Clubhouse'a Twitter Profili Eklemek ve Kaldırmak

Diğer sosyal medya uygulamaları gibi, Clubhouse ile başkalarına kendiniz ve sunduklarınız hakkında daha fazla bilgi verebileceğiniz bir profil oluşturabilirsiniz. Profil fotoğrafınız için film rulonuzdan bir fotoğraf seçebilir veya yeni bir fotoğraf çekmek için kameranızı kullanabilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, işte adımlar: Clubhouse'da en iyi profili […] Daha Fazla