Samsung şimdi geçen yılki Galaxy Watch 3 ve 2019'un Galaxy Watch Active 2'sine tansiyon izleme özelliği sunan bir güncelleme yayımlıyor. Bu özellik, Güney Kore'de zaten mevcuttu. İşlevsellik, Samsung Health Monitor uygulamasının bir parçası olarak sunulacak. Çok kolay şekilde çalışmıyor ancak saatlerine tansiyon izleme özelliği sunan ilk marka olduğu için Samsung'a hakkını vermemiz gerekiyor.

Samsung Saatler Artık Kan Basıncı Ölçüyor

Bu özelliği ilk kez kullanırken, saatinizi geleneksel manşon ile kalibre etmeniz gerekecek. Bunu yaptıktan sonra, saatinizi manşondan bağımsız olarak kan basıncınızı ölçmek için kullanabileceksiniz.

Kan basıncı, Samsung'un Kalp Atış Hızı İzleme sensörleriyle izlendiğini söylediği nabız dalgası analizi kullanılarak ölçülüyor. Kalibrasyon değeri ile kan basıncı değişikliği arasındaki ilişki daha sonra kan basıncını belirlemek için analiz edilir.

Güney Koreli dev şirket ayrıca, doğruluğu artırmak için saatinizi en az dört haftada bir kalibre etmeniz gerektiğini söylüyor. Özellik önümüzdeki haftalarda İngiltere, BAE, Fransa, Almanya ve İspanya dahil 31 ülkedeki tüketicilere ulaşacak.

Yeni güncellemenin ayrıca EKG ölçümünü Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active 2'ye de getirdiği bildirildi. Apple, bu işlevi 2018'den beri sunuyor ve bazı Fitbit, Withings ve Amazfit akıllı saatlerinde de mevcut.