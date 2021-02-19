WatchOS uyumluluğunu kontrol etmek veya yenisine yükseltme yapacaksanız satmak isteyip istemediğinize karar vermek için Apple Watch modelini öğrenmek istiyor olabilirsiniz, hangi Apple Watch modeline sahip olduğunuzu kolayca nasıl göreceğinizi gösterelim.
Apple Watch Modelini Öğrenmek
Birbirinden farklı Apple Watch modellerine aşina değilseniz, bunları birbirinden ayırt etmek zor olacaktır. Neyse ki Apple'ın diğer cihazlarında izlediği politikanın aksine Apple Watch model detayları cihazın arkasında kolayca bulunabiliyor.
- Saatin arka tarafında gövdeye kazınmış Apple Watch modelinin adını bulacaksınız
- Sadece "Apple Watch" yazısını görüyorsanız, 1. nesil bir saatiniz var demektir (Seri 0)
Kazınmış metni okuyamıyorsanız aşağıda daha fazla yola yer verildi.
Alternatif adımlar
- Alternatif olarak, Apple Watch'unuzda veya iPhone Watch uygulamasında Ayarlar → Genel → Hakkında → Model'e gidebilirsiniz.
- Daha sonra hangi modele sahip olduğunuzu anlamak için "Apple Watch A1554 teknik özellikleri" gibi hızlı bir Google araması yapabilirsiniz.