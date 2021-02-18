Eğer bilgisayarınızın bakımlarını düzenli olarak yapmıyorsanız MacBook kapanmıyor veya kapanırken kilitleniyor şeklinde şikayetler alabilirsiniz. Neredeyse her üründe olduğu gibi MacBook'ların da hem işletim sistemi, hem de donanım olarak bakıma ihtiyacı var. Donanımsal bakımı işlemci soğutucu termal macun yenilemesi, fan ve havalandırma ızgaraları temizliği şeklinde düşünebilirsiniz. Belirli aralıklarla ve çalıştığınız ortamın temizliğine göre düzenli olarak bakım yaptırdığınızda MacBook'unuzu daha uzun süreli kullanmanız olası. İşletim sistemi bakımı dediğimiz nokta ise gereksiz uygulamaların kaldırılması, arşiv amaçlı saklanan fotoğraf ve videoların bulut depolama / taşınabilir disk gibi dış bir birime alınması, artık dosyaların ve tarayıcıların ön belleklediği klasörlerin boşaltılması şeklinde düşünülebilir. Tabii yapılacak işlemlerin çeşitliliğini daha da artırabilmek mümkün. Eğer MacBook kapanmıyor şikayeti alıyorsanız bunun tamir gerektirecek bir durum olduğunu söylersek hata etmiş oluruz. Gerekli işletim sistemi bakımlarından sonra her şey düzelecektir.

Eğer MacBook açılmıyor şikayeti yaşıyorsanız bunu daha önceden şurada paylaştığımız farklı bir konuda ele almıştık; şimdi ise tam tersi şekilde MacBook kapanmıyor sorununa odaklanıyoruz. Düzgün şekilde açılan, hata vermeden kullanılan, fanı ancak bilgisayar sıkıştırıldığı zamanlarda çalışan bir MacBook'ta kapanmama sorunu yaşanması ancak işletim sistemi şişkinliği veya sabit disk sorunlarıyla açıklanabilir. İşletim sistemi şişkinliğini dediğimiz yollarla çözebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca kullanılmış bir MacOS artık temizlemeyle de hızlanmayabilir. Yepyeni bir MacOS kurulumu yaparak bilgisayarınıza ihtiyaç duyduğu taze nefesi sağlayabilirsiniz. Tabii bu noktada bilgisayarınızın içinde önemli bir dosya bırakmadığınıza emin olmalısınız. Aksi halde MacOS'u yenilenen MacBook'tan veri kurtarma işlemi ile de uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit disk sorunları ise daha düşük bir yüzdeyi ifade ediyor. Yazımızın ilerleyen kısımlarında bu konuya da değineceğiz.

MacBook kapanmıyor ise sorun yüksek olasılıkla MacOS kaynaklıdır. Gereksiz uygulama ve dosyaları kaldırarak tekrar deneyin.

MacBook Kapanmama Sorunu

MacBook bir türlü kapanmıyor ise işletim sistemini hafifleterek bakıma başlayabilirsiniz. Yüksek olasılıkla kapanış sırasında çok fazla işlem yapılması gerektiğinden veya bir uygulama bilgisayarı darboğaza soktuğundan kapanma engelleniyor olabilir. İlk etapta gereksiz gördüğünüz uygulamaları Launchpad veya Finder'dan silebilirsiniz. Launchpad'den uygulama silme için Dock'taki uygulama simgesine tıklayın veya Uygulamalar klasörüne giderek açın. Uygulama Launchpad'de yoksa arama yolu ile bulun ve uygulamalar titreyene kadar Option tuşuna basılı tutun. Herhangi bir uygulamaya da basılı tutabilirsiniz. Silmek istediğiniz uygulamanın kenarındaki çarpı simgesine tıklayın; zaten buna akıllı telefonlardan da fazlası ile aşinayız. Böyle böyle gereksiz uygulamaları kaldırabilir, diskinizi rahatlatabilir ve yeni uygulamalar için yer açabilirsiniz. Gereksiz her şeyi kaldırın. Finder'da da uygulamayı çöp sepetine sürükleyerek kaldırabilirsiniz.

MacBook'taki dosyaları yedekleme içinse iCloud kullanabilir veya taşınabilir disk, USB bellek gibi harici depolama birimlerini tercih edebilirsiniz. iCloud iyi bir seçenektir. İnternette size özel bir alanda ve istediğiniz zaman erişebileceğiniz şekilde dosyalar, fotoğraflar, filmler, e-posta ekleri ve seyrek kullandığınız dosyaları iCloud'a gönderebilirsiniz. Bundan sonraki dosyaların da otomatik gönderilmesini sağlayabilirsiniz. iCloud'a yedekleme dışında depolama alanını artırmak için kullanılmış ve artık kullanmama ihtimalinizin olabileceği dosyaları araştırarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca çöp sepetini düzenli olarak boşaltmak da işletim sisteminin şişkinleşmesini engelleyecektir. 30 günden daha uzun süreli öğelerin otomatik olarak temizlenmesini ayarlayabilir ve bu görevi de MacBook'a verebilirsiniz. En tehlikeli unsurlardan biri e-posta ekleridir. Web tabanlı bir servis kullanmıyorsanız e-posta ekleri bir süre sonra ciddi şekilde yer kaplamaya başlayacaktır. Gereksizleri silebilir veya iCloud'a e-posta yedekleme yapabilirsiniz.

RAM veya sabit disk ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız hazır değişimi yapılacakken daha üst seviye bileşenlere güncellemeyi de düşünebilirsiniz. Bu konuda teknoway / cepmarket.com.tr size yardımcı olabilir.

MacOS Kapanmıyor İse

Yapılan tüm bu işlemlere rağmen MacOS kapanmama konusunda ısrar ediyor ve kapanmıyor ise yeni bir MacOS yüklemesi yapmaktan başka çare yoktur. Bunu siz de yapabilirsiniz ancak bir teknik servisten destek almanızın daha yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz. Daha güncel bir MacOS yükleterek hem bilgisayarınızı ilk günkü haline döndürebilir, hem bataryanın daha uzun süre gitmesini sağlayabilir, hem de donanımsal güçten daha fazla verim elde edebilirsiniz. Gayet tabii yeni MacOS aynı zamanda birçok yeni özellikle de tanışacağınız anlamına geliyor. Yeni MacOS yüklemesi sonrasında kapanma veya açılmama gibi sorunlar ortaya çıktıysa bu kez işletim sisteminin aslında sorunlu olmadığına kanaat getirebilirsiniz. MacBook servisleri çeşitli araçlarla ilk etapta bilgisayarınızı testlerden geçirirler ve sonucu belirlerler. Sorun işletim sistemi ile ilgili değilse yüksek olasılık RAM veya sabit disk odaklı bir problem yaşıyorsunuz demektir.

Eğer yapılan arıza tespiti size RAM değişikliği veya sabit disk arızası gibi sonuçlar çıkardıysa bunlar ileri düzey teknik servis işlemleri gerektirmeden gerçekleştirilebilir. Yani laboratuvar ortamı, lehimleme veya entegre değişimi gibi işlemlere gerek yoktur çünkü MacBook'ta yeni RAM nasıl takılır veya sabit diskten SSD'ye nasıl geçilir gibi sorular ilk başta göze büyük gibi görünse de teknisyenlerin yarım saatini bile almayacak düzeyde basit işlemlerdir. Ancak yine de bu işlemlerin işin ehli kişiler ve servisler tarafından yapılması gereklidir. MacBook'ta bir RAM arızası varsa frekansı ve kapasitesi daha yüksek uygun RAM seçenekleri ile bilgisayarınızdan daha fazla performans alabilir, daha uzun süreli kullanabilirsiniz. MacBook'ta sabit diskten SSD'ye geçmek de harika bir güncelleme işlemidir. Emin olun bu işlemin sonunda bildiğiniz uygulamaların ve oyunların hiç olmadığı kadar hızlı açıldığına ve çalıştığına şahitlik edeceksiniz. Tabii SSD'ye geçiş batarya süresi üzerinde de olumlu bir etki sağlıyor olacak.

MacBook'a SSD Taktırma ve RAM Yükseltme

RAM kapasitesini artırma işlemi hemen her MacBook için geçerli olabilir ancak nasıl bir SSD kullanılması gerektiğini veya SSD kullanılabilme durumunu size ancak profesyonel düzeyde bir teknik servis söyleyecektir. Böylelikle MacBook kapanmıyor gibi sinir edici bir sorunu çözebileceğiniz gibi hissedilir hız artışı da elde edeceksiniz. Bizler size MacBook konusundaki deneyimleri, geniş yedek parça seçenekleri ve teknik servis hızı ile memnun kalacağınız teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. İstanbul Kadıköy bölgesinde hizmet veren firmayı MacBook bakımı için de tercih edebilir ve her türlü MacBook sorununda WhatsApp destek hattı üzerinden buraya tıklayarak iletişime geçebilirsiniz. Şehir dışı kullanıcılar için kargo ile MacBook tamiri hizmeti veren firma uygun fiyatlı ve ucuz yedek parça fiyatları ile de ayrıcalık yaratmayı başarıyor.