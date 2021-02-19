Apple Watch Modelini Öğrenmek

İster yeni isterse bir süredir bir Apple Watch'a sahip olun eğer adımlarınızı daha önce takip etmemişseniz bunu hızlıca ve kolayca yapabilirsiniz. Günlük, aylık ve yıllık trendlerin yanı sıra mesafe, çıkılan merdiven sayısı dahil olmak üzere Apple Watch'ta adımlarınızı nasıl göreceğinizi öğrenin. Apple Watch ile Adım […] Daha Fazla