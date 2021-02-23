MacBook Power Işığı Yanıyor Ama Görüntü Yok

Bu yazımızda MacBook power ışığı yanıyor ama görüntü yok sorununu ve bu sorunu ortaya çıkaran olası nedenleri inceleyeceğiz; varsa evde yapılabilecek arıza tespiti ve çözüm yollarını uygulayacak, eğer kullanıcıyı aşan bir durumsa da güvenilir MacBook servisi önerisi ile sorununuzun tamamen çözülmesini sağlayacağız. Öncelikle MacBook power ışığı yanıyor ama görüntü yok sorunu ne anlama gelir biraz açmakta fayda var. Hangi durumlarda kullanıcı MacBook açılıyor ama görüntü yok şeklinde şikayetler alabilir veya hangi durumlarda MacBook açılmasına rağmen ekrana görüntü gelmiyor diyebilir bunlara değinmeden önce, cihazın yani MacBook'un geçmişini iyice bir gözden geçirmekte fayda var. Düşme veya çarpma gibi sorunlarla karşılaşıldı mı, az da olsa sıvı teması oldu mu veya daha önce kendi kendine kapanma, ısınma tarzında şikayetler alındı mı tüm bu veriler bilgisayarınızın aslında yaşamış olduğu sorunun birer ayak sesi olabilir. Özellikle sıvı teması sonrasında hızlı şekilde bir teknik servis desteği almanızı tavsiye ediyoruz. Her ne kadar siz cihazı kuruttum şeklinde düşünseniz de gerçek aslında çok farklı olabilir.

Çalışırken bir şeyler yudumlamaya hiçbir kimse hayır diyemez ama bu durum bir zaman gelip de MacBook'a su, çay, kahve, kola, soda döküldü gibi kazalara davetiye çıkartabilir. Sıvı teması çok uzun bir konu ancak şuradaki yazımızda özetlemeye çalıştık. MacBook'a sıvı temasında ne yapılmalı şeklinde araştırma yapmadan önce mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Eğer bilgisayarınızın geçmişinde bir sıvı teması durumu varsa ve basit şekilde bir kurutma yapıp sonrasında teknik servis kontrolü yaptırmadıysanız MacBook'ta oksitlenmeye bağlı entegre arızası meydana gelmiş olabilir. MacBook'ta sıvı teması tamiri fiyatı, bozuk olan entegre veya parçanın hangisi olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Sıvı teması bazen de ilk andan itibaren cihazınızı tamamen kullanılamaz hale getirebilir. O nedenle MacBook power ışığı yanıyor ama görüntü yok gibi bir sorunun sebebi olarak sıvı teması olup olmadığını mutlaka gözden geçirmeli, eğer yoksa düşme veya çarpma gibi darbe durumlarını hatırlamaya çalışmalısınız.

MacBook'ta power ışığı yanıyor ama görüntü yok ise detaylı bir analiz yapmanız gerekiyor. Eğer sıvı teması gibi bir sorun yaşadıysanız teknoway / cepmarket.com.tr size yardımcı olabilir.

MacBook Açılıyor Ama Ekrana Görüntü Gelmiyor

MacBook'ta güç tuşuna bastığınızda power ışığı yanmalı. Eğer MacBook'ta güç tuşuna basınca hiçbir şey olmuyor ise sorun daha farklı olabilir. Güç tuşuna basıldıktan sonra olanlar yaklaşık olarak ezberinizdedir. Eğer varsa cihazınızdaki klavye aydınlanır, monitöre güç verileceğinden ilk başta gri görüntü gelip yükleme ekranı sizi karşılar, fan hafifçe döner ve sabit diskten düşük seviyede de olsa çalıştığını gösteren titreşim ve sesler gelir. Kısa bir bekleme süresi sonrasında da işletim sistemi yani MacOS açılır. Eğer MacBook tam olarak açılmıyorsa yani yükleme ekranında kalıyorsa veya açılırken donuyorsa farklı bir sorununuz olabilir. Fakat MacBook açılıyor ama ekrana görüntü gelmiyor ise iki alt kategoride incelenmeli. Öncelikle MacBook'ta güç tuşuna bastıktan sonra ekran ışığı yanıyor mu yani monitöre güç geliyor mu ona bir bakın. Eğer MacBook'ta güç tuşuna bastıktan sonra gri ekran sorunu yaşıyorsanız Disk İzlencesi uygulamasını çalıştırmak sorunu çözebilir. Eğer Disk İzlencesi hiçbir işe yaramıyorsa işletim sisteminiz kalıcı şekilde bir zarar almış ve yeni MacOS yüklemesi yapmanız gerekiyor demektir. Bazen MacBook sabit disk sorunu da gri ekran hatası verebilmekte.

MacBook'ta power ışığı yanıyor fakat siyah ekran geliyorsa yani monitörde hiçbir ışık yoksa ve sanki bilgisayar kapalı gibi duruyorsa monitör arızası veya monitör bağlantı sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Öncelikle size tavsiyemiz bilgisayarınızdaki görüntü çıkışını kullanarak harici bir ekran bağlantısı yapmak. Yani bilgisayarınızın size verdiği his açılmış ama ekrana görüntü veremiyormuş şeklinde ise bu küçük test ile MacBook monitör arızası yaşayıp yaşamadığınızı tespit edebilirsiniz. MacBook'ta ikinci ekran çıkışı aldığınızda ekrana görüntü geliyor ve ana ekranda görüntü yok ise bilgisayarınız bir teknik servis tarafından tamir edilmesi gereken duruma gelmiş demektir. MacBook'ta ekrana görüntü gelmemesi bir ekran arızası da olabilir, grafik entegresi sorunu da olabilir veya bağlantı kopukluğu da olabilir. MacBook ekran arızası sorununun neden olabileceği ve tamir fiyatı hakkında önceden bilgi sahibi olmak imkansızdır. Bazen ekranın fazla sayıda açılıp kapatılması bile monitör bağlantılarının zarar görmesini hızlandırmaktadır. O nedenle MacBook ekran arızası tamiri fiyatı için en kötü ihtimal ekran değişimidir ve güvenilir teknik servis tavsiyesi almanız gerekir.

MacBook'ta monitör sorunu siyah ekran veya görüntü yok gibi şikayetlerle açıklanabilir.

MacBook'ta Monitör (Ekran) Çalışmıyor

MacBook düştü ekrana görüntü gelmiyor, ekran çatladı / kırıldı, ekranda leke oldu, kapağı kapatınca ekranda iz kaldı, görüntü gelip gidiyor, ekran kapanıp açılıyor, renkler değişiyor, ekranda çizgi çıktı, ışık yanıyor ama görüntü yok, ekran sarı / kırmızı / mavi / yeşil oldu gibi sorunlar MacBook ekran değişimi gerektirebilir. MacBook'ta monitör (ekran) çalışmıyor ise bunun kararının güvenilir teknik servis tarafından verilmesi gerekir. Tahmin edilebileceği gibi MacBook ekran fiyatları yüksek ancak çıkma, ikinci el, kullanılmış seçenekleri ile en ucuz ve en uygun MacBook ekran fiyatlarını elde edebilirsiniz. Fiyatlar kadar MacBook tamiri için teknik servis tavsiyesine de özen göstermelisiniz. En iyi ve en kaliteli yedek parçanın tecrübesiz bir servisin elinde hiçbir işe yaramayacağını bilmelisiniz. O nedenle sizlere en iyi MacBook servisi hangisi bu konuda öneri yapacağız. Hatta şehir dışı kargo ile MacBook tamiri nerede yapılır bu konuda da yol göstereceğiz.

MacBook'ta ekrana görüntü gelmemesi arızalanan RAM'lerden de kaynaklanabilir. Bilgisayarın hızı ve sistemin kararlılığı ile ilgili olan RAM'ler elektriğe karşı son derece hassas parçalardır ve arızalandıklarında ekrana görüntü gelmiyor sorununa sebebiyet verebilirler. MacBook'ta RAM değişimi fiyatları endişe edecek düzeyde değildir ancak gerçek bir hız artışı için biraz yatırım yapmayı istediğinizde kayda değer ücretleri karşınıza çıkabilir. MacBook RAM'i fiyatları eğer çıkma ve ikinci el parçalar bulunabildiğinde oldukça makul olabilir. Eğer yeni bir MacBook almak yerine MacBook'u hızlandırmak için ne yapılır diye araştırma yapıyorsanız size SSD güncellemesi de tavsiye edebiliriz. MacBook SSD fiyatları da kapasite ve hıza göre değişkendir. Ayrıca bilgisayarınızla uyumlu olan SSD'lerin teknik servis tarafından belirlenmesi ve takılması gerekir. RAM ve SSD olarak iyi bir yatırım yaptığınızda çok ciddi şekilde MacBook hızlandırma yaparak bilgisayarınızı daha uzun bir süre kullanabilecek hale getirebilirsiniz.

İstanbul İçi MacBook Servisi Tavsiyesi

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