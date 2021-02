MacBook çalışırken kilitleniyor ise bu durum büyük sorunların habercisi olabilir. MacBook'un kilitlenmesi nadir görülen bir durumdur ve özenle kullanılan bir bilgisayarın başına çok çok zor gelir. Örneğin; düzenli şekilde iç temizliği yaptırılmış ve işletim sistemi gereksiz dosyalarla şişmemiş bir bilgisayar teoride ekonomik ömrünün sonuna kadar problemsiz şekilde çalışabilmektedir ve Apple'ın düşük arıza yüzdeleri de bu yöndedir. Fakat bilgisayarınızı taşırken başına gelebilecek ufak kazalar veya yapılması gereken donanımsal bakımların zamanında yapılmaması MacBook çalışırken kitleniyor şikayetinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Elbette bu sorunun nedeni çok çeşitli olabilir. Basit bir işletim sistemi temizliği ile kurtarabileceğiniz gibi ciddi masraflı parça değişimleri ve parça değişimleri de gündeminize girebilir. Her şeyden önce nedeni biraz araştırmalı ve sonrasında ihtiyaç varsa güvenilir teknik tavsiyesi alarak yola devam etmelisiniz. MacBook çalışırken kapanıyor sorunu yaşayanlar için şu sayfamızda da bir konu paylaşımı yapmıştık.

MacBook ne zaman kilitleniyor ilk başta bunu gözlemlemeye çalışın. Açılışta ilerlemiyor, MacOS yüklenmeden kilitleniyor, elmada kalıyor, Apple logosunda donuyor gibi sorunları daha farklı şekilde yorumlamak gerekir. MacOS kullanımı sırasında örneğin; Word'den çıkarken veya tarayıcıyı kapatırken gerçekleşen donma işlemleri ve sistemi zorlayacak yüksek çözünürlükte video işlerken donuyor veya oyun oynarken kilitleniyor gibi takılma durumları da birbirinden farklıdır. İlk başta seyrek olan MacBook takılma sorunu git gide artan bir sorun haline geldiyse, çoğu zaman çalışmalarınız yarıda kalıyor ve bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyorsa evinizde veya ofisinizde deneyebileceğiniz birkaç yöntemden bahsedebiliriz. Eğer yöntemler işe yararsa ve MacBook'un takılma sorunu çözümü konusunda sizi ikna etmeyi başarırsa bundan sonrası için sadece MacBook bakımı için bir teknik servis seçmeniz yeterli olur. Eğer yöntemler işe yaramazsa bu kez MacBook tamiri için teknik servise gitmeniz gerekecek.

Sorunsuz bir MacBook'un altın anahtarı düzenli yaptırılan bakımdır. Bunun için teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşebilirsiniz.

MacBook'da Klavye Yazmıyor, Fare İlerlemiyor, Trackpad Çalışmıyor

MacBook'ta çalışırken bir anda klavye yazmıyor, fare ilerlemiyor ve trackpad çalışmıyor gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız bilin ki kilitlenme veya donma gibi bir sorunla karşı karşıyasınız. Öncelikle en son kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz uygulamayı bir inceleyin. Uygulamayı hiç açmadığınız zamanlarda yine bir kilitlenme yaşıyor musunuz bu önemli. Eğer uygulamadaki çarpı simgesine bastığınızda uygulama kapanmakta zorlanıyor ve MacBook'u kilitliyor ise Force Quit ile de uygulamayı kapatabilirsiniz. Eğer MacBook'da donma sebebi kullandığınız bir uygulama ise uygulamanın güncellemeleri varsa yapın. Güncelleme yoksa yeni sürümünü indirin veya bir önceki sürüme geçiş yapın. Sorun hala devam ediyorsa aynı işi yapabilecek benzer bir uygulamayı da deneyebilirsiniz ancak kesin bir çözüm için yeni MacOS yüklemesi yaptırarak işletim sistemini bir temize geçmenizde fayda var. Yeni MacOS yükleme işleminde bir teknik servisten destek almanızı öneririz. MacBook'a en güncel MacOS yükleme konusunda uygun sürümü seçerek size yardımcı olabilirler.

MacBook herhangi bir sebepten ötürü donabilir. Her MacBook kilitlenmesini bir sorunun varlığına yormamak gerekir. Eğer bilgisayarınızda sık yaşanan bir donma sorunu yoksa sorunu göz ardı edebilirsiniz. Ancak en azından altı ayda bir yapılmasını tavsiye ettiğimiz MacBook termal macun yenileme işlemi, fan ve kasa temizliği, hava kanallarını açtırma gibi işlemlerin önemli olduğunu ve sizi daha büyük arızalardan koruduğunu hatırlatmak isteriz. Sıradan bir donma, takılma, kilitlenme ve ilerlememe işleminde MacBook'u yeniden başlatmanızı tavsiye ederiz. Bunu güç tuşu ile yapabilirsiniz. Güç tuşuna MacBook kapanana dek basılı tuttuğunuzda bilgisayarınız kapanacaktır. Sonrasında yeniden başlatabilirsiniz. MacBook bir süre donduktan sonra tekrardan çalışmaya devam ediyorsa bu kez donmaya sebep olan uygulamanın kapatılmasını tavsiye ederiz. Force Quit işlemi bunun bir yöntemi. Diğer yöntem için de Dock'da sağ tuşa veya kontrol tuşuna basarak çıkma seçeneğini seçmektir. MacBook'ta her bir donma işlemini kalıcı bir kilitlenme olarak değerlendirmeyin. Belki bir süre sonra her şey düzelebilir. Caps Lock tuşunun işliyor olma durumu bu konuda ipucu verebilir.

MacBook çalışırken kilitleniyor ise bunun ne zaman gerçekleştiği önemli. Açılışta veya açılıştan sonra kilitlenme farklı sorunları işaret edebilir.

MacBook Isınıyor ve Donuyor

Şu ana dek donan MacBook nasıl düzeltilir bunu işletim sistemi tarafında nasıl çözebileceğinizi konuştuk. Donanım yani sistem tarafında alınacak önlemler ise sürekli üzerinde durduğumuz MacBook bakım işlemi. Normal şartlarda sağlıklı bir MacOS kilitlenmez ve uygulamalar da MacOS'un kilitlemeyecek kadar ileri düzey uzmanlıklarla geliştirilir. Fakat güce ihtiyaç duyulan durumlarda uygulamaların ihtiyaçlarına sistem gücü destek olamazsa geçici veya kalıcı kilitlenme sorunu yaşanabilir. MacBook takılıp düzeliyor gibi sorunları genelde şu şekilde açıklayabiliriz: Uygulama açılması veya oyun başlatılması gibi işlemci, RAM ve sabit disk gücü gerektiren durumlarda bilgisayar donabilir ve bir süre sonra yeniden çalışmaya devam edebilir. Bunun nedenleri arasında RAM miktarının yetersizliği, sabit diskin doluluğu yüzünden düşen performansı veya ısınan işlemcinin yeterli derecede soğutulamaması nedeniyle ortaya çıkan yetenek zayıflaması gösterilebilir. İşlemci ile alakalı sorunu bilgisayarınızın havalandırma kanallarını temiz tutarak, fan ve termal macun bakımları yaptırarak çözebilirsiniz ancak sabit disk ve RAM gibi bileşenler güncelleme isteyebilirler.

Elektriksel sorunlardan en çok etkilenen sabit disk ve RAM gibi parçalar MacBook'ta kilitlenme sorunu için başrol oyuncuları olabilirler. MacBook'a yeni, frekansı ve kapasitesi daha yüksek RAM taktırma işlemi ile hissedilir performans artışı yakalayabilir ve kilitlenme sorunlarını engelleyebilirsiniz. Bunun dışında eğer cihazınız izin veriyorsa MacBook'da HDD'den SSD'ye geçiş işlemini de mutlaka öneririz. Profesyonel düzeydeki teknik servislerde hem yeni MacOS yükletme, hem de donanımsal güncelleme işlemleri yaptırabilirsiniz. Donanımsal güncelleme yaptırmasanız bile sabit disk ve RAM gibi kilitlenme konusunda önem arz eden parçaların performansını test ettirebilir, bu performansa ne derece ihtiyacınız olup olmadığını bile tartışabilirsiniz. Güvenilir MacBook servisi olan yerler size gerçekten bu parça değişimi işleminin gerekip gerekmediği konusunda yardımcı olacaklardır.

En Ucuz ve Uygun Fiyatlı MacBook Parçaları Nerede?

Biz size her türlü MacBook arızalarında parça desteği almanız için İstanbul'da Kadıköy bölgesinde 15 yıla yakın süredir bu konuda hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. İstanbul içindeyseniz Türkiye'nin ilk beş katlı teknoloji mağazası olan firmayı gezerken aynı zamanda MacBook'unuza bakım yaptırabilir ve parçaların sağlığını kontrol ettirebilirsiniz. MacBook ekran değişimi, MacBook RAM güncelleme, MacBook sabit disk değişimi, SSD taktırma gibi birçok konuda hizmet veren firmaya buradan WhatsApp destek hattı üzerinden ulaşabilirsiniz. Fakat yine de altını çizmek isteriz: MacBook çalışırken kilitleniyor sorunu için tam bir arıza tespiti ve MacBook tamir fiyatları çıkartılabilmesi için teknisyenler tarafından MacBook'unuzun görülmesi gerekir. WhatsApp üzerinden ancak bir arıza ön tespiti ve yaklaşık olarak parça değişimi ücreti öğrenebilirsiniz.