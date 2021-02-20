MacBook Aşırı Isınıyor

Bugünkü konumuzda MacBook aşırı ısınıyor şikayetinde bulunan kullanıcıların yaşadığı sorunlara, bu sorunların neden kaynaklandığına ve olası çözümlere değineceğiz. Öncelikle MacBook neden ısınır bu konuya değinmekte fayda var. Bir bilgisayarın ısınmasını iki yönlü ele almak gerekiyor. Genelde bu sorunlar da aksatılmış bakımlar ve özensiz kullanımlardan kaynaklanır. Ele alınması gereken ilk yön donanımsal bakım. Tozlu ofis ortamında veya evde masa örtüsü üzerinde kullanılan bilgisayarların içine zamanla toz dolar. Bu durum evde evcil hayvan besleyen veya sürekli farklı farklı ortamlarda çalışmak zorunda olan kullanıcılar için daha sıkıntılıdır. Bilgisayarın içini kaplayan toz zamanla işlemci soğutucusuna, fana işler. MacBook'da fan sesi ve ısınma sorunu gibi şikayetlerin temelinde bu vardır. Ek olarak hava giriş ve çıkış ızgaralarının zamanla kapanması da bilgisayarınızın sıcaklığının sürekli artmasına, fanın sürekli çalışmasına neden olur; böylece ısınan bileşenler performans kaybına uğrayacağı için MacBook yavaşladı dersiniz ve hatta batarya süresi de önemli düzeyde kısalır. Yapılması gereken düzenli olarak, kullanım durumunuza ve çalışma şartlarınıza göre MacBook iç temizliği yaptırma işlemidir.

MacBook uygulama açınca kilitleniyor, durup dururken donuyor, çalışırken kilitleniyor, uygulama açınca takılıyor gibi sorunlar yaşıyorsanız bilgisayarınıza öncelikle bakım yaptırmanız gerekiyor. MacBook aşırı ısınıyor sorunu ciddiye alınması gereken bir uyarı niteliğindedir. Kilitlenme ve yavaşlama gibi durumları da size verilen bir mesaj gibi düşünebilirsiniz. Unutmayın ki her bir aşırı ısınma durumu bilgisayarınızın içinde görev yapan parçaların ömrünü kısaltmaktadır. MacBook fan arızası da bir aşırı ısınma nedeni olarak gösterilebilir. Bu nedenle şimdiye kadar hiç MacBook bakımı yaptırmadıysanız öncelikle bir bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz. Merak etmeyin; çok uzun süren ve pahalı bir işlem değil. Eğer bilgisayarınızda sıcaklık birden yükseliyorsa, fan sesi hiç gelmiyorsa veya çalışan fanın yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız bakım sonrasında her şey bilgisayarınızı ilk aldığınız günkü haline gelecektir. Eğer MacBook çalışırken kilitleniyor şeklinde bir şikayetiniz varsa bir de şu konumuza göz gezdirmenizi öneririz.

MacBook aşırı ısınıyor ise termal macun yenilemesi ve fan ile birlikte kasa içi temizliği yaptırılması önem taşıyor. Bu konuda teknoway / cepmarket.com.tr 'den destek almanızı tavsiye ederiz.

MacBook Isınıp Kilitleniyor

MacBook kilitlenme nedenleri arasında ısınmanın da önemli bir payı var. Isınma sorunu biraz önce de bahsettiğimiz gibi ihmal edilmiş bakımlardan olabileceği gibi işletim sisteminin gereksiz dosyalardan fazla düzeyde şişmesi ve rahat çalışamamasından da kaynaklanır. Yani donanımsal olarak bakım görmüş, termal macunu yeni ve kasa içi temiz olan bir bilgisayarda kirli bir işletim sistemi bile birçok sorunu meydana getirebilir. Donanımsal açıdan ısınma sorununun giderilmemesi ise entegrelerin zarar görmesini, yanmasını, bataryanın daha çabuk biterek ömrünü daha erken tamamlamasını ve daha birçok sorunu destekleyebilir. Isınma sorununun önüne geçmek adına eğer tecrübeli iseniz yeni bir MacOS yükleterek tertemiz bir işletim sistemine sahip olabilirsiniz. Tabii bu noktada öncesinde yedekleme yapmanız ve büyük boyutlu dosyalar iCloud veya taşınabilir bir diske yedeklemeniz gerekli. Benzer şekilde e-postalar ve ayarlar gibi yedeklenmesi gereken diğer önemli noktalar da var. Yedekleme bir eziyet gibi düşünülebilir ama temiz bir MacOS de hiçbir şeye benzemiyor emin olun.

Bazı kimseler için verileri yedeklemek ve MacBook'a sıfır MacOS yüklemek oldukça zordur. Eğer bu gruba giriyorsanız MacOS temizliği yapmanız en doğrusu olur. Dolu bir sabit disk de yavaşlama, işlemci zorlanması ve fazla ısınma gibi sorunları beraberinde getirir. Öncelikle fotoğraf ve video gibi boyutu fazla büyük olan dosyaları başka bir depolama birimine aktararak diskinizi rahatlatmakta fayda var. Kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak da önemli bir detay. Kullanılmayan ama MacBook'unuzda yüklü bekleyen her bir uygulamanın bilgisayarınızı yavaşlatma üzerinde etkili olabileceğini unutmayın. Zararlı yazılımlar ve önceden kullanılan programların artıklarını temizlemek üzerine geliştirilmiş birçok faydalı temizleme aracı da var. Faydalanmanızı öneririz. Hatta araçların bazıları uygulamaların önbellekleme için kullandığı dosyaları da temizleyerek daha fazla alan kazanmanızı sağlıyor. Eğer MacBook'da yetersiz disk sorunu yaşıyorsanız bu adımları takip ederek depolama sorununuzun da üstesinden gelebilirsiniz.

İşletim sisteminizi derli toplu tutmanız, gereksiz dosyalarla fazla şişirmemeniz MacBook sağlığı koruma adına önemli.

MacBook Fan Değişimi ve Kasa Temizliği

Eğer MacBook el değmeyecek kadar çok ısınıyorsa mutlaka vakit geçirmeden bir teknik servis ile görüşmeli ve artık daha fazla kullanmamalısınız. Normal şartlarda kasa tasarımları ve alüminyum ağırlıklı malzeme tavsiyesi şıklığın yanı sıra verimli bir soğutma da sağlar ancak MacBook el değmeyecek kadar ısınıyor veya altı ısınıyor şikayetleri yüksek ihtimalle fanın arıza yapması ile ilgilidir. Bilgisayarınız mutlaka kilitlenecek diye bir şey söylenmesi doğru değil. Sonuçta oldukça kararlı çalışan bir işletim sistemi bulunduruyor fakat fanı arıza yapmış bir MacBook'a acil fan değişimi yapılması gerekmektedir. MacBook fan fiyatları normal düzeyde sayılabilecek bir arızadır ve ucuza yedek parça MacBook fanı bulabilir, uygun fiyata onarımı gerçekleştirebilirsiniz. Tabii fan değişimi yapılırken bilgisayarın termal macun yenilenmesi ve bahsettiğimiz gibi hava giriş ve çıkışı ile görevli ızgaralarının da temizlenmesi gereklidir. Bunları zaten normalde profesyonel düzeyde bir teknik servisin yapması gerekir ancak hazır arıza tespiti için bilgisayarın için açıldığında bu işlemlerin de yapılmasını istediğinizi söylemekte fayda var.

MacBook oyun oynarken ısınıyor, video düzenlerken ısınıyor veya uygulamalarda takılıyor gibi sorunlar aslında biraz da kullanmış olduğunuz MacBook'un donanımsal gücü ve oyun / uygulamaların ihtiyaçları ile ilişkili. Sürekli olan güncellenen oyun ve uygulamalar yeni özellikler kazanıyor; bu kesin bir gerçek ancak sistem kaynaklarını daha fazla tüketmeye başlıyorlar. Yani donanımsal ve işletim sistemi açısından fevkalade bir bilgisayarınız olabilir ancak yapabileceklerinin bir sınırı olduğunu unutmayın. Tabii siz bu titizliğinizi koruyarak bilgisayarınızı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Neticede bakım yapılan her cihazda olduğu gibi MacBook'larda da hassas şekilde kullanılan, düzgün şekilde taşınan ve darbelerden korunan bir makine, özensiz kullanılanlara kıyasla daha uzun süre performanslı çalışır ve sahibini üzmez. Eğer ucu ucuna kurtarır bir durumdaysanız MacBook hızlandırıcı uygulamalardan da faydalanabilirsiniz. Sabit diskteki verileri düzenleyen ve RAM doluluğunu sürekli takip eden uygulamalar da ciddi anlamda performans artışı sağlayabiliyorlar ve ısınma sorununun önüne geçebiliyorlar.

MacBook Isınma Sorunu Çözümü

MacBook aşırı ısınıyor sorunu çözümü için evinizde yapabilecekleriniz kısıtlı. Eğer serviste yaptıracağınız MacBook bakımı da bir işe yaramazsa sorunun çözümü için parça değişimi gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Fanınızın uzun süre bakımsız kalması ve ses yapması da bazı durumlarda fan değişimi ile çözülür. Tüm bu işlemler için ihtiyacınız için olan tek şey güvenilir MacBook servisi bulmak. Biz size 15 yıla varan onarım tecrübesi ile İstanbul Kadıköy'de hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Ücretsiz MacBook arıza tespiti yaptırabileceğiniz firma ayrıca uygun fiyatlı onarım ve ucuz yedek parça hizmetleriyle de fark yaratmayı başarıyor. Eğer İstanbul'da değilseniz ücretsiz çift yönlü kargo imkanı ile de MacBook bakımı ve parça değişimi yaptırabilirsiniz. Firmaya WhatsApp'tan ulaşmak için buraya tıklayın.