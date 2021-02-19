LG'nin akıllı telefon departmanının geleceği belirsiz olabilir ancak konu yenilikçi fikirlere geldiğinde hala geri kalır bir yanı yok. Tayvan medyası DigiTimes'tan gelen raporlar, Apple'ın LG Display'i sıradaki iPhone'lar için katlanabilir ekran geliştirmek üzere görevlendirdiğini gösteriyor.

LG, iPhone İçin Katlanabilir Ekran Hazırlıyor

Sektör kaynaklarına göre, LG'deki ekran panellerinin geliştirilmesinden ve üretilmesinden sorumlu olan bölüm yalnızca Apple'a özel bir prototip üzerinde çalışıyor. Gelecekteki iPhone'ların LG tarafından üretilen katlanabilir OLED'lere sahip olup olmayacağı henüz onaylanmadı veya Cupertino, tasarım tamamlandığında başka üreticilere yönelecek mi o da belli değil.

Bu haftanın başlarından gelen raporlar, Apple'ın 2023'te Apple Pencil desteğiyle gelen katlanabilir bir telefon çıkarmayı planladığını ortaya koydu. Bu durum şirketi, ilk katlanabilir cihazlarını 2019'da piyasaya süren Huawei, Samsung ve Motorola'nın yaklaşık 4 yıl gerisine koyacak ancak şirket belki de teknoloji yeterince olgunlaştıktan sonra girmeye çalışıyor olabilir.