Instagram Profilini Clubhouse'a Eklemek ve Kaldırmak

Kimileri için Instagram'ı tahtından edebilecek bir uygulama olan Clubhouse son zamanlarda artan oranda kullanılmaya devam ediyor. Instagram yerine Clubhouse kullanmak isteyenler ya da yalnızca uygulamaya şans vermek isteyenler için aşağıda Instagram profilini Clubhouse'a eklemek adımlarını paylaştık.

Instagram Profilini Clubhouse'a Eklemek

Clubhouse profilinize gidin ve en alta kaydırın. Burada Instagram logosunun yanı sıra "Instagram Ekle" ifadesini göreceksiniz. Buna dokunun ve Instagram hesabınızı bağlamak için Facebook hesabınızda oturum açmanız istenir.

Instagram Profilini Clubhouse'dan Kaldırmak

Instagram'ınızın bağlantısını kesmek isterseniz, bunu yapmanın iki yolu vardır.

İlk olarak, Clubhouse'dan profil fotoğrafınıza dokunun. Ardından sağ üst köşedeki ayarlar dişli simgesine dokunun.

Ekranın altına kaydırın ve Instagram Bağlantısını Kes seçeneğine dokunun.

Instagram hesabınızın Clubhouse ile olan bağlantısını, Instagram içinden erişimi iptal ederek de kesebilirsiniz. İlk önce Instagram uygulamasına giriş yapın ve profilinize gidin.

Ardından sağ üst köşedeki hamburger menüsüne dokunun ve açılır menüden Ayarlar'ı seçin.

Bir sonraki ekranda, Güvenlik ve ardından Uygulamalar ve Web Siteleri üzerine dokunun.

Son olarak, Clubhouse'u Kaldır seçeneğini seçin.

Clubhouse profilinize geri döndüğünüzde Instagram ile bağlantısını kesebilir veya farklı bir Instagram hesabına bağlayabilirsiniz.