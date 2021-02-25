Bu haftanın başlarında bazı AirPods 3 sızıntılarına bir göz atmıştık ve şimdi Çince bir ses sistemi odaklı blog olan 52audio, Apple’ın yeni nesil TWS kulaklıklarına canlı bir bakış sunuyor. Tasarım, önceki sızıntıda gösterildiği gibi AirPods 2'den daha kısa bir gövdeye ve AirPods Pro'ya daha yakın bir biçime işaret ediyor.

Apple AirPods 3 Fotoğrafı Sızdı

Kulaklıkların üst yarısı, AirPods Pro'ya benziyor, ancak Apple'ın daha önce bildirilen kulak içi silikon uçlarıyla gelip gelmediğini bilmiyoruz. Şarj / taşıma kutusu AirPods 2'den daha geniş ve AirPods Pro'da bulunan kutuyla aynı görünüyor.

Geçmiş söylentilere göre, AirPods 3, AirPods Pro ve AirPods Max'te bulunan Uzamsal Ses ile gelecek ancak aktif gürültü engellemeyi atlayacak. Yeni AirPod'ların 150 $'a satışa çıkması bekleniyor ve uzun zamandır beklenen AirTags ve mini-LED iPad Pro ile birlikte önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor.