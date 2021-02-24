Google, geçen hafta ilk Android 12 Geliştirici Önizlemesini çıkardı. Herkese açık Beta sürümleri Mayıs ayında başlıyor. Ağustos ayında bir Beta sürümünün ardından Android 12'nin son sürümünün Eylül ayında piyasaya sürülmesiyle platform görücüye çıkacak. İlk Geliştirici Önizlemesine eklenen ancak gizli tutulan yeni gelişmiş tema işlevi bir Twitter kullanıcısı ve Android geliştiricisi tarafından paylaşıldı.

Android 12 ile Duvar Kağıdı Temaya Dönüşüyor

Yeni tema araçlarından biri, kullanıcı arayüzünün renk düzenini telefonun duvar kağıdının baskın renk şemasına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Örneğin, kdrag0n tarafından Twitter'da yayınlanan ekran görüntülerinde mor ve turuncu duvar kağıdının yanı sıra bu renklere uyması için Android 12 kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlamalar göze çarpıyor. Ayarlar menüsü, Hızlı Ayarlar özelliği ve bildirimlerdeki düğmeler ve kaydırıcılar üzerinde renk değişimi var.

Mayıs ayından itibaren Pixel kullanıcıları telefonlarına Android 12'nin en son Beta sürümünü yüklemelerine olanak tanıyan Android 12 Beta programına katılabilecek. Bu seçim, Pixel 3 ve daha yeni modellerin sahiplerine sunulacak. Son beta sürümü Ağustos ayında görünene kadar bunların kararsız sürümler olduğunu ve günlük cihazlara indirilmemesi gerektiğini unutmayın. Bunun nedeni, Beta testinde bazı uygulamaların çalışmayabileceği ve pil ömrünün kısalabileceğidir. Android 12 Beta programı başladığında diğer Android telefonlar da Beta güncellemeleriyle uyumlu olacak. Hangi telefonların dahil edileceğini öğrendikten sonra size haber vereceğiz.