Bir Clubhouse odasında moderatör olmanın iki yolu vardır: Yeni bir oda açmak veya bulunduğunuz mevcut bir odada mevcut moderatörlüğe yükselmek. Bir moderatör olarak kullanabileceğiniz birkaç yeni işleve sahip olacaksınız:

Clubhouse Moderatörü Ne Yapar? İşlevleri

Seyirci üyelerin ellerini kaldırma yeteneğini açmak / kapatmak.

İzleyicilerden insanları konuşmaya davet etmek.

Dinleyicilerden konuşma isteklerini kabul etmek.

Diğer konuşmacıları da moderasyona teşvik etmek.

Diğer konuşmacıların sesini kapatmak.

Diğer konuşmacıları dinleyicilere geri göndermek.

Clubhouse Moderatörü Olarak Bilinmesi Gerekenler

Clubhouse odasını ister kendiniz açmış olun ister başka bir konuşmacı tarafından moderatörlüğe terfi ettirilmiş olun, odanın havasını ve sohbeti belirlemeye yardımcı olursunuz. Kontrolünüz, odadaki konuşma ve enerji üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacaktır.

Bu yüzden moderatör olmadan konuşmacıları bir araya getirmenin en iyi yoluna karar vermeniz gerekiyor. Yapılandırılmış mı yoksa açık bir format mı istiyorsunuz? Yeni konuşmacıları nasıl seçmeyi planlıyorsunuz?

Bir moderatör olarak, oda açık olduğu sürece oda içinde aktif olmanız gerekir. Konuşma yavaşladığında, odadaki bir kimseye baskı yapmadan onu yeniden konuşmaya davet etmek, soruları cevaplamaya teşvik etmek veya başkalarını konuşmaya almak isteyeceksiniz. Konuşma kaotik ve kafa karıştırıcı olmaya başlıyorsa, izleyicileri kaybetmemek için biraz düzen getirmeniz gerekebilir.

Oda çok büyürse, kimin konuştuğunu takip etmek zorlaşır. Böyle bir durumda, izleyicinin kimin konuştuğunu görmesini kolaylaştırmak için konuşan kişileri tanıtmaya veya konuşmacılardan kendilerini tanıtmalarını istemeye özen gösterin.