Poco Logosunu Değiştirdi ve Daha Kötü Olamazdı

Poco bugün yeni marka logosunu ve şirket maskotunu duyurdu. Yeni görsel kimlik şimdilik markanın Hindistan bölümüne özel kalacak gibi görünüyor. Yine de son derece yavan ya da kötü görünüyor. Şirket ayrıca yeni bir slogan yayınladı – Made of Mad.

Poco Logosunu ve Maskotunu Değiştirdi

Bir tür birleşik emoji ifadesi gibi görünen yeni şirket maskotu da yeni logonun parçası. Elbette çeşitli görsel özelliklerinin arkasında, yukarıdaki infografikte açıklanan bazı "derin" anlamlar olduğu görülüyor.

Poco, 2018'de Xiaomi'nin bir alt markası olarak hayatına başladı ve bütçe telefonlarına meraklı müşterileri hedefledi. Marka geçen yıl bağımsız hale geldi ve şimdi Xiaomi'den ayrı olarak işletiliyor. Bununla birlikte, şirketin bağımsız olma konusundaki ısrarına rağmen, Poco hala üretimi ve hatta gerçek donanımını Xiaomi'den alıyor ve sadece Xiaomi'deki cihazın isminin değişmiş hali olan birkaç Poco telefon var.

Counterpoint Research'e göre Poco şu anda çevrimiçi satışlardan elde edilen hacim açısından Hindistan'daki üçüncü büyük akıllı telefon markası. Türkiye'de ise henüz yeni tanınmaya başladı.