MacBook siyah ekranda kalıyor ise bir dizi işlemle bu sorunu çözebilirsiniz. Fakat siyah ekranla ne zaman karşılaştığınız önemli. Örneğin; kapalı MacBook'u açarken güç LED'i yanmasına rağmen ekrana görüntü gelmiyor ve siyah ekranda kalıyor ise ciddi bir probleminiz olabilir çünkü işletim sisteminden gelen görüntü sinyali ekrana aktarılamamaktadır. Eğer elma logosundan sonra siyah ekran veya MacOS yüklendikten sonra görüntü gitti gibi sorunlar varsa bu daha basit düzeydeki problemleri ifade edebilir. Güç tuşuna bastıktan sonra siyah ekran sorunu veya ekranda siyah görüntü kaldı gibi durumlar ciddi sorunların varlığını ifade edebilir. MacBook'ta siyah ekran problemi ile karşılaştığınız zaman ilk olarak karanlık bir odada ekran ışığının yanıp yanmadığına bakın. Eğer ekran ışığı hiç yanmıyorsa yani siz MacBook'u açmanıza rağmen ekran ışığı sönük ise monitör veya görüntü devresi ile ilgili bir sorun meydana gelmiş olabilir. MacBook'ta ekran ışığı yanıyor ancak görüntü yok ise bu durumun teknik servis tarafından tespiti gereklidir.

MacBook'ta tuşa basınca güç LED'i yanmıyor ve ekrana görüntü gelmiyorsa şarj sistemini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. MacBook'ta siyah ekranda kalma sorunu bu senaryo için bilgisayarın açılmaması ile ilgilidir. Bataryanın şarj durumunu ve şarj adaptörünün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hiçbir sorun yok gibi görünüyorsa kabloları gözden geçirin, farklı bir prizde deneme yapın ve şarj soketinin oynayıp oynamadığına bakın. Fırsatınız varsa benzer özelliklerdeki bir şarj aleti ile de bilgisayarı açmayı deneyebilirsiniz. Tüm denemelerinize rağmen MacBook'ta güç LED'i yanmıyor ve ekrana görüntü gelmiyorsa batarya ve şarj sistemi ile ilgili sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. Teknik servis müdahalesi ile yeni bir batarya veya şarj cihazı yenilemesi yapılması gerekmektedir. Eğer MacBook şarj cihazı kablosu değişimi yapılması gerekiyorsa size bu konuda da yardımcı olabilecek MacBook servisleri var. Kablosu bozuk diye çalışan şarj cihazınızı yenilemeye bir dünya para ödemeyin.

MacBook siyah ekranda kalıyor ise harici bir ekran bağlantısı yaparak görüntü devresinin ve diğer donanımsal bileşenlerin çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz.

MacBook'ta Elma Logosu Gelmiyor

MacBook'ta güç tuşuna bastıktan sonra normal şartlarda güç LED'i yanar, fan çalışır, monitör açılır ve yükleme ekranı gelmeye başlar. MacBook'ta güç LED'i yanmaması cihazın hiçbir tepki vermemesi anlamına gelir. Normal şartlarda güç LED'i yandıktan sonra fan devreye girerek dönmeye başlar ve duruma göre hızlanır. Bilgisayara kulağınızı dayadığınızda fan motoru ve sabit disk motorunun vızıltı ve titreşimlerini hissediyor olmanız gerekir. SSD'li bir bilgisayarda tabii ki bu titreşimler sabit disk motoru bulunmadığından daha azdır. Güç LED'i yanmasına rağmen hiçbir tepki olmuyorsa sabit disk bozulmuş olabilir veya bağlantılarında bir kopukluk veya oksitlenme sorunu kendini gösterebilir. Özellikle MacBook'ta sıvı teması gibi bir geçmişiniz varsa ve vakitlice bir teknik servis müdahalesi yaptırmadıysanız her türlü sürprize hazırlıklı olmanızda fayda var. Neticede entegre değişimleri yapılabiliyor ancak bazı durumlarda anakart tamiri mümkün olmayan hale gelebiliyor. Yaşanabilecek en zor durumlardan biri de tamiri mümkün olmayan anakart arızası yüzünden bilgisayarla vedalaşmaktır. Açılmayan MacBook'lar ile ilgili şurada da bir bilgi paylaşımı yapmıştık; dilerseniz göz atabilirsiniz.

MacBook siyah ekranı geçemiyor ise farklı olarak darbe veya düşürme gibi bir geçmişiniz varsa bu kez yine servis kontrolü gerektiren bir durumla karşı karşıyasınız demektir. Ekran bağlantıları zarar görmüş olabilir veya yerinden çıkmış olabilir. Ekrana görüntüyü ve enerjiyi ayrı ayrı kablolar götürdüğü için detaylı şekilde bir kontrol ve analiz yapmak gerekir. Teknik servisler ekrana görüntü gelmemesi ve güç gelmemesi gibi durumlardan yola çıkarak MacBook siyah ekranda kalıyor sorununu kolay bir şekilde çözebilirler. Karşılaşılabilecek en kötü durum ise ekranın yani monitörün tamir edilemeyecek düzeyde arızalanmasıdır. Böyle bir durumda MacBook ekran değişimi yapılması ve yeni monitör takılması gerekir. Masraflı denebilecek bir işlem olan MacBook ekran değişimi, eğer şanslıysanız ikinci el, çıkma, OEM ve revize ekran gibi parçalarla da yapılabilir. Geniş ve yüksek kalitedeki yedek parça seçeneklerini ancak profesyonel düzeyde ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren MacBook servislerinde bulabilirsiniz.

MacBook açıldıktan sonra ekranda siyah görüntü kalıyorsa ekran ışığının yanıp yanmadığına bakın. Böylece monitörde bir enerji sorunu var mı anlayabilirsiniz.

MacBook Açılıyor Ama Ekrana Görüntü Gelmiyor

MacBook'un açılıp ekrana görüntü vermemesi profesyonel düzeyde teknisyen müdahalesi gerektiren bir durumdur. Eğer güç LED'i yanıyor ve monitör ışığı sönükse monitör arızası ihtimalinden şüphelenebilirsiniz. Bu durumda eğer elinizde HDMI girişli bir televizyon veya monitör varsa ve tabii bilgisayarınız da bunu destekliyorsa harici görüntü çıkışından bir görüntü almayı deneyebilirsiniz. Benzer şekilde D-Sub çıkışı için de aynı yolu izleyerek görüntü devresinin sağlığını ve monitörün durumunu analiz edebilirsiniz. Teknik servise arıza nedeniyle MacBook teslim ederken biraz daha bilgili görünmeniz ve ne istediğini bilen bir müşteri olmanız, firmaların da size olan tavrını değiştirecektir. Fakat biz yine de ileri düzey teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için güvenilir teknik servis tavsiyesi vererek, MacBook'ta çıkabilecek sorunları en ucuz ve en uygun fiyatlı tamir ettirebilmenizi sağlayacağız. Bu noktada servisin teknisyen düzeyi de önemli. İşin ehli olmayan kişilere bilgisayarın içini açtırmamanız gerekiyor.

MacBook siyah ekran sorunu görüntü entegresi değişimi ile de ilgili olabilir. Eski ve dengeli voltaj vermeyen bataryanın uzun süreli kullanılması, orijinal dışı veya düşük kalitede yan sanayi şarj adaptörü tercihi gibi durumlar ve tabii şebekeden gelen gücün dengesizliği cihazınız üzerinde elektriksel arızalara neden olabilir. Şebeke elektriğine bağlı arızalar garanti dışı olarak kabul edildiğinden ve MacBook servisleri genelde parça değişimi olarak hareket ettiğinden özel servislerde entegre düzeyinde tamir yaptırmak çoğu zaman daha akıllıca olur. MacBook siyah ekran çözümü veya ekrana görüntü gelmemesi ne anlama geliyor yeterince size bilgi aktarmaya çalıştık. Bundan sonra yapmanız gereken en hızlı ve en güvenilir MacBook servisi tavsiyemize uyarak sorunsuz bir tamir ve bakım işlemi gerçekleştirmek.

İstanbul'da Aynı Gün MacBook Ekran Tamiri

Yazımızda MacBook'un ekranına neden görüntü gelmez, ekran kartı bozuldu, görüntü çıkışı bozuldu, monitörün ışığı yanmıyor, harici görüntü geliyor ama ekranda hiçbir şey yok, elma logosu gelmiyor, güç tuşuna basınca hiçbir şey olmuyor gibi sorunların nedenini ve çözümlerini araştırmaya çalıştık. Tamir ve bakım işlemleri içinse biz size İstanbul'da aynı gün MacBook ekran tamiri yapabilen teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Eğer yoğun bir iş yaşamınız varsa ve MacBook tamiri için zaman bulamıyorsanız Gebze dahil İstanbul içi moto-kurye ile MacBook tamiri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bunun dışında firmayı doğrudan ziyaret ederek teknisyenin gözü önünde arıza tespiti ve parça değişimi yaparak yapılan işlemleri seyrederek MacBook tamiri yaptırabilmeniz de mümkün. Öte yandan şehir dışında yaşayan kullanıcılar için de ücretsiz çift yönlü kargo ile MacBook tamiri hizmeti verilebiliyor. MacBook'unuza ön arıza tespiti yapmak ve sorunları görüşmek için firmaya hemen şimdi buradan WhatsApp MacBook destek hattı üzerinden ulaşabilirsiniz.