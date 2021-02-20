Huawei, telefon bölümünü satmamaya kararlı, ancak bu kolay olmayacak – şirket şimdi zorlu günlere hazırlanıyor. Nikkei'ye göre, telekomünikasyon devi bileşen tedarikçilerine bu yıl 2020'de olduğundan çok daha az sayıda telefon üreteceğini bildirdi.

Şimdi Huawei'ye Ne Olacak?

Huawei'nin tüm yıl boyunca 70-80 milyon telefon üretmeye yetecek kadar parça sipariş edeceği bildiriliyor. Bu, geçen yıl ürettiği 189 milyon adetten %60'lık bir düşüş anlamına geliyor; yine 2019'da sattığı 240 milyon telefona kıyasla son derece önemli bir düşüş oluyor.

Ürün sınıfı da bu durumdan etkilenecek ve üst düzey telefonlar sapılacak. Bunun nedeni, Huawei'in 5G telefonlar oluşturmak için gerekli bileşenleri temin edememesi, dolayısıyla 4G cihazlara odaklanacak olmasıdır. 2021'de 5G'li Huawei telefon olmayacağı anlamına gelmiyor ancak yaklaşan Huawei P50'nin tedarik sorunlarını şimdiden duyuyoruz.

Bazı tedarikçilere göre bu durum üretilen toplam telefon sayısında daha da büyük bir düşüşe yol açabilir: 50 milyona kadar öngörüler var. Kardeş Honor markası önemli bileşenlere erişime sahip, bu nedenle eski ana şirketini gölgede bırakabilir. Çeyreğin sonunda daha net bir resme sahip olacağız.

Bu ayın başlarında konuşan yeni başkan Biden’ın Ticaret sekreteri Gina Raimondo, şirketin ulusal güvenlik için risk teşkil ettiğini söyleyerek Huawei üzerindeki ticaret kısıtlamalarını kaldırmak için "hiçbir neden" görmediklerini belirtti.