Güç tuşuna basmanıza rağmen hiçbir şey olmuyorsa iPhone anakart tamiri gerektiren bir sorun ortaya çıkmış olabilir. iPhone anakart tamiri telefonunuzun başına gelebilecek en ciddi arızalardan biridir ve profesyonel iPhone servisleri aracılığı ile çözülmesi gerekir. Sıradan bir iPhone servisi anakarta daha büyük hasarlar vererek telefonunuzun bir daha asla kullanılmamasına neden olabilir. Bu nedenle güvenilir ve profesyonel iPhone servisi tavsiyesi alarak hareket etmeniz son derece önemli. Yazımızda iPhone anakart tamiri gerektirebilecek sorunlar neden ortaya çıkar, hangi durumlarda iPhone anakartı tamiri mümkündür ve cihaz kurtarılabilir bunlara değineceğiz. Çünkü bazen iPhone anakartı tamir olmayan durumlar da ortaya çıkabilmekte. Tam bir tamir kararı vermeden önce iPhone açılmama sorunu ve çözümü konulu şu yazımıza göz gezdirmenizi ve gerekli adımları uygulamanızı tavsiye ederiz. Isınma sorunu, cihaza güç sağlayamayacak kadar eskimiş batarya, adaptör arızası, yazılım yüklemesi sonrası logoda takılma gibi sorunlar buna neden olabilir ancak en maliyetli ve en zor çözüleni iPhone anakart tamiri işlemidir.

iPhone anakart arızası açılmama, şarj entegresi arızası, ses entegresi arızası, şebeke çekmeme sorunu, Wi-Fi çalışmaması, sıvı teması, dokunmatik çalışmaması ve iTunes hata kodları gibi sorunlar ortaya çıkarabilir. Cihazdaki hasar durumuna göre entegre veya birkaç entegrenin değişimi ile arıza giderilir. Eğer iPhone'un anakartı tamamen bozulduysa iPhone anakart değişimi gibi bir seçenek de karşınıza getirilebilir. Yani anakartta çok ciddi sıvı teması veya elektriksel arıza söz konusu ise iPhone'a yeni anakart taktırma da yapılabilir. Bu durumda cihazın IMEI bilgisi tamamen değişeceği için yeni anakarta tanımlı olan IMEI'nin resmi kayıtlı olup olmadığını önceden teknik servis ile görüşmenizde fayda var. IMEI attırma, IMEI yükletme, IMEI değiştirme gibi işlemler yasal değildir. Hem size, hem de yapan servise ciddi sorumluluklar yükler ve suç niteliğindedir. O nedenle iPhone anakart değişimi olsa bile servisten üzerinde IMEI numarası yazan bir anakart değişim belgesi istemeye çalışın. Mümkünse imzalı kaşeli olsun. Bu şekilde IMEI numarasının geçmişinde ne olursa olsun kendinizi güvene alabilirsiniz. Çalıntı ve parçalanmış cihazlardan kendini koruyabilirsiniz.

iPhone anakart tamiri fiyatı değişkendir. Cihazdaki küçük bir entegre değişimi daha uygun fiyat ile olabilirken komple anakart değişimi en pahalı denebilecek seviyededir.

iPhone Anakart Tamiri Fiyatı

iPhone anakart tamiri için öncelikle kesin bir arıza tespiti yaptırmanız gerekir. Doğru arıza tespiti için eğer varsa cihazla ilgili sıkıntılarınızı teknik servisle paylaşmalısınız. Genelde cihazın içi açılarak en doğru arıza tespiti yapılabilmektedir. Dışarıdan yüzeysel bakarak bazı sorunlar anlaşılabilir ancak cihazın içine bakıldığında çok farklı manzaralarla karşılaşmak da mümkün. En önemli parça sayılan iPhone anakart tamiri özellikle sıvı teması ve kalitesiz yan sanayi batarya ve şarj aleti kullanımı sonucu elektrik sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Teknisyenlerin yapacağı ölçümlerle hangi entegrelerin değişim yapılacağı belirlenir ve maliyet çıkartılır. Eğer anakart tamir edilemeyecek kadar kötü bir durumdaysa teknik servisler sizden yedek parça kullanımı için satın almayı teklif edebilir ve farklı bir cihaza geçmenizi tavsiye edebilir. Bu nedenle basit şekilde onarılacak bir iPhone anakart bozuldu sorunu için cihaz değişikliği yapmayın. Teknik servisin güvenilirliği bu noktada ön plana çıkıyor. Yetersiz düzeydeki teknik servisler tamir işine kalkışmak istemeyeceği için size doğrudan cihaz değişimi önerirler.

iPhone anakart değişimi başvurulacak en son yol olmalı. Ses entegresi değişimi, yeni depolama birimi taktırma, kırık şarj soketi tamiri, gevşek kulaklık girişi onarımı gibi işlemler basit şekilde hatta birkaç saat içinde giderilebilecek ve uygun fiyata yapılabilecek sorunlardır. Ancak sıvı teması veya bir şekilde cihazın ezilmesine bağlı kısa devre gibi sorunlar geniş çapta parça ve entegrelere hasar verebileceği için çok da düşük fiyat beklentisi içine girmemek gerekir. Bazı durumlarda ekrana görüntü gelmemesi sorunu iPhone ekran arızası oluştu fikrini meydana getirebilir ancak sonuç ekran değişimi ile çözülmeyecek düzeyde olabilir. Anakart üzerinde meydana gelen bir arıza da ekranın çalışmamasına neden olabilir bu nedenle yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi iPhone anakart tamiri işlemindeki en önemli nokta güvenilir bir teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmek ve en doğru arıza tespiti işlemini yaptırmak. CPU, GPU, RAM ve kamera gibi parçalar bağımsız olarak analiz ederek size entegre değişimi mi yoksa komple anakart değişimi mi yapılmalı bilgisi servis tarafından verilmelidir.

iPhone ses entegresi sorunu gibi anakart tamiri işlemleri aynı gün içerisinde hatta birkaç saatte giderilebilecek sorunlardır.

iPhone Anakart Değişimi

iPhone anakart değişimi gerektirecek durumlar farklı belirtiler gösterebilir. iPhone'da aşırı ısınma sorunu, yanık kokusu geliyor, durup dururken kilitleniyor, kullanırken donuyor, mavi ekran çıkıyor, oyun oynarken çok ısınıyor gibi şikayetler anakart arızası konusunda sizi ikaz ediyor olabilir. Bazı durumlarda çok yüksek ekran parlaklığı, cihazın güneş altında bırakılması ve uzun süre oyun oynaması da ısınma nedeniyle bazı parçaların zarar görmesine neden olabilir. Dolayısı ile bu tarz bir sorunda yine uzman iPhone servisi seçerek anakart tamiri gerekli mi veya uygun fiyatlı anakart ve ucuz yedek parçalar hakkında fikir alabileceğiniz bir adres olmalı. Size yardımcı olmak için buradayız. Anakart tamiri birçok ve sayısız arızayı ortaya çıkarabilir. Yeni bir pil ve şarj aletiniz var ancak iPhone şarj olmuyor, ekranda görüntü var ama ışık yok ise, USB ile bilgisayar bağlantısı kurulmuyor ise, telefon açılıyor ama ekrana görüntü gelmiyor ise siz de bir iPhone anakart sorunu yaşıyorsunuz demektir ve sorunu iPhone anakart onarımı ile çözmeniz gerekmektedir.

iPhone anakartı bozuldu şeklinde bir tahmininiz varsa ve eğer mümkünse cihazınızdaki tüm verileri yedekleyin. Bazı durumlarda ekranda görüntü olmasa bile USB ile cihazın içindeki verilere erişip yedek alabilirsiniz. Teknik servise cihazınızı teslim ettikten sonra tüm verilerinizin silinebileceğini unutmayın. Normal şartlarda ekran değişimi veya ses entegresi değişimi gibi işlemlerde iPhone içindeki veriler silinmeyebilir ancak anakart değişimi veya anakart üzerindeki entegrelerin tamiri daha farklı bir işlem olduğu için NAND değişimi de gerekebilir ve bu da cihazınızın hafızasının tamamen sıfırlanabileceği anlamına geliyor. Telefonunuzu servise götürürken aynı zamanda kullandığınız şarj aletini de vermenizi tavsiye ederiz çünkü servis şarj aletinde de ölçümler gerçekleştirecek ve eğer ihtiyaç varsa size şarj aletinizi de değiştirmenizi önerecektir. iPhone ücretsiz anakart arıza tespiti işlemi aynı gün yapılabilir. Hatta basit entegre değişimi işlemleri de aynı gün, birkaç saat içinde gerçekleştirilebilir. Size tavsiye edeceğimiz teknik servisten İstanbul dışında olsanız bile ücretsiz kargo ile arıza tespiti gibi faydalı hizmetler alabilirsiniz.

İstanbul'da iPhone Anakart Tamiri

İstanbul'da iPhone anakart tamiri için biz size Kadıköy bölgesinde 15 yıla yakın süre ile hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. En uygun ve en ucuz iPhone yedek parçaları konusunda destek alabileceğiniz firma ayrıca yan sanayi ve orijinal parça seçimleri de sunarak iPhone tamiri için mümkün olan en düşük fiyat iddiası ortaya koyuyor. Onarım sonrası garanti ve müşteri memnuniyeti ayrıcalığı ile bugüne kadar 5000'den fazla cihazı tamir eden firma şehir dışı kullanıcılara da kargo ile iPhone anakart tamiri imkanı sunmakta. Kargo ile kabul edilen cihazlara önce arıza tespiti yapılıyor ve yapılacak işlemlerin listesi çıkarıldıktan sonra fiyatlandırma yapılarak müşteriden onay alınıyor. Müşterinin kabul etmeme durumunda tekrardan ücretsiz kargo ile geri gönderim yapılıyor. İstanbul içi olup vakti olmayan kullanıcılar için de moto-kurye ile iPhone anakart tamiri hizmeti sunulabiliyor.