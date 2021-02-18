MacBook gri ekranda kalıyor ise işletim sistemi ile ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. İlk etapta bir sistem başlatma hatası olarak değerlendirilebilen gri ekran sorunu, bazı donanım sorunlarına da işaret edebilir. MacBook açılma sorunu olarak kullanıcıların karşı karşıya en fazla kaldığı durumlara şu konumuzda yer vermiştik. MacBook gri ekran sorunu da bunlar arasında gösteriliyor. MacOS yani işletim sistemi hasarı ile ilgili olabilen gri ekran sorunu genelde MacBook'u başlatırken ortaya çıkar. MacBook'ta ekranda sabit gri renk, boş ekran gibi sorunlar da aslında aynı kapsamda değerlendirilebilir. MacBook gri ekran sorunu giderme için ilk etapta MacOS Kurtarma işlemi denemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii bunun da öncesinde işlemlerin Apple Silicon işlemcili MacBook ve Intel işlemcili bir MacBook'ta farklı olabileceğini unutmayın. İlk etapta MacOS Kurtarma nasıl başlatılır ona bir bakalım.

Apple Silicon işlemcili MacBook'larda MacOS Kurtarma ekranına girmek için güç düğmesine 10 saniye kadar basılı tutun. Seçenekler etiketi taşıyan bir dişli çark simgesi içeren başlangıç seçenekleri penceresi karşınıza gelecek. Sonrasında Seçenekler seçeneğine tıklayarak Sürdür komutunu verin. MacBook'ta başlangıç seçenekleri gelmiyor ise güç düğmesini bırakın ve 10 saniye daha basılı tutun. İşlemleri birkaç kez tekrar edin. Her şeye rağmen Seçenekler simgesi karşınıza gelmiyorsa teknik servise danışılacak bir durumla karşı karşıyasınız denebilir. Intel işlemcili MacBook'larda ise güç düğmesini 10 saniye kadar basılı tutun. Bıraktıktan sonra Komut ve R tuşlarına basıp Apple logosu görünene kadar bekleyin. 20 saniye kadar bekledikten sonra Seçenekler ekranı yüklenmiyor veya gri ekran çıkmaya devam ediyor ise yine MacBook servisi ile görüşmeniz gereken bir durum var diyebiliriz.

MacBook gri ekranda kalıyor ise MacOS'u onarmayı deneyebilirsiniz. Sorun MacOS kaynaklı değilse teknoway / cepmarket.com.tr 'den destek alabilirsiniz

MacBook Gri Ekran Sorunu Çözümü

MacBook'ta gri ekran sorunu çözümü için Disk İzlencesi uygulamasını çalıştırmanız sorununuzu çözebilir. Fakat anlattığımız yöntemlerle MacOS Kurtarma ekranına bir türlü gelemiyorsanız, Disk İzlencesi'ni seçme şansınız da bulunmuyor. Disk İzlencesi ne işe yarar, diskinizdeki olası hatalar analiz edilerek düzeltilir. Bu şekilde MacBook gri ekran sorunu çözümü sağlayan kullanıcılar vardır. Ancak bazı durumlarda Disk İzlencesi hiçbir hata bulamıyor ve MacBook buna rağmen açılmıyor olabilir. O halde yeni MacOS yükleme yoluna gitmek zorundasınız. Tabii burada yedeklenmesi gereken verilerin olup olmadığı da önemli. Zaten bilgisayarımda hiçbir dosya önemli değil diye düşünüyorsanız yeni MacOS yükleyebilirsiniz fakat elinizde ihtiyaç olan dosyalar yoksa bu işlemi işin ehli bir teknik servise bırakmanızda fayda var. Bazı durumlarda yeni MacOS yüklemesi de sorunu çözememektedir. Bu durumda da sabit disk veya RAM gibi verilerin depolandığı donanımlarla ilgili arızalardan şüphe edilmelidir.

MacBook'lardaki arıza çeşitleri donanımsal ve yazılımsal olarak basitçe ikiye ayrılabilir. Şimdiye kadar bahsettiğimiz çözümler yazılımsal, yani MacOS'tan kaynaklanabilecek sorunları kapsıyordu. Bilgisayarınızdaki arıza MacOS'un yeniden yüklenmesini bile engelleyecek durumda ise o halde iş evde giderilebilecek bir arıza boyutunu aşıyor ve mutlaka teknik servis desteği almanız gerekir. Biraz önce de söylediğimiz gibi arıza yapma potansiyeli en yüksek olan parçaların başında sabit disk ve RAM gibi verilerin depolandığı donanımlar geliyor. Bu parçaların teknik servisler açısından değişimi kolaydır. Çok ciddi teknisyen müdahaleleri gerekmez ancak yine de doğru ve uyumlu parça için profesyonel MacBook servisi hizmeti almanız gerekiyor. Ücretsiz arıza tespiti yapan güvenilir MacBook servisi tavsiyesi olarak size öneride bulunabiliriz. Doğru bir arıza tespitinin şarj adaptörü ve bataryadan başlayarak yapılması gerekiyor. Dengeli voltaj sağlayamayan bir batarya MacBook arızasına neden olabilir. Ek olarak şarj aletindeki akımın kalitesi de ölçülmeli ve görevini iyi yapıp yapmadığına bakılmalıdır.

MacBook gri ekran sorunu RAM ve sabit disk gibi veri depolanan yerlerin arızasından kaynaklanabilir.

Uygun Fiyata ve Ucuza MacBook Tamiri

MacBook tamiri için teknik servis tavsiyesi alırken uygun fiyat, ucuz yedek parça, kaliteli işçilik ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleri araştırmalısınız. Bilgisayarınızda parça değişimi yapacak olan teknik servisin bu alanda bilgili ve deneyimli olması gerekiyor çünkü bilgisayarınıza deneyimsiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler daha büyük sorunların meydana gelmesine neden olabilir. Ek olarak MacBook servisi tabelası asmış olan her yere de güvenmemenizi tavsiye ederiz. Ciddi paralar ödeyerek sahip olduğunuz MacBook'ta arıza tespiti düzgün şekilde yapılmalı. Bu doğru parçanın değişmesi ve bilgisayarınızın gereksiz yere tamir edilmemesi anlamına geliyor. Bazı art niyetli servislerde yarım yamalak arıza tespiti yapılarak hem gereksiz yere teknik müdahalede bulunuluyor, hem de müşteriden fazla para alınıyor; dahası sorun da çözülmemiş olduğundan müşteri yeniden teknik servis arayışına giriyor. Bu nedenle kullanılacak parça kalitesinden daha bile önemli olan tek şey var ise o da teknik servis seçimidir.

Biz size MacBook tamiri için en iyi teknik servis hangisi bu konuda yardımcı olacağız. Bu öneriyi size sunarken de hem şu an yaşamış olduğunuz MacBook gri ekranda kalıyor çözümü, hem de derinlerde varsa daha büyük sorunlar için kapsamlı arıza tespiti yaparak size en doğru bilgiyi veren firmayı önereceğiz. Ek olarak gerçek anlamda bir MacBook servisinde orijinal yedek parça yanı sıra yan sanayi ve çıkma parçalar da bulunması gerektiğinden kullanıcıya daha da uygun fiyatlı ve ucuza tamir imkanı sunulmaktadır. İkinci el MacBook parçaları da önemli bir konu. Uzman ve bu işi yapan MacBook servisleri aldıkları her bir MacBook parçasını testten geçirerek müşterilere sunarlar. İkinci el ve çıkma MacBook parçaları basit onarımlardaki maliyetleri ciddi anlamda düşürdüğü için tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Örneğin; ekranı kırılmış ve hurdaya ayrılmış bir MacBook'un RAM'lerinden de sıfır malzeme performansı elde edebilirsiniz. Bu konuda bir fark olmayacaktır. Son olarak MacBook'unuzun size sorun çıkarmaması için bakımlarını da ihmal etmeyin. MacBook bakımı termal macun yenilenmesi, kasa içi toz temizliği, havalandırma ızgaralarının temizliği ve fan temizliği gibi işlemlere denir ve yine teknik servis tarafından yapılmalıdır.

Kargo İle MacBook Tamiri | Parça Değişimi

Biz size hem yedek parça seçenekleri, hem yüksek kalitedeki servis işçiliği, hem de bu alandaki 15 yıla yaklaşan deneyimi ile İstanbul'da Kadıköy'de hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Basit entegre arızaları ve bakımlarda bir günde hizmet veren firmadan randevu alarak, bir saatte RAM ve sabit disk değişimi gibi güncelleme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme, ücretsiz otopark, Gebze dahil İstanbul içi moto-kurye ile tamir gibi hizmet veren firma, İstanbul dışı müşteriler için de ücretsiz çift yönlü kargo hizmeti ile MacBook tamiri yapılabiliyor. Siz de ayrıcalıklı bir hizmet almak istiyorsanız buradan firmanın WhatsApp iletişim hattına yazmaya başlayabilirsiniz. Yaşadığınız arızayı anlatarak ön bir arıza tespiti yapılmasını sağlayarak yaklaşık fiyatlar alabilirsiniz ancak kesin bir fiyat çıkarılması için cihazın mutlaka teknik servis tarafından görülmesi gerekmektedir.