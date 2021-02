Bu yazımızda bir şekilde Face ID özelliği bozulan ve Face ID çalışmıyor şeklinde şikayet eden kullanıcılara rehber niteliğinde bilgiler sunuyoruz. Akıllı telefonların parmak izi okuyucuları ile birbirlerine meydan okuduğu günlerde Apple, kimsede olmayan ve gerçekten sıra dışı bir yüz tanıma teknolojisi olan Face ID'yi kullanıma sundu. iPhone X ile hayatımıza giren bu teknoloji iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max gibi telefonların tümünde ve önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde de kullanılmaya devam edecek. Face ID tamiri ve fiyatı hakkında geçtiğimiz günlerde de bir konu işlemiştik. Dilerseniz bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz. Face ID teknolojisi gerçekten de sıradan bir yüz tanıma teknolojisinin çok daha ötesinde. Bunu özellikle şu sıra maske takmak zorunda olduğumuz pandemi günlerinde daha iyi anlayabilirsiniz.

Face ID teknolojisini farklı kılan nokta güneş gözlüğü, şapka ve maske taksanız dahi sizi kolaylıkla tanıyabilmesi. Ayrıca fotoğraf gibi iki boyutlu nesneleri algılayarak cihaz kilidini açmaması ve sizi koruması. Zira bu teknolojiye benzeyen ve rakip cephede kullanılan yüz tanıma teknolojileri uzun süre şakalara konu olmuştu ancak TrueDepth kameradan güç alarak binlerce noktayı tarayabilen Face ID'nin eline hiçbiri su dökemiyor. Apple sahibi kullanıcılar için son derece ayırt edici bir özellik olan Face ID zaman zaman veya herhangi bir nedenle canınızı sıkabilir. Eğer Face ID Kullanılamıyor – Face ID'yi daha sonra ayarlayın şeklinde bir hata görüyorsanız bu telefonunuzda Face ID tamiri yaptırabileceğiniz bir durum olarak düşünülebilir. İlk olarak Face ID'yi şunun için kullan bölümünde sürgüleri kapatıp açarak bu sorunu çözmeyi deneyin. Eğer sonuç alamazsanız yeni bir Face ID tanımlaması yapın. Telefonda dört saat boyunca Face ID kullanılmaması, uzaktan kilitleme, üst üste beş kez eşleşme hatası olması veya batarya seviyesinin yüzde 10 altında kalması Face ID hata veriyor sorununa neden olabilir.

Face ID çalışmıyor demeden önce cihazınızda denemeniz gereken bazı çözüm yolları var. Eğer bozuk olduğuna eminseniz teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşmeden Face ID tamiri yaptırmayın.

Face ID Sorunu Çözümü

Face ID çalışmıyor, Face ID yüz tanımıyor, Face ID yüzü okumuyor, Face ID hata veriyor, Face ID ayarlanmıyor, ekranda Face ID uyarısı çıkıyor, Face ID taraması hatası, Face ID silinmiyor şeklinde bir sürü hata almanız iPhone'da Face ID arızası olduğuna işaret edebilir. Ciddi anlamda bir Face ID sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız ve az evvel bahsettiğimiz çözüm yolları pek bir işe yaramadıysa Face ID'yi sıfırlama da Face ID sorunu çözümü için çare olabilir. Genelde Face ID'yi sıfırlama yani sıfırdan Face ID oluşturmak çoğu zaman yeterli olabiliyor. Face ID nasıl sıfırlanır bu da zor bir işlem değil. iPhone'da Ayarlar bölümüne gidin. Face ID ve Parola seçeneğini seçin. Karşınıza gelen ekranda Face ID'yi sıfırla komutunu bulun ve basın. Sonrasında Face ID Ayarla diyerek sıfırdan bir Face ID oluşturabilirsiniz. Bu adımlar çare olmazsa teknik serviste Face ID onarımı yaptırmaktan başka çare yoktur. Face ID tamiri fiyatı cihaza göre değişiklik gösterebilir. En uygun fiyatlı Face ID tamiri veya en ucuz Face ID nerede bulunur, çıkma veya ikinci el Face ID var mı bu konuda size yol göstereceğiz.

iPhone'da Face ID geçici olarak kapatma nasıl olur veya Face ID'yi geçici olarak kapatma işlemleri son derece basittir. Kilit ekranında iPhone güç düğmesine beş kere hızlı basın. Kapatma ve Acil Durum seçenekleri karşınıza gelecektir. İptal seçeneğini seçin. Şimdi ekran kilidini açmak ve Face ID'yi yeniden etkinleştirmek için parola kullanabilirsiniz. Bu yöntem Face ID ile açılmayan iPhone'ları parola ile açma için kullanılabilmektedir ve Touch ID'yi geçici olarak devre dışı bırakmak için de kullanılabilir. Face ID'yi geçici olarak devre dışı bırakma için şu yöntemi de deneyebilirsiniz: iPhone'u yeniden başlatın. Kilidi açmak için beş kez başarısız giriş yapın. Sonrasında yeniden başlandırma için uyandırma / uyku ve ses seviyesi düğmelerine birkaç kere basın ve basılı tutun. iPhone yeniden başladığında kilidi açmak için yalnızca parolayı kullanabilirsiniz. Face ID'yi tamamen kapatma işlemi Ayarlar bölümünden yapılabilmektedir. Face ID ve Parola seçeneğinde Face ID Kullan bölümüne dokunarak Face ID'yi devre dışı bırakabilirsiniz. Face ID çalışmıyor şikayeti böylece sona erebilir.

Face ID tamiri için uzman teknik servis seçmeniz gerekmekte. Sensörlerin tek tek testi yapılarak Face ID arızasına neyin sebep olduğunun bulunması gerekiyor.

Face ID Neden Bozulur? Face ID Bozulma Belirtileri

Face ID bozulma nedenleri çok çeşitlidir. Face ID kendi kendine bozulur mu sorusuna evet olarak da cevap verebilmek mümkün. Genelde en çok bilinen Face ID bozulma nedenleri sıvı teması, darbe ve düşmeler, son kullanıcı veya bilgili olmayan teknik servislerde yapılan işlemler, çatlak veya kırık ekranla kullanım şeklinde sıralanabilir. Face ID'nin bozulduğu nasıl anlaşılır? Elbette bu konu için de verilebilecek bazı cevaplar var. Örneğin; iPhone bu konuda Face ID hata mesajı gösterebilir ancak bu mesaj karşınızda belirmese bile yüzünüzü aşağı veya yukarı kaydırarak netleme yapamaması bir nedendir. Bu ön kameranın sorunlu olması veya ön camın çatlak olması ile de ilişkilendirilebilir. Yüzü ekrana yaklaştırdıktan sonra sonuç alınamaması ve ortamı değiştirdikten sonra dahi yüz tanıma işleminin gerçekleşmemesi, TrueDepth kamera ile ilgili bir sorun algılandı. Face ID etkisizleştirildi hatasının (İngilizce menü kullanan iPhone'larda bu sorun A problem was detected with the TrueDepth camera olarak kullanıcıların karşısına getirilmektedir) görüntülenmesi. Ön taraftaki ahize yanı sensör grubundaki elementlerin herhangi birinin arızalanması da buna sebep olabilir.

Face ID tamirinde arızalı olabilecek Dot Projector (nokta üreten projektör), ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, Flood Illuminator (derinlik algılayıcı), kızıl ötesi kamera, ön kamera, ahize hoparlörü ve mikrofon gibi birçok elementin yer aldığı sensör grubu Face ID tamiri öncesinde çok dikkatli şekilde incelenir. Hasarlı olan element varsa değişiminin yapılması gerekir. Face ID sorunu bu elementlerdeki bir arıza ile bağlantılı olabilir. Bazı sıvı teması gibi durumlarda bağlantıların elden geçirilmesi de yeterli olabilmektedir ancak arızalanmış bir sensörün ne yazık ki değişim dışında bir onarım şansı bulunmamaktadır. Face ID kamera ve aynı anda birçok sensörün aynı anda çalışmasıyla birlikte 30.000 kadar noktayı kullanıcının yüzüne gönderiyor ve üç boyutlu bir harita ortaya çıkartıyor. Böylece Face ID hackleme ve aşma, atlatma gibi kötü niyetli işlemler karşısındaki en güvenli yüz tanıma aracı olmayı başarıyor. Dolayısı ile Face ID bir iPhone'un en ayrıcalıklı teknolojilerinden biridir ve arızası duruma göre 300 TL ile 1200 TL arasında değişen fiyatlarla tamir edilmektedir. En uygun ve en ucuz Face ID tamiri fiyatı ve Face ID tamiri için en iyi iPhone servisi hangisi gibi soruların yanıtı için yazımızı okumaya devam edin.

Face ID Değişimi Nerede Yapılır?

iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Face ID tamiri fiyatı için biz size mutlaka İstanbul Kadıköy bölgesinde 15 yıla yakın süre ile hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Aynı gün, hatta aynı saatte onarım yapabilen firma telefonu servise bırakmadan, teknisyeni izleyerek ve iyi şekilde ağırlanarak hizmet almanızı sağlıyor. Eğer doğrudan firmayı ziyaret etme şansınız yoksa kargo ile de Face ID tamiri yaptırabilirsiniz. Şehir içi ve şehir dışı kullanıcılar ücretsiz kargo imkanı Face ID tamiri yaptırabiliyorlar. En uygun Face ID tamiri ve en ucuz Face ID parça fiyatları için mutlaka buraya tıklayarak WhatsApp üzerinden firma ile iletişime geçin. Eğer zamanınız yoksa moto-kurye ile de Face ID tamiri yaptırarak iPhone'u adresten aldırarak tamir imkanından faydalanabilirsiniz.