Clubhouse'a Twitter hesap profilinizi eklemek son derece kolay bir işlemdir. Twitter profilinizi eklemek için Clubhouse profilinize gidin ve aşağıya kaydırın. Burada, "Twitter Ekle" ibaresinin yer aldığı Twitter logosunu göreceksiniz. Üzerine dokunun Twitter'da oturum açmanız ve hesabınızı bağlamanız istenir.
Clubhouse'a Twitter Profili Eklemek ve Kaldırmak
Clubhouse'a Twitter hesap profilinizi ekledikten sonra fikrinizi değiştirir ve Twitter hesabınızın bağlantısını kesmek isterseniz, bunu yapmanın iki yolu var.
İlk Yol
- İlk olarak, Clubhouse'dan tam profilinizi görüntülemek için profil fotoğrafınıza dokunun. Ardından sağ üst köşedeki ayarlar dişli simgesine dokunun.
- Aşağıya doğru kaydırın ve Twitter Bağlantısını Kes seçeneğine dokunun.
İkinci Yol
- Twitter uygulamasından erişimi iptal ederek de Twitter hesabınızın bağlantısını kesebilirsiniz. Önce Twitter uygulamasına giriş yapın ve ana menünüzü açın.
- Ardından Ayarlar ve Gizlilik'e dokunun.
- Bir sonraki ekranda Hesap'a ve ardından Uygulamalar ve Oturumlar'a dokunun.
- Ardından, Bağlı Uygulamalar'a dokunun.
- Son olarak, Clubhouse Uygulamasını bulana kadar aşağı kaydırın ve erişimi iptal edin.
Clubhouse profilinize döndüğünüzde ve en alta kaydırdığınızda, yeni bir Twitter hesabına bağlanma seçeneğini göreceksiniz.