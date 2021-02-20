Clubhouse'da En İyi Profili Oluşturmak

Diğer sosyal medya uygulamaları gibi, Clubhouse ile başkalarına kendiniz ve sunduklarınız hakkında daha fazla bilgi verebileceğiniz bir profil oluşturabilirsiniz. Profil fotoğrafınız için film rulonuzdan bir fotoğraf seçebilir veya yeni bir fotoğraf çekmek için kameranızı kullanabilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, işte adımlar:

Clubhouse'da en iyi profili oluşturmak

Hangi yöntemi seçerseniz seçin fotoğrafınızı çekerken:

Yüzünüzü gösterin, tercihen gülümseyin ve kendinizi fotoğraf çerçevesine iyi yerleştirin.

Fotoğrafınız net olmalı. Bu fotoğrafınız uygulama boyunca, bazen adınızla ve bazen tek başına gösterilecek. Bu yüzden fotoğrafınız ne kadar net olursa o kadar kolay tanınırsınız.

Zıt renkler içeren net bir arka plana sahip olun. Clubhouse'daki arka plan renkleri beyazdan kirli beyaza ve açık beje değişir ve fotoğrafınızın öne çıkması için hoş ve nötr görünüm sağlar. Ancak fotoğrafınızda parlak bir arka plana sahip olmak profilinizi öne çıkarabilir.

Clubhouse size eksiksiz bir biyografi yazmanız için bolca alan sağlar. İlk üç satır (kabaca 125 karakter), uygulamadaki odalarda önizleme olarak mevcut olur ve buraya biyografinizdeki en önemli kelimeleri yazın.

Clubhouse düzenleyicisi bir düz metin düzenleyicidir, yani işaretleme, iç link oluşturma veya biçimlendirme yoktur. Biyografinize kolayca emojiler yerleştiremezsiniz.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ilk üç satır Clubhouse biyografinizdeki en önemli kelimelerdir. Önizleme ekranı yalnızca fotoğrafınızı, kaç takipçinizin olduğunu, kaç kişiyi takip ettiğinizi ve bu üç satırı gösterir. Profilinizde kelime veya karakter sayısı sınırı yoktur, ancak biyografiniz çok uzunsa, kaydetmeye çalışırken daha kısa bir biyografi yazmanızı isteyen kırmızı bir mesaj alırsınız.

Clubhouse'da profil oluşturmaya dair daha fazla ipucu:

Clubhouse bir ağ oluşturma ve gerçek zamanlı konuşma uygulamasıdır, bu nedenle profilinizin sohbete kattığınız değeri tanımladığından emin olun.

Profilinizdeki tıklanabilir tek bağlantı, Twitter ve Instagram profil bağlantılarınızdır, ancak biyografiye başka bağlantılar da gönderebilirsiniz. Biyografinize daha fazla bağlantı eklerseniz, başkaları bu bağlantıları kopyalayıp yapıştıramayacağından bunlar hatırlanması kolay olmalıdır.

İnsanlara ne tür konuşmalara davet edilmek istediğinizi bildirmek için, tartışmak istediğiniz konuları listeleyin.

İnsanların arama işlevini kullanırlarsa sizi bulmalarına yardımcı olmak için anahtar kelimeleri stratejik olarak kullanın, ancak aşırı anahtar kelime doldurmaktan kaçının.

Uzun paragrafları bölmek için biyografinizi harici bir uygulamada yazın ve düzenleyin.

Birçok Clubhouse kullanıcısı, biyografilerini not defteri gibi harici bir uygulamada yazıp biçimlendirmeyi ve ardından tamamlanan biyografiyi kopyalayıp profillerine yapıştırmayı tercih ediyor. Biyografiniz hâlâ tıklanabilir bağlantılara sahip olmayacak ancak bazı temel biçimlendirmeleri ve emojileri ekleyebilirsiniz.