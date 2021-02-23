WhatsApp, kullanıcıların platform üzerinden işletmelere doğrudan mesaj göndermesine izin vermesini sağladıktan sonra gizlilik politikasını güncellemek zorunda kaldı. Ancak bazı insanlar yeni Gizlilik Politikası güncellemesini kabul ederek WhatsApp'ın kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşmaya başlayacağına inandı. Ancak WhatsApp'a göre bu doğru değil ve şirket özel mesajların uçtan uca şifrelenmiş olarak kalacağını belirtiyor. WhatsApp üzerinden işletmelere gönderilen mesajlar içinse durum böyle değil. İşletme mesajlarına dair veriler, Facebook sunucularında tutulan WhatsApp kullanıcı verisiyle eşleştirilerek reklam hedefleme için kullanılıyor.

WhatsApp'ın Gizlilik Politikası'nı Kabul Etmeyenlere Ne Olacak?

Facebook'un WhatsApp kullanıcıları arasındaki şifrelenmiş mesajları görmeye başladığına dair düşünceler insanların Signal ve Telegram gibi rakip mesajlaşma uygulamalarına geçme kararı almasına yol açtı. Ancak WhatsApp böyle bir şey olmadığını iddia ediyor ve bu yüzden 15 Mayıs'a kadar gizlilik politikasını kabul etmeyenlerin yeni gizlilik güncellemesini yeniden okumalarına olanak tanımak için bir uygulama içi banner gösterilecek. Bir örneği yukarıda görülüyor.

Yeni gizlilik politikası, WhatsApp ve Facebook'un reklamları daha iyi hedeflemesi için ödeme ve işlem verilerini paylaşmasına izin veriyor. WhatsApp, son beş yıldır kullanıcı telefon numaralarını ve cihaz bilgilerini Facebook ile paylaştı. Facebook ardından Şubat 2014'te 19 milyar dolar fiyatla WhatsApp'ı satın aldı. WhatsApp'ın 180'den fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcısı var.