, oyun sesini ve takım sohbetini ayrı ayrı ayarlamak için kulaklıkları döndürebilirsiniz.

Üç yüksek kaliteli uzamsal ses standardı desteklenir: Windows Sonic, Dolby Atmos ve DTS Headphone:X. Bilgisayarınıza bağlanmak için Bluetooth 4.2 (veya üstü) bir dongle'a ihtiyacınız olabilir ancak Xbox konsollarında ihtiyaç yok.

Oyun ve takım sohbeti seslerini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Mikrofon, arka plan gürültüsünü filtrelemek için tasarlanmıştır.

Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık 312 gram ağırlığında. Pili, tek bir şarjla 15 saat dayanır. Aceleniz varsa, 30 dakikalık bir şarj 4 saatlik oynatma süresi sunuyor.

Xbox Aksesuarları uygulamasını kullanarak kulaklıkta ek ayarlar yapabilirsiniz – ekolayzırı ve bas kuvvetlendirmeyi ayarlayın, otomatik susturma özelliğini yapılandırın, LED parlaklığını değiştirin ve daha fazlasını yapın. Yukarıdaki video kulaklığın tanıtım fragmanıdır.

ABD, Kanada (130 CAD), Birleşik Krallık (95 £), Almanya (100 Euro), Avustralya (150 AUD) ve Türkiye'de de satışa sunulacak.